З Днем ангела Сергія: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

8 жовтня - день ангела Сергія. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Сергієв з іменинами.
Що означає ім'я Сергій?
Як стверджують історики, ім'я Сергій (Sergius) – це римське родове ім'я, яке відносять до патрицианського роду Сергієв. Більш глибока етимологія імені скрутна. Деякі фахівці стверджують, що значення імені Сергій - "високий" або "знатний".
Сергій зазвичай дуже образливий. Його можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, тобто здатності бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко ужитися. У його відсутність завжди згадуються численні веселі моменти пов'язані з ним. Життєві труднощі він вирішує самостійно, не покладаючись на когось. У нього багато друзів, і всім їм Сергій готовий допомогти в будь-яку хвилину. Протилежна стать і галасливі компанії у нього в пріоритеті, але багато хто навіть не здогадуються, що водночас він може бути дуже навіть серйозним.
Коли святкувати День ангела Сергія?
Іменини Сергія 2021 року за православним календарем святкують 15, 27 січня; 2, 25 квітня; 1, 6 червня; 11, 18 липня; 25 серпня; 24 вересня; 8, 11, 20, 23 жовтня; 29 листопада; 11 грудня.
Привітання з іменинами Сергія у віршах
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Сергій, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Ми Сергій, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій!
Привітання Сергія в картинках і листівках
Привітання на день Сергія у прозі
У день Ангела Серія, я бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
***
Сергій, вітаю тебе! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!
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Сергій, я тебе вітаю і бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!
***
Сергію, вітаю тебе з іменинами! Пам'ятай, що ти не сивий, а брутальний. У тебе не пивний живіт, а накопичені досвід і знання, які не влізли в голову. І сипатися з тебе буде ні пісок, а порох, який ще є у твоїх порохівницях. Шукай у всьому позитивні сторони!
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