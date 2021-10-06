З Днем ангела Раїси: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

6 жовтня - день ангела Раїси. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Раїс з іменинами.
Що означає ім'я Раїса?
Існує кілька версій походження імені Раїса. Найпопулярнішою є грецька теорія. Якщо вважати, що це ім'я прийшло до нас з Греції, тоді воно у перекладі означає "безтурботна", "легковажна". Ще одна версія стверджує, що ім'я Раїса походить від арабського слова "раїсат" і у перекладі означає "начальниця".
Раїсу можна охарактеризувати, як енергійну, незалежну і спрямовану особу. Вона в міру самолюбна, але вміє прислухатися до чужої думки. Водночас лідерські якості Раїси, що властиві їй з дитинства, тільки посилюються. Раїса вміє захопити людей, адже вона завжди ділитися результатом успіху. Ще однією сильною стороною Раїси можна назвати її комунікативний талант. Вона вміє знаходити спільну мову майже з усіма і її інтерес до співрозмовника абсолютно щирий. Звичайно люди це відчувають і тягнуться до Раїси.
Коли святкувати День ангела Раїси?
Іменини Раїси 2021 року за православним календарем святкують 18 вересня та 6 жовтня.
Привітання з іменинами Раїси у віршах
Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,
Веде тебе гарним, життєвим шляхом.
Хай буде він добрим і чуйним до тебе,
Від сліз і образ прикриває крилом.
Любові, тепла, подарунків приємних,
Щасливої долі, легких перемог…
Хай свічка надії, у час коли темно
Осяє життя, й захистить від тривог.
Тобі, Раїса, хай Бог помагає!
Дарує здоров’я й душевне тепло.
А Ангел… Ніколи хай не покидає
І завжди підставить надійне крило.
***
Ангел стукає до хати,
Кличе на гостину.
У вас сьогодні спільне свято —
Ваші іменини!
Радості, добра, любові
Гості набажають.
Тости мудрі та святкові
Нині пролунають.
Хай ніколи не згасає
Іскорка надії,
Вам Господь хай помагає
Та здійснює мрії!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Раїсі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Ти Раїса наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Ви, Раїса – душка мила,
Люба наша і красива!
Ім’я гарне, просто клас,
Ці вітання лиш до Вас!
Привітання Раїси в картинках і листівках
Привітання на день Раїси у прозі
Сьогодні у тебе іменини Раїса, а це значить – твоя доля благословенна Господом. Залишається тільки слухати Його поради і беззаперечно дотримуватися їх. Безумовно, кожна людина має право на свою думку, бажаю, щоб твої бажання завжди збігалися з Його волею. Зміцнюйся духом щодня, загартовуй характер в труднощах, йди по життю сміливо, високо піднявши голову. Пам’ятай – ти маєш людей, які готові прийти на допомогу в будь-яку хвилину!
***
Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі Раїса в день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!
***
Раїса, в День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
***
Раїса, вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами та неймовірною радістю душі.
***
Щиро вітаю тебе Раїса з красивим святом-Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лишь одного: нехай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.
***
Благ тобі Раїса земних і багато щастя. Хай береже Всевишній від негоди! У День ангела – здоров’я аж на століття. Нехай відступить темрява і буде світло!