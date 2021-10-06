З Днем ангела Раїси: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Раїси: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

6 жовтня - день ангела Раїси. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Раїс з іменинами.

Що означає ім'я Раїса?

Існує кілька версій походження імені Раїса. Найпопулярнішою є грецька теорія. Якщо вважати, що це ім'я прийшло до нас з Греції, тоді воно у перекладі означає "безтурботна", "легковажна". Ще одна версія стверджує, що ім'я Раїса походить від арабського слова "раїсат" і у перекладі означає "начальниця".

Раїсу можна охарактеризувати, як енергійну, незалежну і спрямовану особу. Вона в міру самолюбна, але вміє прислухатися до чужої думки. Водночас лідерські якості Раїси, що властиві їй з дитинства, тільки посилюються. Раїса вміє захопити людей, адже вона завжди ділитися результатом успіху. Ще однією сильною стороною Раїси можна назвати її комунікативний талант. Вона вміє знаходити спільну мову майже з усіма і її інтерес до співрозмовника абсолютно щирий. Звичайно люди це відчувають і тягнуться до Раїси.

Коли святкувати День ангела Раїси?

Іменини Раїси 2021 року за православним календарем святкують 18 вересня та 6 жовтня.

Привітання з іменинами Раїси у віршах

Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,

Веде тебе гарним, життєвим шляхом.

Хай буде він добрим і чуйним до тебе,

Від сліз і образ прикриває крилом.

Любові, тепла, подарунків приємних,

Щасливої долі, легких перемог…

Хай свічка надії, у час коли темно

Осяє життя, й захистить від тривог.

Тобі, Раїса, хай Бог помагає!

Дарує здоров’я й душевне тепло.

А Ангел… Ніколи хай не покидає

І завжди підставить надійне крило.

***

Ангел стукає до хати,

Кличе на гостину.

У вас сьогодні спільне свято —

Ваші іменини!

Радості, добра, любові

Гості набажають.

Тости мудрі та святкові

Нині пролунають.

Хай ніколи не згасає

Іскорка надії,

Вам Господь хай помагає

Та здійснює мрії!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Раїсі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Ти Раїса наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Ви, Раїса – душка мила,

Люба наша і красива!

Ім’я гарне, просто клас,

Ці вітання лиш до Вас!

Привітання Раїси в картинках і листівках

Привітання на день Раїси у прозі

Сьогодні у тебе іменини Раїса, а це значить – твоя доля благословенна Господом. Залишається тільки слухати Його поради і беззаперечно дотримуватися їх. Безумовно, кожна людина має право на свою думку, бажаю, щоб твої бажання завжди збігалися з Його волею. Зміцнюйся духом щодня, загартовуй характер в труднощах, йди по життю сміливо, високо піднявши голову. Пам’ятай – ти маєш людей, які готові прийти на допомогу в будь-яку хвилину!

***

Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі Раїса в день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!

***

Раїса, в День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

***

Раїса, вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами та неймовірною радістю душі.

***

Щиро вітаю тебе Раїса з красивим святом-Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лишь одного: нехай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

***

Благ тобі Раїса земних і багато щастя. Хай береже Всевишній від негоди! У День ангела – здоров’я аж на століття. Нехай відступить темрява і буде світло!

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання