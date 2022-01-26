З Днем ангела Ніни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Існує відразу дві версії походження імені Ніна. За однією воно прийшло до нас з Грузії і перекладається як “цариця”. За іншою — ім’я походить з івриту і означає “правнучка”.
Коли святкувати День ангела Ніни?
Іменини Ніни 2022 року за православним календарем святкують: 27 січня, 14 травня і 19 листопада.
Ніна з дитинства відрізняється перфекціонізмом, самостійністю та горделивим характером. Прагне спілкуватися з іншими людьми, але може прекрасно провести час наодинці. Серйозно ставиться до навчання, любить, щоб все було зроблено ідеально. В дорослому віці Ніна самостійна жінка, яка не виставляє напоказ своє життя. Чітко розділяє роботу і сім’ю. Сумлінно виконує будь-які завдання, а тому її дуже цінують колеги.
Привітання з Днем ангела Ніни своїми словами
В цей день ти Ніна справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і пернатий. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей.
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Янгол крилом у небі махає, свято сьогодні обох вас чекає. З цим і привітати тебе Ніна поспішаю, а побажаю — велику зірку, щоб з неба тобі її швидко дістали, та щастя з любов’ю тебе обіймали.
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Ніна, вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій, бажаю щирої радості і відмінного здоров’я, вірного кохання і незмінної удачі.
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Ніна, прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець Ніколи НЕ відступає від вас и дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння — серцю, щирість та чистоту вашій вірі.
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Доброму Ангелу вінець, а Вам Ніна міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!
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Моє серце радіє, а душа прагне сказати багато красивих слів. Бажаю тобі Ніна в цей день зануритися в океан радості, залишивши всі печалі на піщаному березі. Нехай хвиля натхнення накриє тебе з головою, а бризки удачі і успіху назавжди залишаться на обличчі. Нехай бурхливі потоки життя несуть назустріч любові, з якою ви знайдете тиху гавань.
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Сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю Ніна та хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід и напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати и відганяв від тебе похмурі думки. Частіше посміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у тебе в очах!
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Вітаю тебе Ніна з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і світу, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил.Обіймаю!
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Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець дасть тобі віру у себе, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі Ніна великої і чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров’я, невтомної наснаги і мужності серця!
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Ніна, день ангела є не у кожної людини. Ти щасливий, у тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей пернатий малюк завжди знаходився поруч, як і всі ми, твої друзі. Недарма кажуть, що справжній друг пізнається в біді. Але сьогодні ми прийшли саме на свято, так ось я бажаю тобі, щоб ми в цьому будинку збиралися тільки по доброму приводу.
Привітання з Днем ангела Ніни: вірші
Хай Ніну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ніна, найкращі привітання!
***
Свят у світі є багато.
Лиш у Ніни нині свято —
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх —
Все — тобі, усе — для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого —
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Ніні помагає,
Ангел покровитель!
***
Твоє ім’я Ніна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: о Ніна, ти моє дитя!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Ніна вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Ніна вітає!
***
Ніні! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Сьогодні, Ніна, Ваші іменини!
І вітаю з цим Вас зараз!
З діамантами ланцюгами золотими
Доля і віра радують нехай Вас!
Вам життєвого я бажаю щастя,
Щоб любов удачу берегла!
Щоб ніякі не прийшли напасті,
Серцевого, душевного тепла!
***
Сестричка, у тебе сьогодні іменини!
А це свято, як тут не крути,
З днем ангела, сестричка Ніна!
Від брата поздоровлення прийми:
Бажаю з Ніжністю зливатися,
І з пані Удачею жити,
З Тугою навіки не зустрічатися,
З Любов’ю крепкою дружити.
Нехай буде важко — не засмучуйся!
Дивись в обличчя мадам Халепа.
Сама собі ти будь начальством
І поруч з Щастям стій скрізь!
Привітання з Днем ангела Ніни: смс
Нехай під крилами своїми
Ніну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Ніна – душка мила,
Люба наша і красива!
Ім’я гарне, просто клас,
Ці вітання лиш до Вас!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ніні нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Ніна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Ніна, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Сьогодні настали іменини
У Ніни, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Ніночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!
***
Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожна година!
З днем Ангела