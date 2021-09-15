З Днем ангела Оксани: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Оксани: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

15 вересня - день ангела Оксани. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Оксан з іменинами.

Що означає ім'я Оксана? Вважається, що Ксенія і Оксана одне ім'я. Та насправді в них різні походження і кожне з цих імен є самостійним і різним. У перекладі з грецької мови значення імені Оксана — "мандрівниця", "чужинка".

Коли святкувати День ангела Оксани?

Іменини Оксани відзначаються 7 разів на рік: 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня.

У дитинстві Оксана справляє враження похмурої й замкнутої дитини. Вона уникає гучних ігор з іншими дітьми, їй більше подобаються ігри, що вимагають уваги й кмітливості. Оксана тримається самостійно, наполегливо домагається бажаного й болісно сприймає спроби хоч у чомусь їй перешкодити.

Дружить в основному з дівчатками, але своїх таємниць не довіряє нікому. Оксана не впадає в око зовнішністю, тримається скромно, але в мріях будує грандіозні життєві плани.

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У шлюбі Оксана залишається непередбаченою людиною. Якщо чоловік ненавмисно розбудить її ранком, то в неї може зіпсуватися настрій на весь день. Вона може зненацька захопитися чимось, почати відвідувати курси або займатися в спортивній секції. У взаєминах із дітьми здатна виявити безмежне терпіння. Намагається перевиховати чоловіка, але, зіткнувшись із опором, залишає його в спокої.

Привітання з іменинами Оксани у віршах

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв’я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Сьогодні, Оксано, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

Привітання Оксани в картинках і листівках

Привітання з іменинами Оксани

Привітання з іменинами

Привітання з Днем ангела Оксани

Привітання з іменинами Оксани

З Днем ангела Оксани

Привітання на день Оксани у прозі

Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою Оксана три свічки, Першу – за любов, вічне щастя. Другу – за доброту, правду і прямоту. Третя свічка обереже Тебе від негод і образ.

***

Є в році одне прекрасне свято, його світло воістину святе, а значення велике – це День Ангела. Оксана я тебе вітаю, бажаю самого міцного здоров’я, і ​​щоб твій Ангел не залишав тебе ні на мить, щоб оберігав і примножував твоє щастя. В силу побажань щиро вірю і міцно тебе обіймаю!

***

Оксана, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-хранитель береже тебе від усіх негараздів.

***

Оксана, в День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

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