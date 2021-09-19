З Днем ангела Марії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

20 вересня - день ангела Марії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Марій з іменинами.

Значення і походження імені Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута".

Форми імені Марія

Маша, Машуня, Марічка, Маня, Мура, Марійка, Маріша, Маріка, Мара, Маруся, Муся, Мася, Маняша.

Марія – характер та доля

Марія в дитинстві

Дівчинка з ім'ям Маша зростає зовні спокійною і врівноваженою дитиною. Її підвищена емоційність прихована від сторонніх очей і рідко вихлюпується назовні. Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.

Доросле життя Марії

Якщо спробувати коротко охарактеризувати ім'я Марія, то першою чергою треба сказати про її теплоту і чуйність. Вона володіє рідкісним даром самопожертви, її співпереживання чужих проблем носить майже надприродний характер. Марія має прекрасну інтуїцією, що часто допомагає їй у житті.

В роботі Марія може довго шукати собі справу до душі. З урахуванням того, що вона досягає успіху майже всюди, її пошук улюбленої справи цілком обгрунтований. Ще з дитинства тяжіє до творчості і нерідко її робота пов'язана з ним. Водночас, Машу можна назвати кар'єристкою і вона швидше пожертвує кар'єрою заради внутрішнього комфорту. Ще про Машу можна сказати, що вона працьовита.

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Кохання, сексуальність, шлюб

Сім'я для Маші - це головне в житті. До цього вона приходить не відразу і в юності від неї такого не очікують. Вона створює сім'ю досить пізно, але це дозволяє їй зробити цей вчинок цілком усвідомлено. Дуже любить своїх дітей, а так само обожнює сімейні вечори. Марія любить приймати гостей у себе вдома, а ось саму їздити в гості її не тягне.

Сумісність імені Марія з іншими іменами

Які імена підходять для шлюбу

Найбільша вірогідність міцних стосунків у Марії з іменами: Максим, Олександр, Олексій, Сергій, Роман, Павло.



Найменша ймовірність міцних стосунків у Марії з іменами: Андрій, Артем, Владислав, Євген, Ігор.

Іменини Марії

Іменини Марії 2021 року за православним календарем святкують 19, 25 і 28 лютого; 2, 14, 16 і 25 квітня; 17 травня; 5, 11, 15, 17, 20, 22 і 24 червня; 2 і 25 липня; 4, 22 і 24 серпня; 28 вересня; 11 листопада.

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