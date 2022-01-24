З Днем ангела Тетяни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Тетяни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Існує дві версії походження імені Тетяна. За однією це жіноча форма римського чоловічого імені Татій. За іншою ім’я перекладається з грецької як “засновниця”. Сьогодні святкується день ангела Тетяни і це чудова можливість привітати всіх знайомих та рідних, які носять це чудове ім’я.

Коли святкувати День ангела Тетяни?

Іменини Тетяни 2022 року за православним календарем святкують: 18 і 25 січня, 17 липня, 14 та 23 вересня, 3, 11 та 21 жовтня, 3 і 23 грудня.

Тетяна з дитинства відрізняється емоційністю. В неї часто міняється настрій, що може спантеличувати оточуючих. Тетяна вимагає постійної уваги до своєї персони, ревнує до інших дітей. Мінливий настрій часто заважає навчанню, а тому дається воно Тані нелегко. В дорослому віці Тетяна стає дещо егоїстичною особою, зацикленою на своєму внутрішньому “Я”. При цьому в роботі відрізняється працьовитістю та впертістю. Дуже любить дітей і стає ідеальною мамою. Чоловіка шукає такого, який буде в усьому її підтримувати.

Привітання з Днем ангела Тетяни своїми словами

У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Вітаю тебе, дорога Тетянко, з Днем твого ангела! І оскільки ім'я Тетяна у нас асоціюється зі студентством, то я бажаю тобі вічної душевної юності. Щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись і любити.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Дорога моя подружка, Тетянка! Вітаю тебе з днем ангела, бажаю залишатися якомога довше такою ж яскравою і незвичайною, щоб ти знайшла свою любов і була щаслива. Адже ти цього варта!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Дорога моя сестричка. Від усієї душі хочу привітати тебе з Тетяниним днем. Сьогодні твоє свято, День твого ангела. Я хочу побажати тобі щастя, радості і відмінного настрою щодня. Нехай удача супроводжує тебе завжди, а нещастя обходять стороною. Зі святом тебе!

***

Моя найкраща подруга Тетяно, вітаю тебе з твоїм святом! В цей хвилюючий і незабутній для тебе день, хочу побажати тобі: залишатися завжди такою ж гарною, привітною і доброю подружкою, якою ти є. Нехай сьогодні здійсняться всі твої заповітні мрії і нехай твій ангел охоронець завжди оберігає тебе від лиха. Зі святом тебе, Тетяно!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Дорога Тетянко, я так пишаюся, що у мене є сестра з цим ім'ям. Адже це відмінний привід відсвяткувати на славу цей день разом зі мною. Зі святом, величезного щастя у всіх справах!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Дорога і мила Танюша, я тебе вітаю і від душі бажаю райдужного щастя і світлої надії, великої удачі і чудових ідей, відмінного настрою і веселих свят, неймовірних перемог і неземної любові.

Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажать сьогодні

В цей святковий для Ваш час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Сьогодні, Тетяно, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блистіли, як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяна, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

Привіт! Й відразу я вітаю!

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Що за диво це дівчисько

За віконцем? Щирі очі

Щастя врочать, біле личко

Грає сонцем. Це Тетянка,

Квітка ясна, мов світанок,

У намисті променистім

І прекрасна наче ранок.

Доля їй дала наче два крила

Перше – доброта, друге – красота

Чайкою лети, дівчинко моя

В зоряні світи там любов твоя.

Кажуть гарна про Тетянку,

Хто зустріне. Хоч вродливе,

Не примхливе це дівчатко

З України. Ти, Тетянко,

Мов перлина, ціну маєш,

Серед квітів в цілім світі

Ти єдина не зів'янеш.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

У день Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Наша Таня вже не плаче,

А сьогодні вона скаче.

Це тому що свято в Тані

Будем всі гулять у сауні.

Вас, Тетяни, ми вітаєм,

Щастя і добра бажаєм.

Сміху, радості весь рік,

Без турбот прожить свій вік.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, тільки попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

Привітання з Днем ангела Тетяни: смс

Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,

Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.

Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,

А вдача відчиняє всі двері гостинно!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Зі святом, Танечко, тебе я вітаю,

Багато-багато щастя в житті побажаю,

Щоб дім твій за версту обійшли холоди,

Щоб усміхалася частіше ти сьогодні і завжди!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

З днем Тетян вас, пані!

Будьте щасливі завжди і від любові рум'яні.

На січневий зимовий день свято випадає,

А у вас хай бузок в душах розквітає!

***

Нехай вино рікою ллється,

І лунає голосно сміх,

Раз в житті молодість дається,

Відзначимо Тетянин День, як перший сніг!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

У Тетянин день я вас вітаю.

Нехай Свята охороняє,

На нові звершення і цілі

Хай неодмінно надихає.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

З днем Ангела я вітаю,

Таню моя мила!

Хай Свята тобі дарує

Білосніжні крила!

***

Для букви Т лиш серце б'ється,

Для букви А лиш кров кипить,

Для букви Н лиш серце ниє,

Для букви Я душа болить!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Мою Тетяну-білосніжку

Цілую нині ніжно в щічку

Нехай здійсняться всі бажання

Мої найкращі привітання!

Картинки з Днем ангела Тетяни

***

Ти ... Т.А.Н.Я.

Терпляча

Ангелоподібна

Незвичайна

Яскрава

Шкода, що так мало букв, я міг би продовжувати й продовжувати :) Зі святом тебе!

Прикольні картинки з Днем ангела Тетяни

Картинки з Днем ангела Тетяни

Картинки з Днем ангела Тетяни

Картинки з Днем ангела Тетяни

Картинки з Днем ангела Тетяни

Картинки з Днем ангела Тетяни

Картинки з Днем ангела Тетяни

Картинки з Днем ангела Тетяни

Читайте также: