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З Днем ангела Романа: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках
Ім’я Роман має два трактування. В перекладі з давньогрецької мови воно означає «міцний». А у латинській має інше значення — «римлянин».
Коли святкувати День ангела Романа?
Іменини Романа 2026 року за православним календарем святкують: 18 листопада.
З дитинства Роман веселий та рухливий малюк, якому не подобається одноманітність. Він непосидючий, тому йому важко дається бути слухняним. В дорослому віці Роман стає допитливим, працьовитим. Вміє розташовувати до себе людей, тому в компанії — бажаний гість.
Привітання з Днем ангела Романа своїми словами та у віршах
Нехай твій ангел в небесах
Тримає долю у руках,
Від всіх негод оберігає,
На добрі справи надихає.
Хай буде успіх у житті,
Достаток, радість у сім’ї,
Хай мрії здійснюються щиро,
А дні проходять у добрі й мирі!
Романе, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі невичерпної енергії, міцного здоров’я, сил для досягнення всього задуманого та мудрості у важливих рішеннях. Нехай кожен день буде наповнений хорошими подіями, робота приносить задоволення, а рідні люди дарують тепло й підтримку. Будь щасливим, успішним і завжди під захистом свого ангела!
Романе, в день святковий твій
Хай ангел буде поруч завжди.
Дарує сили і наснагу,
Відводить смуток та тривогу.
Хай доля щедро посилає
Усе, чого душа бажає:
Здоров’я, радості, любові,
І щастя в кожному кроці!
Вітаю з іменинами, Романе! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для великих планів, сміливих рішень і щасливих подій. Нехай поруч будуть люди, яким можна довіряти, у домі панують мир і добробут, а серце завжди зігріває любов. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе та твою родину!
З Днем ангела тебе вітаю,
Щастя й радості бажаю!
Хай здоров’я буде міцним,
Кожен день — яскравим і щасливим.
Хай твій ангел оберігає,
Від негоди захищає.
Хай у домі буде мир,
А в душі — любов і світ!
З Днем ангела, Романе! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього недоброго та допомагає у важливих справах. Бажаю тобі здоров’я, достатку, душевного спокою, любові та впевненості у власних силах. Нехай доля дарує приємні зустрічі, добрі новини й багато приводів для усмішки!
Сьогодні, Романе, свято твоє,
Нехай ангел щастя тобі додає.
Хай крилами ніжно тебе огортає,
Від бід і тривог завжди захищає.
Бажаю здоров’я, достатку й тепла,
Щоб доля щасливою й доброю була.
Хай мрії здійсняться, збуваються плани,
А радість і успіх приходять постійно!
Романе, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав від негараздів, допомагав долати труднощі та вказував правильний шлях. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, щирих людей, міцного здоров’я, родинного затишку та здійснених мрій. Нехай кожен день приносить радість і нові можливості!