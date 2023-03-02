З Днем ангела Мар’яни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Коли іменини у Мар’яни?

Іменини Мар’яни 2023 року за православним календарем святкують: 2 березня та 22 червня.

З дитинства Мар’яна маленька фантазерка, яка любить втілювати в реальність всі свої плани. Її дуже люблять вчителі, адже дівчинка добре вчиться. В дорослому віці Мар'яна любить бути в центрі уваги, стає ініціативною та має відмінне почуття гумору.

Привітання з Днем ангела Мар’яни проза та вірші

З днем Мар'яни вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

Й стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Мар’яні помагає,

Ангел покровитель!

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сьогодні хороший день,

День імені твого – Мар’яни.

Вітання тобі, складаєм пісень,

Бажаєм від людей великої шани.

Хай Господь тобі пошле,

Ангела охоронця,

А він хай тебе береже,

Бо ти для нас є промінчиком сонця.

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сьогодні день твого Ангела – Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива!

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Ти Мар’яна наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Мар'яночко, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Бажаю, що життя наповнювались яскравими барвами, пригоди були лише позитивними, а твій ангел майже не мав турбот. Хай збуваються ті мрії, які ти так плекаєш у серці!

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Нехай під крилами своїми

Мар’яну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

З днем ангела Мар'яни: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В цей день ти святкуєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

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