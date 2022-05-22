З Днем ангела Миколая: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Миколай походить від давньогрецького Ніколаос і перекладається як "переможець народів".
Коли іменини у Миколая?
Іменини Миколая 2022 року за православним календарем святкують: 6 грудня, 19 грудня, 22 травня.
З дитинства Миколай росте спокійною дитиною, легко заводить нові знайомства. Рідко вередує. В дорослому віці головними рисами його характеру стає витримка та самолодіння. Дуже важливою в його житті є робота.
Привітання з Днем ангела Миколи своїми словами
Нехай Святий Миколай принесе в твій дім чудеса! Бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції і було багато солодощів. Вір у диво, і воно обов'язково збудеться! З Днем ангела!
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Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та небесного благополуччя. Нехай Святий Миколай принесе в твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.
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Дорогий Миколо! Я тебе щиро вітаю і хочу побажати впевнено управляти штурвалом життя, триматися курсу щастя і успіху, зберігати надію в серці і світлу любов, домагатися великих перемог і всіх поставлених цілей. Зі святом!
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З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!
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Нехай у тебе, Колю, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, а радість і позитив завжди переповнюють твою душу! Найголовніше – будь здоровий, сильний та енергійний! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового благополуччя!
Привітання з Днем ангела Миколи: вірші
З днем ангела Миколи мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Миколо,
Прийми привітання!
***
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе Тобі здоров'я!
***
Твоє ім'я Микола – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!