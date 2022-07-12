З Днем ангела Петра: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Петро походить від грецького слова, яке означає "скеля", "камінь".
Коли іменини у Петра?
Іменини Петра 2022 року за православним календарем святкують: 3, 10, 14, 15, 22, 25, 26, 29 січня, 4,8, 9, 12,14, 20, 22 лютого, 6, 20 квітня, 16, 29, 31 травня, 9, 18, 25 червня, 8, 12, 13, 14, 27 липня, 22 серпня, 6, 16, 23, 24, 26 вересня, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 22 жовтня, 12 листопада, 5, 8, 11, 24 грудня.
З дитинства Петро не слухає порад та всі рішення приймає сам. Він прагне керувати подіями та змінювати їх. В дорослому віці його психіка починає легко переносити невдачі, а тому він запросто рухається уперед. Це ранимий чоловік, який часто розчаровується у людях.
Привітання з Днем ангела Петра своїми словами
Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті й пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.
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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!
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У день твоїх іменин хочеться побажати палац гараздів, вагон терпіння, мішок грошей, більше усмішок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від життя і чарку сліз радості від того, що в тебе це все є!
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Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.
Привітання з Днем ангела Петра: вірші
Ти, Петре, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то і я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З днем ангела, Петре, я тебе люблю!
***
Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Петре, ми вас всі вітаємо,
щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
І в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
радості, привіт від нас!
***
Твоє ім'я Петро – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
Привітання з Днем ангела Петра: смс
Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – хай здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
Вітаю зі святом!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
З днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вушко підказував!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра
Прийми привітання!
***
Петре, ми тебе вітаємо,
З Днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти щасливим!