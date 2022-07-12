З Днем ангела Петра: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Коли іменини у Петра?

Іменини Петра 2022 року за православним календарем святкують: 3, 10, 14, 15, 22, 25, 26, 29 січня, 4,8, 9, 12,14, 20, 22 лютого, 6, 20 квітня, 16, 29, 31 травня, 9, 18, 25 червня, 8, 12, 13, 14, 27 липня, 22 серпня, 6, 16, 23, 24, 26 вересня, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 22 жовтня, 12 листопада, 5, 8, 11, 24 грудня.

З дитинства Петро не слухає порад та всі рішення приймає сам. Він прагне керувати подіями та змінювати їх. В дорослому віці його психіка починає легко переносити невдачі, а тому він запросто рухається уперед. Це ранимий чоловік, який часто розчаровується у людях.

Привітання з Днем ангела Петра своїми словами

Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті й пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!

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У день твоїх іменин хочеться побажати палац гараздів, вагон терпіння, мішок грошей, більше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!

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Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.

Привітання з Днем ангела Петра: вірші

Ти, Петре, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий – щасливі ми обоє,

Як ти сумний – то і я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З днем ангела, Петре, я тебе люблю!

***

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Петре, ми вас всі вітаємо,

щастя зичимо й добра,

Щоб життя було яскравим

І в душі цвіла весна!

Ще наснаги у роботі,

Муза щоб не йшла від вас

Довгих літ, казкових ночей,

радості, привіт від нас!

***

Твоє ім'я Петро – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Привітання з Днем ангела Петра: смс

Хай доля удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – хай здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

Вітаю зі святом!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вушко підказував!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра

Прийми привітання!

***

Петре, ми тебе вітаємо,

З Днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти щасливим!

День ангела Петра: картинки українською

З днем ангела Петра / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Петра / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Петра / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Петра / Фото: ТСН.ua