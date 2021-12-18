З Днем святого Миколая: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

19 грудня - день ангела Миколая. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Микол з іменинами.

Коли святкують День святого Миколая?

19 грудня православна церква відзначає пам'ять одного з найшанованіших святих — Миколи Угодника, або, як його ще називають, Чудотворця. Він був затятим проповідником християнства. Миколаю приписують руйнування кількох язичницьких храмів та численні чудеса, які чинить сила молитви.

Цього дня на честь святого заведено святкувати День ангела Миколи.

Іменини Миколи 2021 року за православним календарем святкують 6 січня, 16, 17 лютого, 11, 13, 15, 22 березня, 3, 7, 22, 29, 30 травня, 9, 11 серпня, 5, 6, 8, жовтня, 10, 13, 25 листопада, 12, 19, 29 грудня.

Що означає ім'я Микола?

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів".

Зі значенням імені Микола пов'язані такі риси характеру як врівноваженість, працьовитість і працездатність. Микола з дитинства росте міцним і здоровим, хворіє рідко. Поміж однолітків його відрізняє сила, активність і кмітливість. Микола здатний опанувати будь-якою професією, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. На посаді керівника в Миколі можуть виявитися риси, що характеризують його як жорстокого й навіть деспотичного начальника. Підлеглі будуть побоюватися його.

Микола легко захоплюється жінками. Жінку, що йому сподобалася, відразу ж запрошує на побачення й через кілька днів може запропонувати їй вийти за нього заміж. У любові жагучий, але ревнивий. Здатний багато працювати над благоустроєм свого будинку. Допомагає дружині в куховарстві, ходить за покупками. Дуже любить дітей.

Привітання з Днем ангела Миколи у віршах

Ти, Миколо, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Здоровими щоб всі були,

Від Миколая подарунки знайшли.

Кому різочку, кому презент, —

Це найчарівніший святковий момент.

Хай в цей день панує свято,

Поруч рідних буде багато.

Не сумуйте й не сваріться,

З ворогами помиріться.

***

Тобі, Миколо, переможець народів,

Ми щиро шлем свої привітання,

Нехай дарує тобі і доля, і природа

Скарби життя і таємниці кохання.

***

Не чекаючи новорічної ночі

Несе подарунки людям Микола!

Він чує всі мрії на білому світі,

Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!

Я зі святом святого Миколая

Хочу тебе привітати від душі!

Нехай він виконає все, що забажаєш,

Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

З Днем Ангела Миколо!

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з Днем ангела Миколи в картинках і листівках

Привітання з Днем Ангела Миколи

Миколо, з Днем Ангела

З Днем Ангела, Микола

Привітання на день Миколи у прозі

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Миколи! Від щирого серця хочу побажати тобі яскравого життя, непереможних сил і міцної віри. Твори добро і допомагай нужденним, не відступай від своїх цілей і прагнень, осягай любов рідних і опромінюй цей світ добротою своєї душі.

***

Дорогий Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї і незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.

***

Миколо! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!

***

Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя і удача, нехай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

***

З Днем Святого Миколая. Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, кохання та щастя. Нехай Святий Миколай уберігає від будь-яких недуг, від будь-яких негараздів, від будь-яких бід, нехай це світле свято подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес!

***

Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло та любов. Нехай він зберегти тобі, де б ти не був. Нехай він убереже тобі від бід і допоможе у будь-якій твоїй правовій справі. Бажаю, щоб твоя життя завжди була наповнена добром, смислом, успіхом та благополуччям. Зі святом!

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