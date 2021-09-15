З Днем ангела Оксани: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

15 вересня - день ангела Оксани. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Оксан з іменинами.
Що означає ім'я Оксана? Вважається, що Ксенія і Оксана одне ім'я. Та насправді в них різні походження і кожне з цих імен є самостійним і різним. У перекладі з грецької мови значення імені Оксана — "мандрівниця", "чужинка".
Коли святкувати День ангела Оксани?
Іменини Оксани відзначаються 7 разів на рік: 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня.
У дитинстві Оксана справляє враження похмурої й замкнутої дитини. Вона уникає гучних ігор з іншими дітьми, їй більше подобаються ігри, що вимагають уваги й кмітливості. Оксана тримається самостійно, наполегливо домагається бажаного й болісно сприймає спроби хоч у чомусь їй перешкодити.
Дружить в основному з дівчатками, але своїх таємниць не довіряє нікому. Оксана не впадає в око зовнішністю, тримається скромно, але в мріях будує грандіозні життєві плани.
У шлюбі Оксана залишається непередбаченою людиною. Якщо чоловік ненавмисно розбудить її ранком, то в неї може зіпсуватися настрій на весь день. Вона може зненацька захопитися чимось, почати відвідувати курси або займатися в спортивній секції. У взаєминах із дітьми здатна виявити безмежне терпіння. Намагається перевиховати чоловіка, але, зіткнувшись із опором, залишає його в спокої.
Привітання з іменинами Оксани у віршах
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв’я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
***
Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
***
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
***
Сьогодні, Оксано, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
Привітання Оксани в картинках і листівках
Привітання на день Оксани у прозі
Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою Оксана три свічки, Першу – за любов, вічне щастя. Другу – за доброту, правду і прямоту. Третя свічка обереже Тебе від негод і образ.
***
Є в році одне прекрасне свято, його світло воістину святе, а значення велике – це День Ангела. Оксана я тебе вітаю, бажаю самого міцного здоров’я, і щоб твій Ангел не залишав тебе ні на мить, щоб оберігав і примножував твоє щастя. В силу побажань щиро вірю і міцно тебе обіймаю!
***
Оксана, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-хранитель береже тебе від усіх негараздів.
***
Оксана, в День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
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