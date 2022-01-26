З Днем ангела Ніни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Ніни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Існує відразу дві версії походження імені Ніна. За однією воно прийшло до нас з Грузії і перекладається як “цариця”. За іншою — ім’я походить з івриту і означає “правнучка”.

Коли святкувати День ангела Ніни?

Іменини Ніни 2022 року за православним календарем святкують: 27 січня, 14 травня і 19 листопада.

Ніна з дитинства відрізняється перфекціонізмом, самостійністю та горделивим характером. Прагне спілкуватися з іншими людьми, але може прекрасно провести час наодинці. Серйозно ставиться до навчання, любить, щоб все було зроблено ідеально. В дорослому віці Ніна самостійна жінка, яка не виставляє напоказ своє життя. Чітко розділяє роботу і сім’ю. Сумлінно виконує будь-які завдання, а тому її дуже цінують колеги.

Привітання з Днем ангела Ніни своїми словами

В цей день ти Ніна справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і пернатий. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей.

Привітання з Днем ангела Ніни

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Янгол крилом у небі махає, свято сьогодні обох вас чекає. З цим і привітати тебе Ніна поспішаю, а побажаю — велику зірку, щоб з неба тобі її швидко дістали, та щастя з любов’ю тебе обіймали.

Привітання з Днем ангела Ніни

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Ніна, вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій, бажаю щирої радості і відмінного здоров’я, вірного кохання і незмінної удачі.

Привітання з Днем ангела Ніни

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Ніна, прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець Ніколи НЕ відступає від вас и дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння — серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

Привітання з Днем ангела Ніни

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Доброму Ангелу вінець, а Вам Ніна міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!

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Моє серце радіє, а душа прагне сказати багато красивих слів. Бажаю тобі Ніна в цей день зануритися в океан радості, залишивши всі печалі на піщаному березі. Нехай хвиля натхнення накриє тебе з головою, а бризки удачі і успіху назавжди залишаться на обличчі. Нехай бурхливі потоки життя несуть назустріч любові, з якою ви знайдете тиху гавань.

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю Ніна та хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід и напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати и відганяв від тебе похмурі думки. Частіше посміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у тебе в очах!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Вітаю тебе Ніна з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і світу, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил.Обіймаю!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець дасть тобі віру у себе, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі Ніна великої і чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров’я, невтомної наснаги і мужності серця!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Ніна, день ангела є не у кожної людини. Ти щасливий, у тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей пернатий малюк завжди знаходився поруч, як і всі ми, твої друзі. Недарма кажуть, що справжній друг пізнається в біді. Але сьогодні ми прийшли саме на свято, так ось я бажаю тобі, щоб ми в цьому будинку збиралися тільки по доброму приводу.

Привітання з Днем ангела Ніни: вірші

Хай Ніну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ніна, найкращі привітання!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Свят у світі є багато.

Лиш у Ніни нині свято —

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх —

Все — тобі, усе — для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого —

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Ніні помагає,

Ангел покровитель!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Твоє ім’я Ніна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о Ніна, ти моє дитя!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Ніні! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Сьогодні, Ніна, Ваші іменини!

І вітаю з цим Вас зараз!

З діамантами ланцюгами золотими

Доля і віра радують нехай Вас!

Вам життєвого я бажаю щастя,

Щоб любов удачу берегла!

Щоб ніякі не прийшли напасті,

Серцевого, душевного тепла!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Сестричка, у тебе сьогодні іменини!

А це свято, як тут не крути,

З днем ангела, сестричка Ніна!

Від брата поздоровлення прийми:

Бажаю з Ніжністю зливатися,

І з пані Удачею жити,

З Тугою навіки не зустрічатися,

З Любов’ю крепкою дружити.

Нехай буде важко — не засмучуйся!

Дивись в обличчя мадам Халепа.

Сама собі ти будь начальством

І поруч з Щастям стій скрізь!

Привітання з Днем ангела Ніни: смс

Нехай під крилами своїми

Ніну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Ніна – душка мила,

Люба наша і красива!

Ім’я гарне, просто клас,

Ці вітання лиш до Вас!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ніні нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Ніна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ніна, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Сьогодні настали іменини

У Ніни, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Ніночко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

Привітання з Днем ангела Ніни

***

Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожна година!

З днем Ангела