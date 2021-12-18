Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

З Днем святого Миколая: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З Днем святого Миколая: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Credits

19 грудня - день ангела Миколая. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Микол з іменинами.

Коли святкують День святого Миколая?

19 грудня православна церква відзначає пам'ять одного з найшанованіших святих — Миколи Угодника, або, як його ще називають, Чудотворця. Він був затятим проповідником християнства. Миколаю приписують руйнування кількох язичницьких храмів та численні чудеса, які чинить сила молитви. 

©

Цього дня на честь святого заведено святкувати День ангела Миколи.

Іменини Миколи 2021 року за православним календарем святкують 6 січня, 16, 17 лютого, 11, 13, 15, 22 березня, 3, 7, 22, 29, 30 травня, 9, 11 серпня, 5, 6, 8, жовтня, 10, 13, 25 листопада, 12, 19, 29 грудня.

Що означає ім'я Микола?

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів".

Зі значенням імені Микола пов'язані такі риси характеру як врівноваженість, працьовитість і працездатність. Микола з дитинства росте міцним і здоровим, хворіє рідко. Поміж однолітків його відрізняє сила, активність і кмітливість. Микола здатний опанувати будь-якою професією, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. На посаді керівника в Миколі можуть виявитися риси, що характеризують його як жорстокого й навіть деспотичного начальника. Підлеглі будуть побоюватися його.

Микола легко захоплюється жінками. Жінку, що йому сподобалася, відразу ж запрошує на побачення й через кілька днів може запропонувати їй вийти за нього заміж. У любові жагучий, але ревнивий. Здатний багато працювати над благоустроєм свого будинку. Допомагає дружині в куховарстві, ходить за покупками. Дуже любить дітей.

Привітання з Днем ангела Миколи у віршах

Ти, Миколо, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Здоровими щоб всі були,
Від Миколая подарунки знайшли.
Кому різочку, кому презент, —
Це найчарівніший святковий момент.
Хай в цей день панує свято,
Поруч рідних буде багато.
Не сумуйте й не сваріться,
З ворогами помиріться.

***

Тобі, Миколо, переможець народів,
Ми щиро шлем свої привітання,
Нехай дарує тобі і доля, і природа
Скарби життя і таємниці кохання.

***

Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

З Днем Ангела Миколо!
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з Днем ангела Миколи в картинках і листівках

Привітання з Днем Ангела Миколи / ©
Привітання з Днем Ангела Миколи
Миколо, з Днем Ангела / ©
Миколо, з Днем Ангела
З Днем Ангела, Микола / ©
З Днем Ангела, Микола

Привітання на день Миколи у прозі

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Миколи! Від щирого серця хочу побажати тобі яскравого життя, непереможних сил і міцної віри. Твори добро і допомагай нужденним, не відступай від своїх цілей і прагнень, осягай любов рідних і опромінюй цей світ добротою своєї душі.

***

Дорогий Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї і незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.

***

Миколо! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!

***

Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай в житті тебе чекає щастя і удача, нехай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і робить добрі справи.

***

З Днем Святого Миколая. Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, кохання та щастя. Нехай Святий Миколай уберігає від будь-яких недуг, від будь-яких негараздів, від будь-яких бід, нехай це світле свято подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес!

***

Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло та любов. Нехай він зберегти тобі, де б ти не був. Нехай він убереже тобі від бід і допоможе у будь-якій твоїй правовій справі. Бажаю, щоб твоя життя завжди була наповнена добром, смислом, успіхом та благополуччям. Зі святом!

Читайте також: 

Наступна публікація