З Днем ангела Уляни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Уляна походить від латинського імені Іуліанія, яке було утворене від римського приватного імені Юліанус.
Коли іменини у Уляни?
Іменини Уляни 2022 року за православним календарем святкують: 3 і 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 16 травня, 15 червня, 5 і 19 липня, 30 і 31 серпня, 11 жовтня, 14 листопада і 17 грудня.
З дитинства Уляна добра, справедлива, спокійна та слухняна дівчинка, яка чудово ладнає зі своїми однолітками. Вона ніколи не йде на конфлікт, зате приходить на допомогу, коли це потрібно. В дорослому віці стає порядною та чесною жінкою. Для чоловіків вона дуже приваблива через її добродушність та шарм.
Привітання з Днем ангела Уляни своїми словами
Уляночка! Вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі нескінченного щастя! Щоб якомога частіше друзі та рідні чули твій дзвінкий заразливий сміх! Щоб не було в житті причин, від яких на твоїх віях блищали б сльози!
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Чарівна Уляна! Вітаю тебе з іменинами! У це чудове свято хочеться побажати тобі невичерпної енергії і безхмарного щастя! Нехай будь-яка справа, за яку ти візьмешся, принесе тобі успіх!
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Дорога Уляна! У чудове свято, день твоїх іменин прийми наші щирі вітання! Нехай доля буде добра до тебе! Нехай вона не посилає важких випробувань, а шле тільки радісні події! Кохання тобі, щастя і процвітання!
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Вітаю з днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято.
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У цей день хочу тобі нагадати про твого Ангела, який слідує за тобою у всіх твоїх справах. Вір у його силу, звертайся до нього в скрутну хвилину і ти завжди будеш відчувати його підтримку і благодать. Божої Тобі опіки.
Привітання з Днем ангела Уляни: вірші
Уляна! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Свят у світі є багато.
Лиш в Уляни нині свято —
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх —
Все — тобі, усе — для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого —
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
У День Ангела Уляни,
Ми бажаєм повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!
Ще родинного тепла,
Ангел щоб беріг від зла,
Щоби все в житті вдавалось,
Гарно щоби святкувалось!
***
З Днем Ангела Уляну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Уляна вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Уляна вітає!
Привітання з Днем ангела Уляни: смс
З Днем Ангела Уляни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Хочеться, щоб посмішка ніколи не покидала тебе і твій Ангелик був завжди поруч і оберігав тебе.
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Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами — Уляна!
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У день Ангела бажаю, щоб твій Ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Уляна, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!