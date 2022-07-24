З Днем ангела Ольги: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Коли іменини у Ольги?

Іменини Ольги 2022 року за православним календарем святкують: 10 лютого, 6 та 14 березня, 17 та 24 липня, 23 листопада.

З дитинства Ольга активна, енергійна та непосидюча дівчинка. Вона любить всім допомагати та дуже переживає за інших. Однак в ній також присутній деякий егоїзм. В дорослову віці стає рішучою. Має твердий характер та стійко переносить будь-які життєві труднощі.

Привітання з Днем ангела Ольги своїми словами

Дорога Ольго, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути вільним та гордим птахом, летіти назустріч своїм мріям і бажанням, в будь-якій справі проявляти свій талант і високий інтелект, з упевненістю і легкістю домагатися всіх цілей, повністю віддаватися добрим і світлим почуттям, зберігати в серці любов, а в душі – щастя.

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Гарна, найдобріша наша Ольго! Вітаємо тебе зі святом​! Бажаємо радісних днів і щасливих ночей, красивого і вірного кохання, відданих друзів! Бажаємо, щоб життя було яскравим і барвистим, насиченим і дуже-дуже довгим! Найміцнішого тобі здоров'я, посмішок вранці та приємної втоми ввечері, достатку і затишку! Заповнених буднів і веселого відпочинку в різних країнах! Божого тобі благословення і мудрості!

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Мила Ольга, бажаю тобі кристально чистих і взаємних почуттів, щоб закрутили твою голову і дарували чудові враження. Нехай життя буде наповнене радісними і яскравими моментами, щасливими та чудовими подіями. Нехай кожен день тебе радує своїм світлом і теплом. Хочу побажати удачі без сумнівів, великого везіння в будь-яких справах і незламних успіхів, бажаю щирості почуттів і незгасного ентузіазму і неземного щастя.

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В цей прекрасний день, Олечко, хочу побажати тобі море позитиву, яскравих фарб і райдужного настрою! Хай щастя переповнює твоє добре серце! Посміхайся якомога частіше, немов сонячний промінчик! Бажаю тобі міцного здоров'я, всіх земних благ і вічного цвітіння душі та тіла! Бажаю море позитиву і радості, краси, добра, любові, надій, сміху, веселощів і чудових вражень. Будь прекрасна у всьому, кохана всією душею і щаслива щохвилини. Нехай виконуються твої мрії, роблячи тебе все більше задоволеною!

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Ольчик, сьогодні твій день, твоє свято, твоя радість, твій День Ангела! Я вітаю тебе і бажаю завжди прагнути до успіху і неодмінно завойовувати п'єдестали слави та лаври перемог. Бажаю залишатися досконалістю краси та еталоном чарівності. Завжди будь у повному порядку і ні перед чим не зупиняйся. Будь мудрою і величної, сміливою і відважної, справедливою і впевненою, люблячою та міцно коханою, цікавою і щиро щасливою.

Привітання з Днем ангела Ольги: вірші

У Олечки сьогодні іменини,

Це означає – будемо вітати,

Кохання й щастя вічні картини

Нехай доля навчить малювати.

А я тобі бажаю море сміху,

Вагон любові й щастя океан,

У всіх справах удачі та успіху,

Щоб гнучким і струнким завжди був твій стан.

***

Для Ольги надішлемо привітання!

і від душі побажаєм добра,

удачі, кохання та процвітання,

великого щастя й в родині тепла!

***

Вдалих результатів хай доля дарує,

кожен твій день ясне сонце малює,

Ангел несе тобі милую долю,

а ми привітаєм тебе, мила Олю!

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Іменини – пречудове свято,

Привітання, подарунки й квіти,

Цей день нехай подарує тобі натхнення,

Ангел нехай береже тебе від бід.

Оля, дай Бог тобі здоров'я міцного і терпіння,

Щоб завжди добрим був настрій,

Щастя хай мило тобі посміхається,

Життя хай довго-довго продовжується.

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У красуні іменини

нема від Олі кращої дівчини!

З Днем ангела тебе вітаю,

великого щастячка бажаю.

Привітання з Днем ангела Ольги: смс

Ольго, нехай твоє життя буде дарувати тобі кожен день незабутні емоції та яскраві моменти. Я бажаю усмішці світитися на твоєму обличчі, щоб завжди були поруч люди, які цінують тебе і допоможуть в будь-якій ситуації.

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Мила Оленько, вітаю тебе з твоїм святом. Хочу побажати тобі ясного неба і яскравого сонечка, попутного вітру та іноді – теплих крапельок дощу. Залишайся такою ж доброю і милою, красивою і коханою, бажаною і щасливою, радісною і чарівною.

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Для Олі надішлемо привітання!

Бажаємо здоров’я й процвітання!

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В день ангела нашій Олі,

Хай посмішку дарує доля!

***

В День ангела я Олю привітаю,

і радощів та успіхів бажаю!

День ангела Олі: картинки українською

Привітання з Днем ангела Ольги / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Ольги / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Ольги / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Ольги / Фото: ТСН.ua