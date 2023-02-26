З Днем ангела Світлани: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Світлана походить від старослов'янського чоловічого імені Светлан, що означає "світлий". ТСН.ua підібрав для вас привітання з днем ангела Світлани.

Коли іменини у Світлани?

Іменини Світлани 2023 року за православним календарем святкують: 26 лютого, 2 квітня, 16 листопада.

З дитинства Світлана має складний і незалежний характер. Дівчинка росте активною та радісною, обожнює пізнавати щось нове та любить рухливі ігри. В дорослому віці стає товариською жінкою, яка може бути одночасно доброю та різкою. Це щира і прямолінійна людина.

Привітання з Днем ангела Світлани проза та вірші

З днем Ангела, дорога Світланко! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!

З днем ангела Світлани: картинки / Фото: ТСН.ua

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В День Ангела Світлани бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

З днем ангела Світлани: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Світланко, вітаю тебе з днем Ангела! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом!

З днем ангела Світлани: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро я тобі, Світлано!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

З днем ангела Світлани: картинки / Фото: ТСН.ua

***

У день іменин бажаю тобі, Світланко, постійної світлої смуги в твоєму житті, чистої і щирої любові, красивих і щасливих історій. Будь завжди королевою, наповнюй цей світ своєю красою і завжди добивайся мети!

З днем ангела Світлани: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Для мене ти, моя Світлано,

Прекрасна, ніжна і кохана,

Я так тебе люблю!

Мене бентежать твої очі,

З тобою разом бути хочу

Так, що ночей не сплю.

Для мене ти одна-єдина,

Моя царівна й господиня!

З днем ангела Світлани: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сонечко, вітаю тебе і щиро бажаю сяяти в цьому житті яскравою зіркою, впевнено йти до своїх цілей і вірити в свою мрію, завжди досягати успіху і удачі, жити з вірною любов'ю в серці і неймовірним щастям в душі!

З днем ангела Світлани: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

З днем ангела Світлани: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорога Світланко, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Нехай добра надія освітлює твій шлях до благополуччя, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов друзів. Бажаю тобі, Світланко, здоров'я, матеріальних благ, великих успіхів і тільки чудового настрою!

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