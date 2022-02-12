З Днем ангела Вікторії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Вікторії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Вікторія прийшло до нас з латинської мови і означає “переможниця”.

Коли святкувати День ангела Вікторії?

Іменини Вікторії 2022 року за православним календарем святкують: 13 лютого, 12 березня, 12 вересня, 24 жовтня, 17 листопада, 23 грудня.

В дитинстві Вікторія вольова дівчинка, яку важко змісити робити те, що їй не подобається. Любить бути в центрі уваги своїх однолітків. Вміє подати себе з кращої сторони. В дорослому віці стає зосередженою та відповідальною. В неї аналітичний склад розуму, вона не буде чекати “принца на білому коні”, а займеться створенням ідеального життя сама.

Привітання з Днем ангела Вікторії своїми словами

Дорога Вікторія. Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі яскравих фарб в житті, чарівного щастя і щирого кохання, доброї казки і світлої надії, безсумнівного щастя і везіння. Хай твій ангел охоронець завжди буде поруч з тобою і вберігає від всіх негараздів.

Привітання з Днем ангела Вікторії

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Дорога наша Вікторія! В цей святковий день – День твого Ангела, бажаю, щоб в твоїй душі грала весела пісня, а за вікном світило яскраве сонце, щоб руки твої займалися любимою справою, а в голові з’являлися цікаві ідеї, щоб близькі тебе цінували і любили, а навколишні люди – поважали і захоплювалися тобою.

Привітання з Днем ангела Вікторії

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Бажаю в День Ангела Вікторії великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків. Хай ангел завжди тебе вберігає від всього лихого.

Привітання з Днем ангела Вікторії

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Дорога Вікторія. В День твого Ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго світу і щирих молитв.

Привітання з Днем ангела Вікторії

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Вікторія! Вітаю з Днем Ангела Вікторії! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.

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Вікторія, вітаю з Днем Ангела. Нехай твій шлях і далі йде світлою смугою і доброю дорогою, хай ангел вкриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірну любов і справжнє щастя.

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Дорога Вікторія. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Вікторії! Нехай твій добрий ангел дарує твоїй душі світло надії, захищає від усіляких негараздів і дарує здоров’я й силу.

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Вікторія. В День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Дорога Вікторія. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя.

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Вікторія, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!

Привітання з Днем ангела Вікторії: вірші

Хай Віку нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Вікторія! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Щоб Ваще здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Твоє ім’я Вікторія — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

З Днем Ангела тебе вітаю,

Та нехай твій Ангел тебе оберігає.

Стежку життя квітами барвистими посипає,

Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.

Смійся, радій, будь коханою та від усього серця люби,

Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о Віка, ти моє дитя!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Сьогодні Віка лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Вікторія, найкращі привітання!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Віці помагає,

Ангел покровитель!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Свят у світі є багато.

Лиш у Віки нині свято —

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх —

Все — тобі, усе — для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого —

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Привітання з Днем ангела Вікторії: смс

Вікторія люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Вікторія, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Нехай під крилами своїми

Віку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

В День Ангела Вікторії бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Вікторія і добре виконував свої обов’язки!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Вікторія зі святом тебе! Нехай сьогодні у тебе буде чудовий настрій, багато радості та щирих посмішок. Вір у успіх! Щастя, достатку та любові!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Вікторія бажаю мудрості тобі від Бога, благословень від нього. Нехай буде світлою і чистою дорога. Вітаю з днем ​​ангела!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Вікторія, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Боже!

Привітання з Днем ангела Вікторії

***

Вікторія вітаю Вас з Днем Ангела! Хай сонечко Вам усміхається, щоб квітла в житті весна, удача хай Вас не цурається, щоб Ви весела та щаслива була