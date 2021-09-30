З Днем ангела Надії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Надії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

30 вересня - день ангела Надії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Надій з іменинами.

Що означає ім'я Надія?

На відміну від багатьох інших імен, ім'я Надія було перейнято не фонетично, а за змістом. Тобто, на грецькій мові значення імені Надія - "надія", тільки пишеться інакше - Ελπίς (Елпіс).

Для Надії властиві такі риси характеру як енергійність, твердість і емоційність. Вона досить вольова людина і це швидко стає помітно під час спілкуванні з нею. Вона не любить дипломатичності в спілкуванні і часто говорить те що думає. Це на жаль призводить до появи безлічі недругів і складнощів у житті. Водночас вона привітна людина і спілкуватися з нею досить легко і приємно.

Коли святкувати День ангела Надії?

Іменини Надії 2021 року за православним календарем святкують 14 березня, 20 березня, 30 вересня, 21 жовтня.

Привітання з іменинами Надії у віршах

Вітаю тебе квіточко, з Днем Ангела Надії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, кращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Надія, найкращі привітання!

***

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає — хай прибуде,

Нехай в житті усе що треба буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Привітання Надії в картинках і листівках

Привітання на день Надії у прозі

Надюша, зі святом! Бажаю тобі тепла, добра, взаєморозуміння з колегами, рідними і друзями. Нехай кожен день приносить тільки хороші новини, приємні сюрпризи і радісні зміни!

***

Надійка, вітаю тебе з цим чудовим святом! Бажаю завжди цвісти, мов троянда, випромінюючи світло і щастя, прикрашаючи собою цей світ і даруючи радість і доброту свого серця всім навколо! Нехай кожен день твій буде подібний до щасливого свята, а життя складається, як у чарівній казці. Будь улюблена і щаслива день за днем!

***

Мила, неймовірна Надія! Ти для всіх нас - справжній подарунок, ти і правда даруєш надію і тільки найкращі думки. Бажаю тобі, щоб поруч завжди були найкращі друзі і вірні подруги, щоб чарівна усмішка не сходила з твого обличчя, а в серці завжди жила любов. Від душі вітаю!

***

Дорога Надюша, я тебе вітаю і побажати щиро тобі хочу не знати кордонів в просторах щастя і вірити в заповітну мрію, осягати великий успіх в будь-якій справі і дарувати світу свою красу, щиро любити і радіти життю.

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