З Днем ангела Софії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Софії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

30 вересня - день ангела Софії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Софій з іменинами.

Що означає ім'я Софія?

Ім'я Софія (σοφία) прийшло до нас з Греції. Це ім'я було досить популярним ім'ям у населення древньої Еллади. У перекладі з грецької мови ім'я Софія означає "розумність", "мудрість" або "наука", залежно від контексту.

Головні характеристики, що властиві Софії - це її недовірливість, обережність і вольовий характер. Недовірливість іноді так сильно може проявлятися, що часто навіть близькі не знають, що відбувається в душі у Софії. У своїй внутрішній світ вона нікого не пускає. Водночас така ситуація її обтяжує і вона все життя шукає людину, якій зможе довіритися.

Коли святкувати День ангела Софії?

Іменини Софії відзначаються 1 квітня, 17 червня, 30 вересня, 1 жовтня, 29 грудня.

Привітання з іменинами Софії у віршах

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!

***

З Днем Ангела тебе вітаю,

Та нехай твій Ангел тебе оберігає.

Стежку життя квітами барвистими посипає,

Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.

Смійся, радій, будь коханою та від усього серця люби,

Бо так чудово, що на цій землі, є така людина, як ти!

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

Привітання Софії в картинках і листівках

Привітання на день Софії у прозі

Дорога Софія. В День твого Ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго світу і щирих молитв.

***

Бажаю в День Ангела Софії великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків. Хай ангел завжди тебе вберігає від всього лихого.

***

Дорога Софія! В День твого Ангела від щирого серця хочу побажати добрих позовів серця, щедрості душі праведних діянь, добрих справ, небесної благодаті, істинних цінностей життя, Божої допомоги, щирих молитв і міцної віри.

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Дорога наша Софія! В цей святковий день – День твого Ангела, бажаю, щоб в твоїй душі грала весела пісня, а за вікном світило яскраве сонце, щоб руки твої займалися любимою справою, а в голові з’являлися цікаві ідеї, щоб близькі тебе цінували і любили, а навколишні люди – поважали і захоплювалися тобою.

***

У День Ангела Софії бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел вберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення.

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