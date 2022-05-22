З Днем ангела Миколая: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках / Фото: pixabay.com

З Днем ангела Миколая: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Миколая: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Миколай походить від давньогрецького Ніколаос і перекладається як "переможець народів".

Коли іменини у Миколая?

Іменини Миколая 2022 року за православним календарем святкують: 6 грудня, 19 грудня, 22 травня.

З дитинства Миколай росте спокійною дитиною, легко заводить нові знайомства. Рідко вередує. В дорослому віці головними рисами його характеру стає витримка та самолодіння. Дуже важливою в його житті є робота.

Привітання з Днем ангела Миколи своїми словами

Нехай Святий Миколай принесе в твій дім чудеса! Бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції і було багато солодощів. Вір у диво, і воно обов'язково збудеться! З Днем ангела!

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Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та небесного благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.

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Дорогий Миколо! Я тебе щиро вітаю і хочу побажати впевнено управляти штурвалом життя, триматися курсу щастя і успіху, зберігати надію в серці і світлу любов, домагатися великих перемог і всіх поставлених цілей. Зі святом!

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З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

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Нехай у тебе, Колю, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, а радість і позитив завжди переповнюють твою душу! Найголовніше – будь здоровий, сильний та енергійний! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового благополуччя!

Привітання з Днем ангела Миколи: вірші

З днем ангела Миколи мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе Тобі здоров'я!

***

Твоє ім'я Микола – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

День ангела Миколи: картинки українською

З днем ангела Миколи / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Миколи / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Миколи / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Миколи / Фото: ТСН.ua