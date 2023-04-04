З Днем ангела Таїсії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Таїсія походить від давньоєгипетського слова, яке перекладається як "присвячена Ізіді". Ця богиня була однією з найшанованішою в Єгипті.
Коли іменини у Таїсії?
Іменини Таїсії 2023 року за православним календарем святкують: 4 квітня, 23 травня і 21 жовтня.
З дитинства Таїсія спокійна і товариська. Це досить серйозна дівчинка, яка буде вивчати незнайомих людей, пильно до них придивляючись. В дорослому віці Таїсія стає незалежною, часто має потайливий характер. Завжди воліє триматися врівноважено та скромно.
Привітання з Днем ангела Таїсії проза та вірші
Хай Таю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Тая дорога, я бажаю тобі завжди залишатися такою. Вітаю тебе і бажаю здоров'я, удачі, успіху, радості, любові, щастя і багатства! Нехай у твоєму житті все і завжди складається найкращим чином.
***
В День Ангела Таїсії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Незрівнянна наша Таїсія! Дозволь привітати тебе з іменинами і в цей чудовий день побажати тобі здоров'я, радості та щастя, великої і щирої любові! Нехай на життєвому шляху тобі зустрічаються лише хороші, добрі люди і завжди оточують тебе віддані друзі! З Днем ангела, мила Тая!
***
Хай буде шлях твій, світлий і безхмарний,
Хай помагає Ангел у путі,
Хай буде мир в душі, здоров’я гарне,
І хай щастить, Таїсія, у житті.
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