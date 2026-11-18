З Днем ангела Романа: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Романа / © Pexels

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Коли святкувати День ангела Романа?

Іменини Романа 2026 року за православним календарем святкують: 18 листопада.

З дитинства Роман веселий та рухливий малюк, якому не подобається одноманітність. Він непосидючий, тому йому важко дається бути слухняним. В дорослому віці Роман стає допитливим, працьовитим. Вміє розташовувати до себе людей, тому в компанії — бажаний гість.

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Привітання з Днем ангела Романа своїми словами та у віршах

Нехай твій ангел в небесах

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Тримає долю у руках,

Від всіх негод оберігає,

На добрі справи надихає.

Хай буде успіх у житті,

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Достаток, радість у сім’ї,

Хай мрії здійснюються щиро,

А дні проходять у добрі й мирі!

З днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Романе, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі невичерпної енергії, міцного здоров’я, сил для досягнення всього задуманого та мудрості у важливих рішеннях. Нехай кожен день буде наповнений хорошими подіями, робота приносить задоволення, а рідні люди дарують тепло й підтримку. Будь щасливим, успішним і завжди під захистом свого ангела!

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З днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Романе, в день святковий твій

Хай ангел буде поруч завжди.

Дарує сили і наснагу,

Відводить смуток та тривогу.

Хай доля щедро посилає

Усе, чого душа бажає:

Здоров’я, радості, любові,

І щастя в кожному кроці!

З днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Вітаю з іменинами, Романе! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для великих планів, сміливих рішень і щасливих подій. Нехай поруч будуть люди, яким можна довіряти, у домі панують мир і добробут, а серце завжди зігріває любов. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе та твою родину!

З днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

З Днем ангела тебе вітаю,

Щастя й радості бажаю!

Хай здоров’я буде міцним,

Кожен день — яскравим і щасливим.

Хай твій ангел оберігає,

Від негоди захищає.

Хай у домі буде мир,

А в душі — любов і світ!

З днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

З Днем ангела, Романе! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього недоброго та допомагає у важливих справах. Бажаю тобі здоров’я, достатку, душевного спокою, любові та впевненості у власних силах. Нехай доля дарує приємні зустрічі, добрі новини й багато приводів для усмішки!

З днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Сьогодні, Романе, свято твоє,

Нехай ангел щастя тобі додає.

Хай крилами ніжно тебе огортає,

Від бід і тривог завжди захищає.

Бажаю здоров’я, достатку й тепла,

Щоб доля щасливою й доброю була.

Хай мрії здійсняться, збуваються плани,

А радість і успіх приходять постійно!

З днем ангела Романа: картинка / © ТСН.ua

Романе, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав від негараздів, допомагав долати труднощі та вказував правильний шлях. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, щирих людей, міцного здоров’я, родинного затишку та здійснених мрій. Нехай кожен день приносить радість і нові можливості!

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