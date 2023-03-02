З Днем ангела Мар’яни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Мар’яна походить з давньогрецької мови і перекладається як "гірка" або "терпка".
Коли іменини у Мар’яни?
Іменини Мар’яни 2023 року за православним календарем святкують: 2 березня та 22 червня.
З дитинства Мар’яна маленька фантазерка, яка любить втілювати в реальність всі свої плани. Її дуже люблять вчителі, адже дівчинка добре вчиться. В дорослому віці Мар'яна любить бути в центрі уваги, стає ініціативною та має відмінне почуття гумору.
Привітання з Днем ангела Мар’яни проза та вірші
З днем Мар'яни вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало.
Щоб хліб завжди був на столі,
Й стрічались добрі люди на путі.
Хай Матінка Божа тебе оберігає,
І завжди з тобою в дорогу ступає.
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Мар’яні помагає,
Ангел покровитель!
***
Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
***
Сьогодні хороший день,
День імені твого – Мар’яни.
Вітання тобі, складаєм пісень,
Бажаєм від людей великої шани.
Хай Господь тобі пошле,
Ангела охоронця,
А він хай тебе береже,
Бо ти для нас є промінчиком сонця.
***
Сьогодні день твого Ангела – Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива!
***
Ти Мар’яна наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Мар'яночко, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Бажаю, що життя наповнювались яскравими барвами, пригоди були лише позитивними, а твій ангел майже не мав турбот. Хай збуваються ті мрії, які ти так плекаєш у серці!
***
Нехай під крилами своїми
Мар’яну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
В цей день ти святкуєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
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