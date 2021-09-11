З Днем ангела Олександра: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Олександра: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

12 вересня - день ангела Олександра. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Олександрів з іменинами.

Що означає ім'я Олександр? Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей".

Коли святкувати День ангела Олександра?

Іменини Олександра 2021 року за православним календарем святкують 8, 10, 14, 17, 31 січня, 7, 17, 19, 20, 21 лютого, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 березня, 9, 23, 27, 28, 30 квітня, 3, 4, 24, 26, 27, 29 травня, 1, 2, 5 , 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 червня, 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 липня, 2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 серпня, 3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 вересня, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 жовтня, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 листопада, 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28 та 30 грудня.

Характер у Саші дуже активний і напористий. Він любить справляти гарне враження і вміє це робити. Однак всі, хто знають його близько, розуміють, що все це гра на публіку. Саша часто маніпулює людьми і не особливо цінує оточуючих. Він гордовитий і пихатий, але намагається це приховувати. Олександр вміє бути справжнім відданим другом, але зазвичай коло його друзів дуже обмежено. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

Сімейні стосунки в житті Олександра посідають одне з найважливіших місць. Він люблячий чоловік і батько, обожнює балувати своїх домашніх різними подарунками і приємними сюрпризами. У більш молодому віці він дуже велелюбний, тому ранній шлюб йому не рекомендований. Водночас. Олександр вміє гарно доглядати за дружиною навіть через багато років після весілля.

Pexels

Привітання з іменинами Олександра у віршах

В День Ангела, Олександр, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

***

Хай Олександру життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину, -

В Олександра іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

Привітання Олександра в картинках і листівках

З Днем Ангела Олександра

З днем ангела Олександра

З днем ангела Олександра

Привітання з Днем ангела

Привітання з Днем ангела

Привітання на день Олександра у прозі

Вітаю тебе з іменами, Олександре. Від щирого серця бажаю бути господарем своєї долі. Нехай всі бажання збуваються саме так, як тобі хочеться, і саме тоді, коли тобі це потрібно. Нехай радість всюди буде присутньою у твоєму житті, а близькі й рідні ніколи не розчаровують. Зі святом і всього тобі найпрекраснішого!



***

Дорогий Олександр, сьогодні я від душі тебе вітаю з іменинами й хочу побажати завжди бути впевненим борцем за своє щастя і справжнім переможцем. Нехай тебе нічого в цьому житті не лякає і не розчаровує, нехай кожен день буде сповнений вогню впевненості та цілеспрямованості. Успіху тобі, Олександре, здоров'я і відваги, гідних перемог і любові.



***

Вітаю, Олександре, з Днем ангела! Нехай він завжди буде поруч і вберігає від помилок. Бажаю бути сміливим завойовником, мужнім переможцем. Нехай кожен день обіцяє тобі успіх, достаток і везіння. Бажаю тобі, Сашку, здоров'я, сил, амбіцій, поваги й змін в житті тільки на краще!



***

Олександр, я тебе від душі вітаю з іменинами та хочу побажати завжди впевнено тримати свої позиції й ніколи не кидати почате на півдорозі. Нехай грандіозним буде успіх у справах, нехай неймовірним буде щастя в житті. Бажаю йти стежкою удачі й неодмінно домагатися великих перемог.



Читайте також: Ім'я Олександр та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання