З Днем ангела Василя: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Василя: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

День Ангела — важлива дата в житті кожної людини. 14 січня святкують свої іменини Василі. Саме тому ТСН.ua підібрав для вас оригінальні привітання з днем ангела Василя у прозі, віршах та листівках.

Що означає ім’я Василь?

Ім’я Василь прийшло до нас з Давньої Греції і перекладається як “цар”, “царський”.

Коли святкувати день ангела Василя?

Іменини Василя 2022 року святкують 5 січня, 14 січня, 12 лютого, 14 лютого, 22 лютого, 3 березня, 5 березня, 14 березня, 8 квітня, 25 квітня, 9 травня, 19 травня, 5 червня, 21 червня, 5 липня, 14 липня, 18 липня, 24 серпня, 12 вересня, 11 жовтня, 8 листопада, 11 грудня.

Василь — на перший план завжди ставить спілкування. Це доброзичливий, світлий, добрий та дуже життєрадісний чоловік, який завжди є вірним і безкорисливим другом. Носії цього ім’я часто схильні до мізантропії. Василь володіє аналітичним складом розуму, а тому вміє знаходити задоволення у будь-якій діяльності. У нього прекрасна пам’ять, тому здатний легко вчитися новому. У відносинах Василь галантний та ввічливий — справжній лицар на білому коні. Вміє контролювати сексуальність. Для нього вірність та справжні почуття завжди будуть на першому місці.

Привітання з іменинами Василя у віршах

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Василю, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров’я додається!

З днем ангела Василя

***

З Днем ангела вітаємо,

Гори щастя, Василю, бажаємо.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших.

З днем ангела Василя

***

Нехай у День святого Василя

Радіє вся земля!

Здоров’я міцного

Та щастя рясного!

З днем ангела Василя

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай так гарно тобі, Василю, живеться,

Хай доля усмішку дарує

А здоров’я не турбує!

З днем ангела Василя

***

Василь – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

З днем ангела Василя

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Василю помагає,

Ангел покровитель!

З днем ангела Василя

***

В День Ангела Василю бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

З днем ангела Василя

***

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде для тебе забавою.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не кипіла твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!

З іменинами тебе, Васю!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!!!

З днем ангела Василя

***

Ти, Василю, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

І на флірт не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання на день Василя у прозі

Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, Васильку, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!

З днем ангела Василя

***

Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.

З днем ангела Василя

***

Васю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!

З днем ангела Василя

***

Дорогий Василю, чи знаєш ти, що твоє ім'я походить від слова, значення якого - "цар"? Так бажаю тобі бути завжди царем у своєму житті, кар'єрі і стосунках. Нехай все складається воістину по-царськи, а везіння не обходить тебе осторонь. З Днем ангела!

З днем ангела Василя

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Щиро вітаємо з Днем ангела Василя та бажаємо всіх благ. Нехай же Новий рік принесе удачу та дарує тільки позитивні емоції.

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День ангела Василя – шановане свято. І в такий радісний для Вас день шлю найкращі привітання та сердечні побажання міцного здоров’я на багато-багато літ. Хай доля буде щасливою, кожен день дарує позитивний настрій, а доброта повертається сторицею.

З днем ангела Василя

***

З Днем Василя, друже! У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

З днем ангела Василя

***

Дорогий Василю, вітаю тебе з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

З днем ангела Василя

***

Дорогий мій Василю! Щиро вітаю тебе з красивим святом - Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

З днем ангела Василя

***

Василю, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму та удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові та мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації та досягнення найбільших висот.