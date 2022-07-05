З Днем ангела Уляни: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Уляна походить від латинського імені Іуліанія, яке було утворене від римського приватного імені Юліанус.

Коли іменини у Уляни?

Іменини Уляни 2022 року за православним календарем святкують: 3 і 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 16 травня, 15 червня, 5 і 19 липня, 30 і 31 серпня, 11 жовтня, 14 листопада і 17 грудня.

З дитинства Уляна добра, справедлива, спокійна та слухняна дівчинка, яка чудово ладнає зі своїми однолітками. Вона ніколи не йде на конфлікт, зате приходить на допомогу, коли це потрібно. В дорослому віці стає порядною та чесною жінкою. Для чоловіків вона дуже приваблива через її добродушність та шарм.

Привітання з Днем ангела Уляни своїми словами

Уляночка! Вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі нескінченного щастя! Щоб якомога частіше друзі та рідні чули твій дзвінкий заразливий сміх! Щоб не було в житті причин, від яких на твоїх віях блищали б сльози!

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Чарівна Уляна! Вітаю тебе з іменинами! У це чудове свято хочеться побажати тобі невичерпної енергії і безхмарного щастя! Нехай будь-яка справа, за яку ти візьмешся, принесе тобі успіх!

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Дорога Уляна! У чудове свято, день твоїх іменин прийми наші щирі вітання! Нехай доля буде добра до тебе! Нехай вона не посилає важких випробувань, а шле тільки радісні події! Кохання тобі, щастя і процвітання!

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Вітаю з днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято.

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У цей день хочу тобі нагадати про твого Ангела, який слідує за тобою у всіх твоїх справах. Вір у його силу, звертайся до нього в скрутну хвилину і ти завжди будеш відчувати його підтримку і благодать. Божої Тобі опіки.

Привітання з Днем ангела Уляни: вірші

Уляна! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Свят у світі є багато.

Лиш в Уляни нині свято —

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх —

Все — тобі, усе — для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого —

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

У День Ангела Уляни,

Ми бажаєм повні сани:

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел щоб беріг від зла,

Щоби все в житті вдавалось,

Гарно щоби святкувалось!

***

З Днем Ангела Уляну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Уляна вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Уляна вітає!

Привітання з Днем ангела Уляни: смс

З Днем Ангела Уляни мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Хочеться, щоб посмішка ніколи не покидала тебе і твій Ангелик був завжди поруч і оберігав тебе.

***

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами — Уляна!

***

У день Ангела бажаю, щоб твій Ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Уляна, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

День ангела Уляни: картинки українською

З днем ангела, Уляно / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Уляно / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Уляно / Фото: ТСН.ua

З днем ангела, Уляно / Фото: ТСН.ua