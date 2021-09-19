З Днем ангела Михайла: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

19 вересня - день ангела Михайла. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Михайлів з іменинами.

Що означає ім'я Михайло?

Ім'я Михайло а Близькому Сході було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель, що у перекладі означає "той, хто як Бог".

Коли святкувати День ангела Михайла?

Іменини Михайла 2021 року відзначаються 24 січня, 27 лютого, 23, 27 березня, 29 квітня, 15 травня, 3, 5, 28 червня, 12, 16, 17, 25 липня, 11 серпня, 19 вересня, 3, 13 жовтня, 14, 15 жовтня, 21 листопада, 5, 31 грудня.

Михайло — доброзичливий і товариський чоловік. Він з легкістю привертає людей до себе тим, що з ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до критики, а якщо і жартує над людиною - не глузує при цьому. Так само він не схильний до злопам'ятності. Михайло або прощає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього.

Привітання з іменинами Михайла у віршах

Михайлику, Михайле! Вітаю зі святом!

Здоров’я, бажаю, любові, тепла…

Хай буде душа на добро лиш багата.

Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.

Хай Бог тобі гарних людей посилає,

У серці надія та віра живуть.

Щасливої, гарної долі бажаю,

Хай Ангела крила тебе бережуть!

***

Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,

Веде тебе гарним, життєвим шляхом.

Хай буде він добрим і чуйним до тебе,

Від сліз і образ прикриває крилом.

Любові, тепла, подарунків приємних,

Щасливої долі, легких перемог…

Хай свічка надії, у час коли темно

Осяє життя, й захистить від тривог.

***

Тобі, Михайле, хай Бог помагає!

Дарує здоров’я й душевне тепло.

А Ангел… Ніколи хай не покидає

І завжди підставить надійне крило.

***

Ангелу — терпіння, сил, натхнення.

А тобі, Михайле, довгих літ!

Хай Господь, своїм благословенням

Щасливішим зробить цілий світ.

Привітання Михайла в картинках і листівках

Привітання на день Михайла у прозі

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз!

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Михайле, сьогодні твій день! Нехай завжди для тебе світить сонце, а всі двері перед тобою широко відкриваються, і в усьому супроводжує успіх! І не тільки сьогодні! Бажаю тобі, щоб фортуна завжди відкрито посміхалася своєю усмішкою, щоб у твоєму житті було все, що потрібно, а якщо чогось не буде вистачати, ти завжди зміг би цього досягти!

***

Вітаємо тебе з днем Ангела! Нехай Твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини cмyткy, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Михайло, нехай щомиті Твоє життя буде наповнене неземним щастям, блискучим успіхом і бадьорістю духу! Нехай рідні і близькі завжди будуть поруч, дарують Тобі свою любов і заряджають позитивом! Крокуй впевнено до своїх цілей і знай, що все вийде!

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