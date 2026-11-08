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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
117k
Час на прочитання
2 хв

З Днем ангела Михайла: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

Сьогодні — день ангела Михайла. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Михайлів з іменинами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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З днем ангела Михайла 2026 року

З днем ангела Михайла 2026 року / © Unsplash

Що означає ім’я Михайло?

Ім’я Михайло а Близькому Сході було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель, що у перекладі означає «той, хто як Бог».

Коли святкувати День ангела Михайла?

Іменини Михайла 2026 року святкують 8 листопада (замість 21 листопада, як було раніше, через перехід на новоюліанський календар).

Михайло — доброзичливий і товариський чоловік. Він з легкістю привертає людей до себе тим, що з ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до критики, а якщо і жартує з людини — не глузує водночас. Так само він не схильний до злопам’ятності. Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов’язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього.

Привітання з іменинами Михайла у віршах та прозі

Михайле, вітаю з іменинами! Бажаю тобі сили, мужності, мудрості та впевненості у власних силах. Нехай ангел-охоронець береже тебе на кожному кроці, відводить біду й дарує своє благословення. Нехай у твоєму житті панують любов, добробут і злагода, а всі добрі задуми неодмінно здійснюються!

З днем ангела, Михайле / © ТСН.ua

З днем ангела, Михайле / © ТСН.ua

З Днем ангела, Михайле, вітаю!

Щастя й радості щиро бажаю,

Хай здоров’я міцніє щодня,

А добро не минає здаля.

Хай твій ангел тебе захищає,

Від тривог і незгод оберігає,

Хай здійсняться бажання усі,

Буде мир і любов у житті!

З днем ангела, Михайле / © ТСН.ua

З днем ангела, Михайле / © ТСН.ua

Вітаю з Днем ангела, Михайле! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, родинного затишку та успіху в усіх справах. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі й веде до щасливого майбутнього. Нехай у житті буде багато приводів для радості, поруч залишаються вірні люди, а кожен день приносить добрі новини!

З днем ангела, Михайле / © ТСН.ua

З днем ангела, Михайле / © ТСН.ua

Хай ангел-охоронець поруч буде,

Від лиха й смутку хай тебе врятує.

Хай доля щедро радість посилає,

А серце віру й надію зберігає.

Михайле, щастя зичу і добра,

Щоб доля щедрою до тебе була,

Здоров’я, миру, успіхів, достатку,

І щоб у домі все було в порядку!

З днем ангела, Михайле / © ТСН.ua

З днем ангела, Михайле / © ТСН.ua

З Днем ангела, дорогий Михайле! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від усього лихого та допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю тобі миру в душі, любові в серці, достатку в домі й здійснення найзаповітніших мрій. Нехай доля дарує щасливі можливості, щирі усмішки та людей, на яких завжди можна покластися!

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