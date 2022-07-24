З Днем ангела Ольги: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Ольга походить від скандинавського імені, яке означає "мудра", "свята".
Коли іменини у Ольги?
Іменини Ольги 2022 року за православним календарем святкують: 10 лютого, 6 та 14 березня, 17 та 24 липня, 23 листопада.
З дитинства Ольга активна, енергійна та непосидюча дівчинка. Вона любить всім допомагати та дуже переживає за інших. Однак в ній також присутній деякий егоїзм. В дорослову віці стає рішучою. Має твердий характер та стійко переносить будь-які життєві труднощі.
Привітання з Днем ангела Ольги своїми словами
Дорога Ольго, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути вільним та гордим птахом, летіти назустріч своїм мріям і бажанням, в будь-якій справі проявляти свій талант і високий інтелект, з упевненістю і легкістю домагатися всіх цілей, повністю віддаватися добрим і світлим почуттям, зберігати в серці любов, а в душі – щастя.
***
Гарна, найдобріша наша Ольго! Вітаємо тебе зі святом! Бажаємо радісних днів і щасливих ночей, красивого і вірного кохання, відданих друзів! Бажаємо, щоб життя було яскравим і барвистим, насиченим і дуже-дуже довгим! Найміцнішого тобі здоров'я, посмішок вранці та приємної втоми ввечері, достатку і затишку! Заповнених буднів і веселого відпочинку в різних країнах! Божого тобі благословення і мудрості!
***
Мила Ольга, бажаю тобі кристально чистих і взаємних почуттів, щоб закрутили твою голову і дарували чудові враження. Нехай життя буде наповнене радісними і яскравими моментами, щасливими та чудовими подіями. Нехай кожен день тебе радує своїм світлом і теплом. Хочу побажати удачі без сумнівів, великого везіння в будь-яких справах і незламних успіхів, бажаю щирості почуттів і незгасного ентузіазму і неземного щастя.
***
В цей прекрасний день, Олечко, хочу побажати тобі море позитиву, яскравих фарб і райдужного настрою! Хай щастя переповнює твоє добре серце! Посміхайся якомога частіше, немов сонячний промінчик! Бажаю тобі міцного здоров'я, всіх земних благ і вічного цвітіння душі та тіла! Бажаю море позитиву і радості, краси, добра, любові, надій, сміху, веселощів і чудових вражень. Будь прекрасна у всьому, кохана всією душею і щаслива щохвилини. Нехай виконуються твої мрії, роблячи тебе все більше задоволеною!
***
Ольчик, сьогодні твій день, твоє свято, твоя радість, твій День Ангела! Я вітаю тебе і бажаю завжди прагнути до успіху і неодмінно завойовувати п'єдестали слави та лаври перемог. Бажаю залишатися досконалістю краси та еталоном чарівності. Завжди будь у повному порядку і ні перед чим не зупиняйся. Будь мудрою і величної, сміливою і відважної, справедливою і впевненою, люблячою та міцно коханою, цікавою і щиро щасливою.
Привітання з Днем ангела Ольги: вірші
У Олечки сьогодні іменини,
Це означає – будемо вітати,
Кохання й щастя вічні картини
Нехай доля навчить малювати.
А я тобі бажаю море сміху,
Вагон любові й щастя океан,
У всіх справах удачі та успіху,
Щоб гнучким і струнким завжди був твій стан.
***
Для Ольги надішлемо привітання!
і від душі побажаєм добра,
удачі, кохання та процвітання,
великого щастя й в родині тепла!
***
Вдалих результатів хай доля дарує,
кожен твій день ясне сонце малює,
Ангел несе тобі милую долю,
а ми привітаєм тебе, мила Олю!
***
Іменини – пречудове свято,
Привітання, подарунки й квіти,
Цей день нехай подарує тобі натхнення,
Ангел нехай береже тебе від бід.
Оля, дай Бог тобі здоров'я міцного і терпіння,
Щоб завжди добрим був настрій,
Щастя хай мило тобі посміхається,
Життя хай довго-довго продовжується.
***
У красуні іменини
нема від Олі кращої дівчини!
З Днем ангела тебе вітаю,
великого щастячка бажаю.
Привітання з Днем ангела Ольги: смс
Ольго, нехай твоє життя буде дарувати тобі кожен день незабутні емоції та яскраві моменти. Я бажаю усмішці світитися на твоєму обличчі, щоб завжди були поруч люди, які цінують тебе і допоможуть в будь-якій ситуації.
***
Мила Оленько, вітаю тебе з твоїм святом. Хочу побажати тобі ясного неба і яскравого сонечка, попутного вітру та іноді – теплих крапельок дощу. Залишайся такою ж доброю і милою, красивою і коханою, бажаною і щасливою, радісною і чарівною.
***
Для Олі надішлемо привітання!
Бажаємо здоров’я й процвітання!
***
В день ангела нашій Олі,
Хай посмішку дарує доля!
***
В День ангела я Олю привітаю,
і радощів та успіхів бажаю!