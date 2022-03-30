З Днем ангела Олексія: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Олексій має давньогрецьке коріння, яке дуже полюбилося українцям. Серед чоловіків це ім’я було дуже поширеним за часів Київської Русі і залишається таким до нині. Перекладається як “захисник”.
Коли іменини у Олексія?
Іменини Олексія 2022 року за православним календарем святкують: 30 березня.
З дитинства Олексій активний і рухливий хлопчик, який любить розважатися. Росте слухняною дитиною, з якою легко спілкуватися. В дорослому віці стає миролюбним та амбітним. А також відрізняється впертістю та рішучістю.
Привітання з Днем ангела Олексія своїми словами
Дорогий Олексій. Вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї і незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.
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В День Ангела Олексія хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.
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Дорогий Олексій. Вітаю тебе з Днем твого Ангела і від усієї душі бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.
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Олексій. В День твого Ангела Олексія хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
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Від щирого серця вітаю з Днем Ангела Олексія. В цей щасливий і радісний день хочу побажати тобі великого успіху на твоєму шляху, великого везіння і благополуччя. Нехай всі цілі будуть досягнуті, нехай друзі тобі будуть вірні й віддані, нехай любов твоя буде взаємною і вічною. Нехай твій ангела покровитель кожну секунду піклується про тебе і вберігає від всього лихого.
Привітання з Днем ангела Олексія: вірші
Хай Олексію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я та довгого віку.
***
Олексій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Любилять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, ніби ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На кохання не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто диво – ти такий!
Олексій, тобі вітаємо,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм
Будь завжди ти золотим!
***
Твоє ім'я Олексій, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тобі надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі віддасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддатись!
***
Нехай день твій святий,
Ангел сил додати до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожному кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олексія,
Прийми привітання!
Привітання з Днем ангела Олексія: смс
Нехай ангел-охоронець летіти допомагає.
А серце смутку і горя не знає.
***
З Днем ангела, Олексію, тебе вітаю,
Здоров’я й радості тобі я бажаю,
А ще удачі хочу побажати,
І щоб не було часу сумувати.
***
Щоб рідні в думках були єдиними.
Вітаємо тебе з іменинами!
Нехай підуть сумніви і тривоги.
Ангел нехай супроводжує у дорогах!
***
Хай Олексію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
***
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Олексієм буде.