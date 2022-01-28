Привітання з Днем ангела Олени в картинках, віршах, прозі та смс / Pexels

З Днем ангела Олени: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Олени: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Вважається, що ім’я Олена походить від імені бога Геліоса. Також існує думка, що воно прийшло до нас з грецької мови і перекладається як “сонячне світло”.

Коли святкувати День ангела Олени?

Іменини Олени 2022 року за православним календарем святкують: 28 січня, 19 березня, 3, 8 і 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня та 12 листопада.

Олена з дитинства - ласкава і спокійна дівчинка. Інколи буває замкненою, любить гратися з дітьми, проте добре почуває себе і наодинці. Дуже важливим в житті вважає навчання. В дорослому віці Олена стає примхливою та працездатною. Часто це інтроверт, може придумати для себе казковий світ і жити у ньому.

Привітання з Днем ангела Олени своїми словами

Вітаю тебе, люба Оленко! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!

Привітання з Днем ангела Олени

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Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.

Привітання з Днем ангела Олени

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Сьогодні, Оленко, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Олено, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!

Привітання з Днем ангела Олени

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Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним зображенням у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика і задоволення!

Привітання з Днем ангела Олени

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Дорога Оленко, від душі тебе вітаю і побажати тобі хочу впевнених перемог і креативних ідей, чудового настрою і великого натхнення, краси та справжнього затишку, неземного щастя і світлої любові!

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Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Олена – ти найсвітліше, що є в житті. Бажаю тобі бути щасливою і відшукати в житті саме те, що тобі потрібно. Нехай твої заняття будуть цікавими, люди навколо ніколи не розчаровують, а радість завжди та всюди оточує тебе. Радій кожному дню!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Оленочко, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю тобі справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь справжньою леді, завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку і насолоди від життя!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Нехай ангел небесний тебе Олена збереже, поставить захист твердий, як граніт. З Днем ангела вітаємо тебе! Твої найкращі в світі друзі.

Привітання з Днем ангела Олени: вірші

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Сьогодні у твій День Ангела ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.

Хай Олена свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

Привітання з Днем ангела Олени

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Олені побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться всі найкращі мрії,

Бажаємо в добрі і мирі жити,

Ангелик хай завжди допомагає,

Дарує щастя на життєвій ниві

Олена, ми вам радості бажаєм

Щоб ви були здорові і красиві!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Нехай літа волошками цвітуть!

Життя ясне дарує Ангел з неба,

Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,

І у душі оселяться у тебе!

З днем Ангела, з чудовим, гарним днем.

Хай буде доля сонечком зігріта

Хай Ангел захищає від проблем,

А у житті завжди квітує літо.

Привітання з Днем ангела Олени

***

З днем Ангела ми спішимо вітати,

Хай Ангел несе вам достаток до хати,

Для тіла здоров’я, для серця — кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,

Шановна, Олена, у день цей прекрасний.

Бажаємо радості, ніжності й щастя!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Олена, найкраща на Землі,

хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

І тобі найкращого усього!

Привітання з Днем ангела Олени: смс

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Побажання для Олени:

Щоб не тиснули лабутени,

Щоб любили бізнесмени,

Щоб зникли всі проблеми.

Посміхатися й сміятися,

Боротися і не здаватися!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Вітаю з іменинами Оленку,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Олено, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Олено, вітає!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Олено, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Олені нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Привітання з Днем ангела Олени

***

Хай Ангел — Охоронець вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знову і знов.

Друга – за доброту,

правду і чесноту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Привітання з Днем ангела Олени

***

Оленочко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Привітання з Днем ангела Олени

***

Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожна година!

З днем Ангела