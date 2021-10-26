З Днем ангела Микити: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Микити: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

26 жовтня - день ангела Микити. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Микит з іменинами.

Що означає ім'я Микита?

Ім'я Микита потрапило до нас з грецької мови і у перекладі означає "переможець".

Микита активний і радісний чоловік. Він любить бути в галасливих компаніях і відчуває себе там затишно. Активність характеру штовхає до подорожей. Микита за наявності коштів із задоволенням подорожує. Навіть якщо грошей небагато, завжди знайде варіант нехай ненадовго і недалеко, але все ж виїхати. Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії. У службових стосунках Микита швидше індивідуаліст і не любить командну роботу. Може підкорятися тільки особисто обраним авторитетам.

Читайте також: Ім'я Микита та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Коли святкувати День ангела Микити?

Іменини Микити 2021 року за православним календарем святкують 3 січня; 13 лютого; 3 березня; 2, 16, 17 квітня; 13, 17, 27 травня; 2, 5, 6, 10, 30 червня; 4, 7 липня; 22, 28 вересня; 26 жовтня; 19, 28 листопада; 30 грудня.

Привітання з іменинами Микити у віршах

Вітаємо Микиту нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

Його, Микита, в душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

***

В день осінній гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Микиті помагає,

Ангел покровитель!

Привітання Микити в картинках і листівках

З Днем ангела, Микито

Привітання з Днем ангела Микити

Привітання з іменинами Микити

З Днем ангела, Микито

Привітання на день Микити у прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій день, Микито, приносить гарні новини. Нехай дорогі тобі люди завжди будуть щасливі. Вдало втіль все те, що бажаєш, ніколи не збивайся з дороги і завжди знай, що поряд є люди, які підтримають і допоможуть. Зі святом!

***

Микита, твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди і у всьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, і всі починання приводять до мети. Нехай здоров'я буде відмінним, будинок затишним, настрій відмінним, друзі вірними, життя ситого. Будь молодцем! З Днем ангела!

***

Микита! Вітаю тебе зі святом. Нехай удача допоможе у всіх твоїх важливих справах, турбота близьких огортає з ніг до голови, а всі проблеми обходять тебе стороною! Всього найкращого.

***

Дорогий Микито, вітаю тебе з іменинами! Ти особлива людина, і тому побажати тобі хочеться, щоб твоя доля складалася надзвичайно, яскраво, як в голлівудському кіно! Нехай кожен день буде наповнений звершеннями, відкриттями і пригодами, а навколо завжди будуть найвірніші друзі і цікаві люди. Щастя, багатства і виконання всіх планів!

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання