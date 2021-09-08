З Днем ангела Наталії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Іменини Наталки 2021 року святкують 11 січня, 10 березня, 31 березня, 27 липня, 8 вересня, 14 вересня.
8 вересня - день ангела Наталії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Наталок з іменинами.
Що означає ім'я Наталія? Якщо вважати, що ім'я Наталія утворено від словосполучення "Natalis Domini", що з латинської мови в перекладі означає "різдво", то значення імені Наталя — "благословенна" або "різдвяна".
Коли святкувати День ангела Наталії?
Іменини Наталки 2021 року за православним календарем святкують 11 січня, 10 березня, 31 березня, 27 липня, 8 вересня, 14 вересня.
Наталія — приємна в спілкуванні і мила особа. Вона чесна і в жодному разі не братиме участь в непорядній справі і здійснюватиме негідні вчинки.
На роботі Наталія працьовита. Вона тримає дистанцію з колегами і лише зрідка дозволяє собі побути розслабленою. Успіх Наталії характерний майже у всіх типах робіт. Її ім'я позитивно позначається на просуванні кар'єрними сходами, хоча з урахуванням її працездатності і талановитості, це лише мала частина її успіху.
Сім'я для Наталії — найважливіше в її житті. Чоловіка вона вибирає досить швидко, благо претендентів на руку і серце предостатньо. Вона створить найбільш затишний будинок і буде найкращою матір'ю, але періодично їй потрібно буде від усього цього відпочити і побути слабкою. У цьому вона на навряд чи зізнається, але це вже завдання близьких.
Привітання з іменинами Наталії у віршах
Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Привітання Наталії в картинках і листівках
Привітання на день Наталії у прозі
Люба Наталю, вітаю тебе з днем ангела і побажати хочу великій і світлій любові, щирого і справжнього щастя, доброї і незмінною удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого щастя, міцного і міцного здоров’я.
***
Люба Наталочко, вітаю тебе з днем ангела. Хай в житті тебе чекає щастя і удача, хай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і здійснює добрі справи.
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Мила Наташа, я тебе вітаю із радісним і світлим днем, з днем ангела. Нехай твій хоронитель завжди тебе оберігає від бід життя і заздрісних очей, нехай буде твоя душа завжди сповнена великої любові і щастя, нехай буде добре диво і неймовірне чари у твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай життя дарує побільше яскравих моментів і збудуться всі твої найсміливіші і найзаповітніші бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб в твоєму домі завжди панувало щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди.
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