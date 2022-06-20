З Днем ангела Валерії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Валерія походить із Стародавнього Риму, адже тоді жінки своїх імен не мали, а отримували імена від родового імені.

Коли іменини у Валерії?

Іменини Валерії 2022 року за православним календарем святкують: 20 червня.

З дитинства Валерія непередбачувана дитина, іноді її настрій може змінюватися, наче примхлива погода. В дорослому віці стає творчою особистістю, дуже винахідливою та яскравою.

Привітання з Днем ангела Валерії своїми словами

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний хранитель буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини печалі, любові і розлучень, щохвилини, щомиті. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - обрадує, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

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Дорога моя Валерія. Щиро вітаю тебе з красивим святом - Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел хранитель допомагає тобі летіти... коли твої крила опускаються вниз.

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Дорога Лера, вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на багато і благі літа. Ще раз зі святом!

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Валерія. В День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.

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Дорога Валерія. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя.

Привітання з Днем ангела Валерії: вірші

Валерія! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Сьогодні Валерія для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

В День Ангела Валерії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Валерію хай ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валерія — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

День ангела Валерії: картинки українською

З днем ангела Валерії / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Валерії / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Валерії / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Валерії / Фото: ТСН.ua