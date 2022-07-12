З Днем ангела Павла: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Коли іменини у Павла?

Іменини Павла 2022 року за православним календарем святкують: 5, 23, 27, 28 січня, 6, 16 лютого, 1,3, 17, 20, 23, 29, 30 березня, 9, 19, 29 квітня, 16, 31 травня, 4, 10, 14, 16, 21, 23 червня, 9, 11, 12, 14, 29 липня, 10, 12, 30 серпня, 12, 23 вересня, 8, 16, 17, 23 жовтня, 4, 19 листопада, 11, 20, 28 грудня.

З дитинства Павло росте допитливим та слухняним. Він уважний та ввічливий у спілкуванні з близькими. В дорослому віці стає розсудливим та дуже спокійним. Він часто буває неговірким та потайливим.

Привітання з Днем ангела Павла своїми словами

З іменинами, Паша! Вітаю тебе зі святом і з цією нагоди хочу побажати тобі добробуту, радості, щастя та любові у всіх її проявах! Будь мужнім та хоробрим перед обличчям проблем і будь м'яким та життєрадісним у колі рідних та друзів!

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Павло! Вітаю тебе з твоїм особливим днем – днем Ангела! Нехай у тебе і твого небесного захисника завжди буде порозуміння. Бажаю тобі не знати горя та бути здоровим і щасливим!

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З Днем Ангела, Павло! Твій ангел-охоронець заслуговує на подяку, адже старанно тебе оберігав! Й тепер ти той, ким є, – успішний, хороший, щасливий чоловік! Нехай твій захисник продовжуй свою роботу, а тобі бажаємо впевнено йти до головної мети, яку ти перед собою поставив!

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Павлусю! У це світле свято твого Ангела нехай усе в тебе буде гаразд – здоров'я, щастя, успіхів! Ти хороша людина й заслуговуєш на велику удачу! Лови її за хвіст й втілюй свої заповітні мрії!

***

У тебе сьогодні не просто черговий щасливий день – у тебе сьогодні День Ангела! Павло, бажаю тобі усіх гараздів та приємностей. Нехай мрії втілюються в життя, а люди, які поруч із тобою, нехай допомагають із цим! Насолоджуйся життям!

Привітання з Днем ангела Павла: вірші

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Павла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий в нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Павло, тебе вітаємо,

З днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

Павло – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Я в іменини Павлу побажати

Хочу удачі, радості, здоров'я,

І кожен день з посмішкою проводжати,

І кожна мить – з величезною любов'ю,

Нехай життя твоє прекрасним стане знову,

Як ніби десь у казці виявився,

Його таким зроблять любов.

Бажаю, щоб щасливим бути старався.

***

Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

Привітання з Днем ангела Павла: смс

Будинок нехай буде повною чашею й у ньому нехай живуть добро та затишок. Нехай у тебе, наш милий Паша, птахи під вікнами співають. Щоб у відмінному настрої починався кожен день. Був азарт і натхнення.

***

Нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

Й долю добру хай пошле.

***

Хай Ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе, Павло, вітаю в славний день,

Бажаю радості, сміху й пісень!

***

Везіння чекай, воно прийде,

Тобі удачу, Павло, принесе,

Хай щастя ллється через край –

А ти ніколи не відступай!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

Зі святом!

День ангела Павла: картинки українською

З Днем ангела Павла / Фото: ТСН.ua

З Днем ангела Павла / Фото: ТСН.ua

З Днем ангела Павла / Фото: ТСН.ua

З Днем ангела Павла / Фото: ТСН.ua