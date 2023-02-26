З Днем ангела Світлани: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Світлана походить від старослов'янського чоловічого імені Светлан, що означає "світлий". ТСН.ua підібрав для вас привітання з днем ангела Світлани.
Коли іменини у Світлани?
Іменини Світлани 2023 року за православним календарем святкують: 26 лютого, 2 квітня, 16 листопада.
З дитинства Світлана має складний і незалежний характер. Дівчинка росте активною та радісною, обожнює пізнавати щось нове та любить рухливі ігри. В дорослому віці стає товариською жінкою, яка може бути одночасно доброю та різкою. Це щира і прямолінійна людина.
Привітання з Днем ангела Світлани проза та вірші
З днем Ангела, дорога Світланко! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!
***
В День Ангела Світлани бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Світланко, вітаю тебе з днем Ангела! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом!
***
Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро я тобі, Світлано!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!
***
У день іменин бажаю тобі, Світланко, постійної світлої смуги в твоєму житті, чистої і щирої любові, красивих і щасливих історій. Будь завжди королевою, наповнюй цей світ своєю красою і завжди добивайся мети!
***
Для мене ти, моя Світлано,
Прекрасна, ніжна і кохана,
Я так тебе люблю!
Мене бентежать твої очі,
З тобою разом бути хочу
Так, що ночей не сплю.
Для мене ти одна-єдина,
Моя царівна й господиня!
***
Сонечко, вітаю тебе і щиро бажаю сяяти в цьому житті яскравою зіркою, впевнено йти до своїх цілей і вірити в свою мрію, завжди досягати успіху і удачі, жити з вірною любов'ю в серці і неймовірним щастям в душі!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
***
Дорога Світланко, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Нехай добра надія освітлює твій шлях до благополуччя, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов друзів. Бажаю тобі, Світланко, здоров'я, матеріальних благ, великих успіхів і тільки чудового настрою!
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