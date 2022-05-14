З Днем ангела Тамари: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Тамари: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Тамари походить від давньоєврейського слова "тамар", яке перекладається як "фінікова пальма".

Коли іменини у Тамари?

Іменини Тамари 2022 року за православним календарем святкують: 1 та 14 травня, 15 грудня.

З дитинства Тамара дуже любить бути в центрі уваги, часто вимагає від батьків та інших людей постійного схвалення та замилування. Це природжена актриса, яка з ранніх років вміє маніпулювати людьми. В дорослому віці ключовими рисами характеру жінки стає співпереживання. Вона здатна пожертвувати своїми інтересами, якщо комусь потрібна допомога.

День ангела Тамари: привітання своїми словами

Привітання з Днем ангела Тамари своїми словами / Фото: Pexels

Є в році одне прекрасне свято, його світло воістину святе, а значення велике — це День Ангела Тамари. Я тебе вітаю, бажаю самого міцного здоров'я, і щоб твій Ангел не відлітав від тебе ні на мить, щоб оберігав і примножував твоє щастя. В силу побажань щиро вірю і міцно тебе обіймаю!

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Тамара, зі святом! Бажаю радості, ніжності, пристрасті, яскравості життя, емоцій, відчуттів. Нехай все виходить, як ти мріяла, нехай все складається, як ти хочеш. Нехай душа співає від радості, а серце стукає спокійно і умиротворено! Любові тобі взаємної!

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Тамара, щиро вітаю з твоїм днем, нехай він подарує тобі незабутню радість і море вражень. Бажаю великої удачі і щирої любові, доброго здоров'я і жіночого щастя на життєвому шляху, море посмішок, до бажань прагнення, високих успіхів і великого везіння.

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З днем ​​ангела Тамара! Хочу побажати, щоб на твоєму шляху не було перешкод і, щоб твоя доля була щедра на світлу удачу и щасливі події, щоб твоя діяльність приносила тобі задоволення и достаток, щоб твоє серце всегда було наповненне любов’ю й розумінням. І в цьом усьому тобі допомагає твій ангел-охоронець.

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Тамара, сьогодні день твого Ангела. Хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід та скеровував на вірний шлях. Хочу тобі побажати, щоб ти частіше усміхалася, адже тоді твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел оберігає тебе! Будь щаслива!

***

Томочка, привітаю тебе, дорога. Бажаю бути справжньою царицею і правити балом у своєму житті. Нехай для тебе цей світ буде добрим і дивним, нехай Тамара завжди буде на піку щастя і успіху.

***

Тамара, зі святом! Бажаю радості, ніжності, пристрасті, яскравості життя, емоцій, відчуттів. Нехай все виходить, як ти мріяла, нехай все складається, як ти хочеш. Нехай душа співає від радості, а серце стукає спокійно і умиротворено! Любові тобі взаємної!

***

З Днем ангела Тамара! Хай твій небесний покровитель підтримує тебе на кожнім кроці. Щастя та злагоди!

***

Дорога Тамара! Вітаємо тебе з іменинами! Бажаємо, щоб твоє життя було захоплюючою подорожжю, в якій є місце тільки радості і щастю. Нехай мрії перетворюються в реальність. З Днем ангела!

***

Незрівнянна Тамара! Таке ж ім'я колись носила цариця, і ти теж володієш царственою поставою і почуттям власної гідності, але немає в тобі пихатої зарозумілості і самозакоханості, ти завжди відкрита душею і серцем. У день твоїх іменин хочеться побажати тобі, щоб доля гідно нагородила тебе і подарувала все, що ти побажаєш!

Привітання з Днем ангела Тамари: вірші

Привітання з Днем ангела Тамари у віршах / Фото: Pexels

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Тамарі побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться самі кращі мрії,

Бажаємо в добрі і мирі жити,

Ангелик хай завжди допомагає,

Дарує щастя на життєвій ниві

Тамаро, ми вам радості бажаєм

Щоб ви були здорові і красиві!

***

Святкує Ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаєм нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем — Тамара.

Хай Ангел захищає від тревог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивый Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

Нехай літа волошками цвітуть!

Життя ясне дарує Ангел з неба,

Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,

І у душі оселяться у тебе!

З днем Ангела, з чудовим, гарним днем.

Хай буде доля сонечком зігріта

Хай Ангел захищає від проблем,

А у житті завжди квітує літо.

***

Хай Ангел вбереже і захистить.

Крильми прикриє мов мале дитя.

Щасливу саму, неповторну мить

Розтягне довжиною у життя.

Тамара, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов’ ю вміють зігрівати.

Ясного неба, і легких доріг,

І мрія заповітна хай здійсниться.

Хай щастя переступить твій поріг

І у душі назавжди залишиться.

***

Бажаю, Тамара, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійсняє твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі а для серця — любові!

***

Тамара, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров’я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують.

***

Тамара, найкраща на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Самого найкращого усього!

***

З днем Ангела ми поспішаєм вітати,

Хай Ангел несе вам достаток до хати,

Для тіла здоров’я, для серця — кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,

Шановна, Тамара, у день цей прекрасний.

Бажаємо радості, ніжності й щастя!

***

День Тамари наступає,

Ясне сонечко вже сяє.

Веселку з променів складає,

З днем ангела тебе вітає.

Тебе я також хочу привітати,

З пташками пісню заспівати.

Здоров’я, щастя і добра,

Удачі, кохання на усі літа.

З Днем ангела Тамари: вітання в смс

З Днем ангела Тамари: смс / Фото: Pexels

З Днем Ангела Тамари мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

В День Ангела Тамари, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Тамара, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

***

Тамарочко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Бажаю, дорога Тома,

Тобі посмішок, багато щастя,

Достатку і затишку вдома,

Любові взаємної, хай все тобі вдасться!

***

Тома, Томочка, Тамара,

Безсумнівно, ти прекрасна,

Ми тобі бажаємо довше

Залишатися молодою,

Милою, доброю, щасливою.

Ну а ми завжди з тобою.

***

З днем ангела святої Тамари

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання.

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами — Тамара!

***

Тамара, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе, зберігає від печалі і бід. Нехай в житті буде все так, як ти захочеш. Добивайся своїх цілей завжди!

День ангела Тамари: картинки українською

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем ангела Тамари: картинки / Фото: ТСН.ua