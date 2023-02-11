З Днем ангела Романа: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Роман має два трактування. В перекладі з давньогрецької мови воно означає "міцний". А у латинській має інше значення — "римлянин".

Коли святкувати День ангела Романа?

Іменини Романа 2023 року за православним календарем святкують: 11 та 16 лютого, 1, 6 та 23 серпня, 14 жовтня, 1 та 10 грудня.

З дитинства Роман веселий та рухливий малюк, якому не подобається одноманітність. Він непосидючий, тому йому важко дається бути слухняним. В дорослому віці Роман стає допитливим, працьовитим. Вміє розташовувати до себе людей, тому в компанії — бажаний гість.

Привітання з Днем ангела Романа своїми словами та у віршах

Посміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний

Любий-милий нам усім.

Твій характер, твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

З днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Чарівного хлопця на ім'я Роман хочу привітати з його днем ангела! Бажаю, Ромочка, тобі, щоб будь-яка робота давалася легко, щоб успіх був стрімким і стабільним, щоб твоє щастя було довговічним і міцним, щоб душа була щирою, здоров'я – міцним, друзі – надійними, а любов – вірною і взаємною.

З днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю З Днем ангела!

З днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Дорогий Роман! У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

З днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Роман, з днем ангела тебе! Бажаю завжди радість у всьому і більше посміхатися. Нехай удача не проходить повз, а завжди залітає у твій будинок!

З днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб сил було багато.

З днем ангела Романа: картинка / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю тебе, Роман, з днем Ангела і бажаю тобі: здоров'я тілу, смирення душі, терпіння, утримання. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

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