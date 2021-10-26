З Днем ангела Микити: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

26 жовтня - день ангела Микити. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Микит з іменинами.
Що означає ім'я Микита?
Ім'я Микита потрапило до нас з грецької мови і у перекладі означає "переможець".
Микита активний і радісний чоловік. Він любить бути в галасливих компаніях і відчуває себе там затишно. Активність характеру штовхає до подорожей. Микита за наявності коштів із задоволенням подорожує. Навіть якщо грошей небагато, завжди знайде варіант нехай ненадовго і недалеко, але все ж виїхати. Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії. У службових стосунках Микита швидше індивідуаліст і не любить командну роботу. Може підкорятися тільки особисто обраним авторитетам.
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Коли святкувати День ангела Микити?
Іменини Микити 2021 року за православним календарем святкують 3 січня; 13 лютого; 3 березня; 2, 16, 17 квітня; 13, 17, 27 травня; 2, 5, 6, 10, 30 червня; 4, 7 липня; 22, 28 вересня; 26 жовтня; 19, 28 листопада; 30 грудня.
Привітання з іменинами Микити у віршах
Вітаємо Микиту нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Його, Микита, в душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
***
В день осінній гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Микиті помагає,
Ангел покровитель!
Привітання Микити в картинках і листівках
Привітання на день Микити у прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен твій день, Микито, приносить гарні новини. Нехай дорогі тобі люди завжди будуть щасливі. Вдало втіль все те, що бажаєш, ніколи не збивайся з дороги і завжди знай, що поряд є люди, які підтримають і допоможуть. Зі святом!
***
Микита, твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди і у всьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, і всі починання приводять до мети. Нехай здоров'я буде відмінним, будинок затишним, настрій відмінним, друзі вірними, життя ситого. Будь молодцем! З Днем ангела!
***
Микита! Вітаю тебе зі святом. Нехай удача допоможе у всіх твоїх важливих справах, турбота близьких огортає з ніг до голови, а всі проблеми обходять тебе стороною! Всього найкращого.
***
Дорогий Микито, вітаю тебе з іменинами! Ти особлива людина, і тому побажати тобі хочеться, щоб твоя доля складалася надзвичайно, яскраво, як в голлівудському кіно! Нехай кожен день буде наповнений звершеннями, відкриттями і пригодами, а навколо завжди будуть найвірніші друзі і цікаві люди. Щастя, багатства і виконання всіх планів!
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