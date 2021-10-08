З Днем ангела Сергія: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

8 жовтня - день ангела Сергія. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Сергієв з іменинами.

Що означає ім'я Сергій?

Як стверджують історики, ім'я Сергій (Sergius) – це римське родове ім'я, яке відносять до патрицианського роду Сергієв. Більш глибока етимологія імені скрутна. Деякі фахівці стверджують, що значення імені Сергій - "високий" або "знатний".

Сергій зазвичай дуже образливий. Його можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, тобто здатності бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко ужитися. У його відсутність завжди згадуються численні веселі моменти пов'язані з ним. Життєві труднощі він вирішує самостійно, не покладаючись на когось. У нього багато друзів, і всім їм Сергій готовий допомогти в будь-яку хвилину. Протилежна стать і галасливі компанії у нього в пріоритеті, але багато хто навіть не здогадуються, що водночас він може бути дуже навіть серйозним.

Коли святкувати День ангела Сергія?

Іменини Сергія 2021 року за православним календарем святкують 15, 27 січня; 2, 25 квітня; 1, 6 червня; 11, 18 липня; 25 серпня; 24 вересня; 8, 11, 20, 23 жовтня; 29 листопада; 11 грудня.

Привітання з іменинами Сергія у віршах

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Сергій, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Ми Сергій, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Сергій!

Привітання Сергія в картинках і листівках

Привітання з Днем ангела Сергія

З Днем ангела Сергія

Привітання Сергія з іменинами

З Днем ангела Сергія

Привітання на день Сергія у прозі

У день Ангела Серія, я бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

***

Сергій, вітаю тебе! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!

***

Сергій, я тебе вітаю і бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!

***

Сергію, вітаю тебе з іменинами! Пам'ятай, що ти не сивий, а брутальний. У тебе не пивний живіт, а накопичені досвід і знання, які не влізли в голову. І сипатися з тебе буде ні пісок, а порох, який ще є у твоїх порохівницях. Шукай у всьому позитивні сторони!

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