З Днем ангела Таїсії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Таїсія походить від давньоєгипетського слова, яке перекладається як "присвячена Ізіді". Ця богиня була однією з найшанованішою в Єгипті.

Коли іменини у Таїсії?

Іменини Таїсії 2023 року за православним календарем святкують: 4 квітня, 23 травня і 21 жовтня.

З дитинства Таїсія спокійна і товариська. Це досить серйозна дівчинка, яка буде вивчати незнайомих людей, пильно до них придивляючись. В дорослому віці Таїсія стає незалежною, часто має потайливий характер. Завжди воліє триматися врівноважено та скромно.

Привітання з Днем ангела Таїсії проза та вірші

Хай Таю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

З днем ангела, Таїсіє: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Тая дорога, я бажаю тобі завжди залишатися такою. Вітаю тебе і бажаю здоров'я, удачі, успіху, радості, любові, щастя і багатства! Нехай у твоєму житті все і завжди складається найкращим чином.

З днем ангела, Таїсіє: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В День Ангела Таїсії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

З днем ангела, Таїсіє: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Незрівнянна наша Таїсія! Дозволь привітати тебе з іменинами і в цей чудовий день побажати тобі здоров'я, радості та щастя, великої і щирої любові! Нехай на життєвому шляху тобі зустрічаються лише хороші, добрі люди і завжди оточують тебе віддані друзі! З Днем ангела, мила Тая!

З днем ангела, Таїсіє: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Хай буде шлях твій, світлий і безхмарний,

Хай помагає Ангел у путі,

Хай буде мир в душі, здоров’я гарне,

І хай щастить, Таїсія, у житті.

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