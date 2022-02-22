З Днем ангела Валентини: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Валентини: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Валентина має римське походження і означає “життєдайна”. Сьогодні свої іменини святкує Валентина, а тому не забудьте привітати всіх рідних і знайомих, які носять це чудове ім’я і побажати всього найкращого.

Коли іменини у Валентини?

Іменини Валентини 2022 року за православним календарем святкують: 8 січня, 23 лютого і 29 липня.

З дитинства Валентина відрізняється добрим характером. Вона любить ділитися з іншими дітьми своїми іграшками та іншими речами. Проте відрізняється і дещо запальним характером. В дорослому віці Валентина стає м’якою, хоч і емоційною. Рідні часто прощають їй будь-які сплески без образ. В сімейному житті Валя весь свій час готова присвятити чоловікові та дітям.

Привітання з Днем ангела Валентини своїми словами

Вітаю тебе, Валентино, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

Привітання з Днем ангела Валентини

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.

Привітання з Днем ангела Валентини

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Валентино, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.

Привітання з Днем ангела Валентини

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

Привітання з Днем ангела Валентини

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Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками та добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!

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Люба, Валю! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.

Привітання з Днем ангела Валентини

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У День ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Дорога Валентино, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб життя твоя проходило цікаво і різноманітно,

Щоб не бракувало творчих ідей і думок, Щоб тебе переповнювало натхнення і бажання творити, Щоб ти завжди могла реалізувати всі свої можливості. А ще бажаю сімейного щастя, душевного тепла, Миру, здоров'я, любові і благополуччя!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Валентина, вітаю з Днем Ангела! Бажаю цікавого життя і нескінченного натхнення. Реалізації творчого потенціалу і будь-яких можливостей. Сімейного щастя, душевного тепла і турботи. Нехай всі починання ведуть до бажаного результату. Достатку, благополуччя і радості!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

З днем ангела, Валентино! Бажаю зірки збирати з неба, щоб ангели посилали тобі щастя, удачі та любов, а від бід, щоб не чути звісток і не зустрічати на життєвому шляху. Нехай буде здійснитися мріям і досягти вершин.

Привітання з Днем ангела Валентини: вірші

Хай Валю нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела Валентина, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Валі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

Привітання з Днем ангела Валентини

***

З Днем ангела Валентини вітаю!

І я тобі бажаю

Якщо сонця, то променистого,

Якщо неба, то ясного та чистого

Якщо здоров'я то міцного,

А якщо кохання, то взаємного та щасливого!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Мила Валентино, вітаю з іменинами!

Нехай на твоєму обличчі частіше сяє усмішка,

Нехай з очей не зникають іскорки щастя,

Нехай тебе ніколи не залишає удача,

І нехай тебе завжди супроводжує успіх!

Будь завжди ефектною, привабливою, чудовою, цікавою жінкою!

Привітання з Днем ангела Валентини: смс

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

А я тобі бажаю

Якщо сонця, то променистого,

Якщо неба, то ясного та чистого

Якщо здоров'я то міцного,

А якщо кохання, то взаємного та щасливого!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі на останок:

Нехай буде радісним кожний твій ранок!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Я з Днем Ангела вітаю

Та дуже щиро побажаю

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

***

Бажаю щастя i достатку

Ясного неба i тепла.

В житті лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі - успіху й терпіння,

У справах - вічного горіння.

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Світанкової долі,

Краси річкових лілей,

Радості від природи

Радості від людей!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Для тебе троянди дарують свій цвіт,

Найкращу з пісень дарує пташина,

Вітає сьогодні тебе цілий світ,

З Днем ангела, дорога Валентино!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з днем ангела Валентини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!

Привітання з Днем ангела Валентини

***

Валентина! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!