З Днем ангела Надії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

30 вересня - день ангела Надії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Надій з іменинами.
Що означає ім'я Надія?
На відміну від багатьох інших імен, ім'я Надія було перейнято не фонетично, а за змістом. Тобто, на грецькій мові значення імені Надія - "надія", тільки пишеться інакше - Ελπίς (Елпіс).
Для Надії властиві такі риси характеру як енергійність, твердість і емоційність. Вона досить вольова людина і це швидко стає помітно під час спілкуванні з нею. Вона не любить дипломатичності в спілкуванні і часто говорить те що думає. Це на жаль призводить до появи безлічі недругів і складнощів у житті. Водночас вона привітна людина і спілкуватися з нею досить легко і приємно.
Коли святкувати День ангела Надії?
Іменини Надії 2021 року за православним календарем святкують 14 березня, 20 березня, 30 вересня, 21 жовтня.
Привітання з іменинами Надії у віршах
Вітаю тебе квіточко, з Днем Ангела Надії,
Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,
Всі бажання та надії, кращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Надія, найкращі привітання!
***
Вітаю з іменинами Надії,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає — хай прибуде,
Нехай в житті усе що треба буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
Привітання Надії в картинках і листівках
Привітання на день Надії у прозі
Надюша, зі святом! Бажаю тобі тепла, добра, взаєморозуміння з колегами, рідними і друзями. Нехай кожен день приносить тільки хороші новини, приємні сюрпризи і радісні зміни!
***
Надійка, вітаю тебе з цим чудовим святом! Бажаю завжди цвісти, мов троянда, випромінюючи світло і щастя, прикрашаючи собою цей світ і даруючи радість і доброту свого серця всім навколо! Нехай кожен день твій буде подібний до щасливого свята, а життя складається, як у чарівній казці. Будь улюблена і щаслива день за днем!
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Мила, неймовірна Надія! Ти для всіх нас - справжній подарунок, ти і правда даруєш надію і тільки найкращі думки. Бажаю тобі, щоб поруч завжди були найкращі друзі і вірні подруги, щоб чарівна усмішка не сходила з твого обличчя, а в серці завжди жила любов. Від душі вітаю!
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Дорога Надюша, я тебе вітаю і побажати щиро тобі хочу не знати кордонів в просторах щастя і вірити в заповітну мрію, осягати великий успіх в будь-якій справі і дарувати світу свою красу, щиро любити і радіти життю.
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