З Днем ангела Василя: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

День Ангела — важлива дата в житті кожної людини. 14 січня святкують свої іменини Василі. Саме тому ТСН.ua підібрав для вас оригінальні привітання з днем ангела Василя у прозі, віршах та листівках.
Що означає ім’я Василь?
Ім’я Василь прийшло до нас з Давньої Греції і перекладається як “цар”, “царський”.
Коли святкувати день ангела Василя?
Іменини Василя 2022 року святкують 5 січня, 14 січня, 12 лютого, 14 лютого, 22 лютого, 3 березня, 5 березня, 14 березня, 8 квітня, 25 квітня, 9 травня, 19 травня, 5 червня, 21 червня, 5 липня, 14 липня, 18 липня, 24 серпня, 12 вересня, 11 жовтня, 8 листопада, 11 грудня.
Василь — на перший план завжди ставить спілкування. Це доброзичливий, світлий, добрий та дуже життєрадісний чоловік, який завжди є вірним і безкорисливим другом. Носії цього ім’я часто схильні до мізантропії. Василь володіє аналітичним складом розуму, а тому вміє знаходити задоволення у будь-якій діяльності. У нього прекрасна пам’ять, тому здатний легко вчитися новому. У відносинах Василь галантний та ввічливий — справжній лицар на білому коні. Вміє контролювати сексуальність. Для нього вірність та справжні почуття завжди будуть на першому місці.
Привітання з іменинами Василя у віршах
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Василю, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров’я додається!
***
З Днем ангела вітаємо,
Гори щастя, Василю, бажаємо.
В гаманці щоб були гроші,
Друзів вірних та хороших.
***
Нехай у День святого Василя
Радіє вся земля!
Здоров’я міцного
Та щастя рясного!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай так гарно тобі, Василю, живеться,
Хай доля усмішку дарує
А здоров’я не турбує!
***
Василь – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Василя,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Василю помагає,
Ангел покровитель!
***
В День Ангела Василю бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти я улюблену справу,
Робота хай буде для тебе забавою.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не кипіла твоя голова.
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі наостанок:
Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!
З іменинами тебе, Васю!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!!!
***
Ти, Василю, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
І на флірт не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Привітання на день Василя у прозі
Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, Васильку, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!
***
Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.
***
Васю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!
***
Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого - "цар"? Так бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе осторонь. З Днем ангела!
***
Щиро вітаємо з Днем ангела Василя та бажаємо всіх благ. Нехай же Новий рік принесе удачу та дарує тільки позитивні емоції.
***
День ангела Василя – шановане свято. І в такий радісний для Вас день шлю найкращі привітання та сердечні побажання міцного здоров’я на багато-багато літ. Хай доля буде щасливою, кожен день дарує позитивний настрій, а доброта повертається сторицею.
***
З Днем Василя, друже! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
***
Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.
***
Дорогий мій Василю! Щиро вітаю тебе з красивим святом - Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.
***
Василю, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму та удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові та мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації та досягнення найбільших висот.