З Днем ангела Олега: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Олег походить від скандинавського імені Helgi, що означає "святи" або "священний". ТСН.ua підібрав для вас привітання з днем ангела Олега: своїми словами, вірші та картинки.
Коли іменини у Олега?
Іменини Олега 2022 року за православним календарем святкують: 3 жовтня.
З дитинства Олег впевнений та напористий. Наділений гострим розумом і залізною логікою. Більшість своїх фантазій з легкістю втілює в реальність. В дорослому віці чоловік стає замкнутим в собі. Може бути холодним до близьких.
Привітання з Днем ангела Олега своїми словами
Милий мій Олежику! Бажаю, щоб шлях до щастя був легким і простим. Бажаю тобі безтурботно йти цим шляхом і зустрічати тільки добро і любов. Ти прекрасна людина з міцним чоловічим стрижнем, бажаю тобі завжди досягати успіху і не втрачати себе. А головне, завжди залишайся таким же харизматичним, привабливим, усміхненим і добрим чоловічком.
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Сьогодні від щирого серця вітаю Олега. Недарма такого доброго, сильного, відважного, розумного та мужнього хлопця назвали так. Бажаю завжди залишатися мудрим, справедливим, дипломатичним, успішним і сильним, як Віщий Олег. Нехай над твоєю головою буде ясне небо і яскраве сонце, нехай в серці селиться радість і любов.
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Олежику, живи щасливо і купайся в променях успіху! Від щирого серця бажаю тобі багато хороших друзів, вічної любові та затишку в домі! Нехай достаток, успіх і міцне здоров'я будуть твоїми вірними супутниками по життю!
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Олеже, бажаю яскравого і насиченого цікавими подіями життя, з великими перспективами та великими відкриттями! Будь на позитиві, завжди залишайся молодий і душею, і тілом, твердий характером і розважливий у прийнятті серйозних рішень. Нехай здоров'я буде міцним, бажаю впевненості в собі й ентузіазму!
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Вітаю, Олеже. Бажаю мудрості, амбіцій, сили волі, впевненості, мужності, а також міцного здоров'я. Олег, бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці. Бажаю обходитися без труднощів і перешкод на шляху до успіху. Бажаю вірного кохання і надійної дружби в житті.
Привітання з Днем ангела Олега: вірші
Твоє ім’я Олег – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Твоє ім’я Олег, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
У Олега нині свято,
Прийшло друзів вже багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Олеже, все – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Я помолюсь за Олега всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
Привітання з Днем ангела Олега: смс
Олег, і логік ти, і аналітик,
Ніхто не скаже, що Олежик – скиглій,
Він оптиміст,
Часом – суворий критик,
В науках досягає він висот.
І чекають його і слава, і шана.
***
Олежику, нікого не слухай, що б не сталося – усміхайся! Нехай щастя буде безмежним, а всі мрії стануть реальністю.
***
Олеже, бажаю в День ангела
Щоб було все у вас сповна:
Здоров'я, щастя, натхнення,
І дружина задоволена.
Нехай вдома чекає вас, усміхаючись,
Нехай діти тішать вас,
В душі нехай панує радість,
А в серці – щастя і спокій!
***
Олег! Багатьом відомі твої благородні якості, але не всі знають, що ти отримав їх разом зі своїм гідним іменем! У прохолодний жовтневий день прийми наші гарячі привітання! З Днем ангела!
***
Ваш, Олеже, сьогодні День ангела,
Нехай він вам удачу принесе!
Бути завжди в гарному настрої –
Ось запорука успіху цілий рік!
Вам бажати банальностей не будемо:
Головне, щоб життя вперед вело,
Щоб оточували ті, хто любить,
А любов, щоб взаємною була!