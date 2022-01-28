З Днем ангела Олени: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Вважається, що ім’я Олена походить від імені бога Геліоса. Також існує думка, що воно прийшло до нас з грецької мови і перекладається як “сонячне світло”.
Коли святкувати День ангела Олени?
Іменини Олени 2022 року за православним календарем святкують: 28 січня, 19 березня, 3, 8 і 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня та 12 листопада.
Олена з дитинства - ласкава і спокійна дівчинка. Інколи буває замкненою, любить гратися з дітьми, проте добре почуває себе і наодинці. Дуже важливим в житті вважає навчання. В дорослому віці Олена стає примхливою та працездатною. Часто це інтроверт, може придумати для себе казковий світ і жити у ньому.
Привітання з Днем ангела Олени своїми словами
Вітаю тебе, люба Оленко! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!
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Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.
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Сьогодні, Оленко, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Олено, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!
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Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним зображенням у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика і задоволення!
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Дорога Оленко, від душі тебе вітаю і побажати тобі хочу впевнених перемог і креативних ідей, чудового настрою і великого натхнення, краси та справжнього затишку, неземного щастя і світлої любові!
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Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!
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Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!
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Олена – ти найсвітліше, що є в житті. Бажаю тобі бути щасливою і відшукати в житті саме те, що тобі потрібно. Нехай твої заняття будуть цікавими, люди навколо ніколи не розчаровують, а радість завжди та всюди оточує тебе. Радій кожному дню!
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Оленочко, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю тобі справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь справжньою леді, завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку і насолоди від життя!
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Нехай ангел небесний тебе Олена збереже, поставить захист твердий, як граніт. З Днем ангела вітаємо тебе! Твої найкращі в світі друзі.
Привітання з Днем ангела Олени: вірші
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Сьогодні у твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.
Хай Олена свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!
***
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Олені побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
Нехай любов, і віра, і надія
В душі цвітуть немов весняні квіти.
Нехай здійсняться всі найкращі мрії,
Бажаємо в добрі і мирі жити,
Ангелик хай завжди допомагає,
Дарує щастя на життєвій ниві
Олена, ми вам радості бажаєм
Щоб ви були здорові і красиві!
***
Нехай літа волошками цвітуть!
Життя ясне дарує Ангел з неба,
Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,
І у душі оселяться у тебе!
З днем Ангела, з чудовим, гарним днем.
Хай буде доля сонечком зігріта
Хай Ангел захищає від проблем,
А у житті завжди квітує літо.
***
З днем Ангела ми спішимо вітати,
Хай Ангел несе вам достаток до хати,
Для тіла здоров’я, для серця — кохання,
Хай справдяться мрії, думки та бажання,
Шановна, Олена, у день цей прекрасний.
Бажаємо радості, ніжності й щастя!
***
Олена, найкраща на Землі,
хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
І тобі найкращого усього!
Привітання з Днем ангела Олени: смс
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає!
***
Побажання для Олени:
Щоб не тиснули лабутени,
Щоб любили бізнесмени,
Щоб зникли всі проблеми.
Посміхатися й сміятися,
Боротися і не здаватися!
***
Вітаю з іменинами Оленку,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Олено, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Олено, вітає!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Олені нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Хай Ангел — Охоронець вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знову і знов.
Друга – за доброту,
правду і чесноту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Оленочко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожна година!
З днем Ангела