З Днем ангела Валентини: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Валентина має римське походження і означає “життєдайна”. Сьогодні свої іменини святкує Валентина, а тому не забудьте привітати всіх рідних і знайомих, які носять це чудове ім’я і побажати всього найкращого.
Коли іменини у Валентини?
Іменини Валентини 2022 року за православним календарем святкують: 8 січня, 23 лютого і 29 липня.
З дитинства Валентина відрізняється добрим характером. Вона любить ділитися з іншими дітьми своїми іграшками та іншими речами. Проте відрізняється і дещо запальним характером. В дорослому віці Валентина стає м’якою, хоч і емоційною. Рідні часто прощають їй будь-які сплески без образ. В сімейному житті Валя весь свій час готова присвятити чоловікові та дітям.
Привітання з Днем ангела Валентини своїми словами
Вітаю тебе, Валентино, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.
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Валентино, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!
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Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками та добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!
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Люба, Валю! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.
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У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.
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Дорога Валентино, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб життя твоя проходило цікаво і різноманітно,
Щоб не бракувало творчих ідей і думок, Щоб тебе переповнювало натхнення і бажання творити, Щоб ти завжди могла реалізувати всі свої можливості. А ще бажаю сімейного щастя, душевного тепла, Миру, здоров'я, любові і благополуччя!
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Валентина, вітаю з Днем Ангела! Бажаю цікавого життя і нескінченного натхнення. Реалізації творчого потенціалу і будь-яких можливостей. Сімейного щастя, душевного тепла і турботи. Нехай всі починання ведуть до бажаного результату. Достатку, благополуччя і радості!
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З днем ангела, Валентино! Бажаю зірки збирати з неба, щоб ангели посилали тобі щастя, удачі та любов, а від бід, щоб не чути звісток і не зустрічати на життєвому шляху. Нехай буде здійснитися мріям і досягти вершин.
Привітання з Днем ангела Валентини: вірші
Хай Валю нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Валі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
З Днем ангела Валентини вітаю!
І я тобі бажаю
Якщо сонця, то променистого,
Якщо неба, то ясного та чистого
Якщо здоров'я то міцного,
А якщо кохання, то взаємного та щасливого!
***
Мила Валентино, вітаю з іменинами!
Нехай на твоєму обличчі частіше сяє усмішка,
Нехай з очей не зникають іскорки щастя,
Нехай тебе ніколи не залишає удача,
І нехай тебе завжди супроводжує успіх!
Будь завжди ефектною, привабливою, чудовою, цікавою жінкою!
Привітання з Днем ангела Валентини: смс
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!
***
А я тобі бажаю
Якщо сонця, то променистого,
Якщо неба, то ясного та чистого
Якщо здоров'я то міцного,
А якщо кохання, то взаємного та щасливого!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі на останок:
Нехай буде радісним кожний твій ранок!
***
Я з Днем Ангела вітаю
Та дуже щиро побажаю
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
***
Бажаю щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі - успіху й терпіння,
У справах - вічного горіння.
***
Світанкової долі,
Краси річкових лілей,
Радості від природи
Радості від людей!
***
Для тебе троянди дарують свій цвіт,
Найкращу з пісень дарує пташина,
Вітає сьогодні тебе цілий світ,
З Днем ангела, дорога Валентино!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з днем ангела Валентини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!
***
Валентина! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!