З Днем ангела Олексія: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Олексія: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Олексій має давньогрецьке коріння, яке дуже полюбилося українцям. Серед чоловіків це ім’я було дуже поширеним за часів Київської Русі і залишається таким до нині. Перекладається як “захисник”.

Коли іменини у Олексія?

Іменини Олексія 2022 року за православним календарем святкують: 30 березня.

З дитинства Олексій активний і рухливий хлопчик, який любить розважатися. Росте слухняною дитиною, з якою легко спілкуватися. В дорослому віці стає миролюбним та амбітним. А також відрізняється впертістю та рішучістю.

Привітання з Днем ангела Олексія своїми словами

Дорогий Олексій. Вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї і незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.

Привітання з Днем ангела Олексія

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В День Ангела Олексія хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.

Привітання з Днем ангела Олексія

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Дорогий Олексій. Вітаю тебе з Днем твого Ангела і від усієї душі бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.

Привітання з Днем ангела Олексія

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Олексій. В День твого Ангела Олексія хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

Привітання з Днем ангела Олексія

***

Від щирого серця вітаю з Днем Ангела Олексія. В цей щасливий і радісний день хочу побажати тобі великого успіху на твоєму шляху, великого везіння і благополуччя. Нехай всі цілі будуть досягнуті, нехай друзі тобі будуть вірні й віддані, нехай любов твоя буде взаємною і вічною. Нехай твій ангела покровитель кожну секунду піклується про тебе і вберігає від всього лихого.

Привітання з Днем ангела Олексія: вірші

Хай Олексію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я та довгого віку.

Привітання з Днем ангела Олексія

***

Олексій у нас боєць,

І в роботі молодець!

Любилять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, ніби ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На кохання не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання з Днем ангела Олексія

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто диво – ти такий!

Олексій, тобі вітаємо,

З днем ​​народження твоїм,

І тобі одне бажаєм

Будь завжди ти золотим!

Привітання з Днем ангела Олексія

***

Твоє ім'я Олексій, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тобі надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі віддасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддатись!

Привітання з Днем ангела Олексія

***

Нехай день твій святий,

Ангел сил додати до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожному кроці,

Досягати без вагання,

З днем ​​ангела Олексія,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Олексія: смс

Нехай ангел-охоронець летіти допомагає.

А серце смутку і горя не знає.

Привітання з Днем ангела Олексія

***

З Днем ангела, Олексію, тебе вітаю,

Здоров’я й радості тобі я бажаю,

А ще удачі хочу побажати,

І щоб не було часу сумувати.

Привітання з Днем ангела Олексія

***

Щоб рідні в думках були єдиними.

Вітаємо тебе з іменинами!

Нехай підуть сумніви і тривоги.

Ангел нехай супроводжує у дорогах!

Привітання з Днем ангела Олексія

***

Хай Олексію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Привітання з Днем ангела Олексія

***

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Олексієм буде.