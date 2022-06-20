З Днем ангела Валерії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Валерія походить із Стародавнього Риму, адже тоді жінки своїх імен не мали, а отримували імена від родового імені.
Коли іменини у Валерії?
Іменини Валерії 2022 року за православним календарем святкують: 20 червня.
З дитинства Валерія непередбачувана дитина, іноді її настрій може змінюватися, наче примхлива погода. В дорослому віці стає творчою особистістю, дуже винахідливою та яскравою.
Привітання з Днем ангела Валерії своїми словами
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний хранитель буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини печалі, любові і розлучень, щохвилини, щомиті. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - обрадує, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
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Дорога моя Валерія. Щиро вітаю тебе з красивим святом - Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел хранитель допомагає тобі летіти... коли твої крила опускаються вниз.
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Дорога Лера, вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на багато і благі літа. Ще раз зі святом!
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Валерія. В День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.
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Дорога Валерія. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя.
Привітання з Днем ангела Валерії: вірші
Валерія! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Сьогодні Валерія для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
В День Ангела Валерії, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Валерію хай ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валерія — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!