З Днем ангела Павла: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Павло походить від давньоримської приставки "paulus", що означає "молодший".
Коли іменини у Павла?
Іменини Павла 2022 року за православним календарем святкують: 5, 23, 27, 28 січня, 6, 16 лютого, 1,3, 17, 20, 23, 29, 30 березня, 9, 19, 29 квітня, 16, 31 травня, 4, 10, 14, 16, 21, 23 червня, 9, 11, 12, 14, 29 липня, 10, 12, 30 серпня, 12, 23 вересня, 8, 16, 17, 23 жовтня, 4, 19 листопада, 11, 20, 28 грудня.
З дитинства Павло росте допитливим та слухняним. Він уважний та ввічливий у спілкуванні з близькими. В дорослому віці стає розсудливим та дуже спокійним. Він часто буває неговірким та потайливим.
Привітання з Днем ангела Павла своїми словами
З іменинами, Паша! Вітаю тебе зі святом і з цією нагоди хочу побажати тобі добробуту, радості, щастя та любові у всіх її проявах! Будь мужнім та хоробрим перед обличчям проблем і будь м'яким та життєрадісним у колі рідних та друзів!
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Павло! Вітаю тебе з твоїм особливим днем – днем Ангела! Нехай у тебе і твого небесного захисника завжди буде порозуміння. Бажаю тобі не знати горя та бути здоровим і щасливим!
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З Днем Ангела, Павло! Твій ангел-охоронець заслуговує на подяку, адже старанно тебе оберігав! Й тепер ти той, ким є, – успішний, хороший, щасливий чоловік! Нехай твій захисник продовжуй свою роботу, а тобі бажаємо впевнено йти до головної мети, яку ти перед собою поставив!
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Павлусю! У це світле свято твого Ангела нехай усе в тебе буде гаразд – здоров'я, щастя, успіхів! Ти хороша людина й заслуговуєш на велику удачу! Лови її за хвіст й втілюй свої заповітні мрії!
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У тебе сьогодні не просто черговий щасливий день – у тебе сьогодні День Ангела! Павло, бажаю тобі усіх гараздів та приємностей. Нехай мрії втілюються в життя, а люди, які поруч із тобою, нехай допомагають із цим! Насолоджуйся життям!
Привітання з Днем ангела Павла: вірші
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Павла іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий в нас у світі,
Просто чудо – ти такий!
Павло, тебе вітаємо,
З днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!
***
Павло – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Я в іменини Павлу побажати
Хочу удачі, радості, здоров'я,
І кожен день з посмішкою проводжати,
І кожна мить – з величезною любов'ю,
Нехай життя твоє прекрасним стане знову,
Як ніби десь у казці виявився,
Його таким зроблять любов.
Бажаю, щоб щасливим бути старався.
***
Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри й сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці й сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі й світлі.
Привітання з Днем ангела Павла: смс
Будинок нехай буде повною чашею й у ньому нехай живуть добро та затишок. Нехай у тебе, наш милий Паша, птахи під вікнами співають. Щоб у відмінному настрої починався кожен день. Був азарт і натхнення.
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
Й долю добру хай пошле.
***
Хай Ангел від бід тебе захищає,
І серце твоє від нудьги вберігає!
Тебе, Павло, вітаю в славний день,
Бажаю радості, сміху й пісень!
***
Везіння чекай, воно прийде,
Тобі удачу, Павло, принесе,
Хай щастя ллється через край –
А ти ніколи не відступай!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Зі святом!