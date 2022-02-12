З Днем ангела Вікторії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Вікторія прийшло до нас з латинської мови і означає “переможниця”.
Коли святкувати День ангела Вікторії?
Іменини Вікторії 2022 року за православним календарем святкують: 13 лютого, 12 березня, 12 вересня, 24 жовтня, 17 листопада, 23 грудня.
В дитинстві Вікторія вольова дівчинка, яку важко змісити робити те, що їй не подобається. Любить бути в центрі уваги своїх однолітків. Вміє подати себе з кращої сторони. В дорослому віці стає зосередженою та відповідальною. В неї аналітичний склад розуму, вона не буде чекати “принца на білому коні”, а займеться створенням ідеального життя сама.
Привітання з Днем ангела Вікторії своїми словами
Дорога Вікторія. Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі яскравих фарб в житті, чарівного щастя і щирого кохання, доброї казки і світлої надії, безсумнівного щастя і везіння. Хай твій ангел охоронець завжди буде поруч з тобою і вберігає від всіх негараздів.
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Дорога наша Вікторія! В цей святковий день – День твого Ангела, бажаю, щоб в твоїй душі грала весела пісня, а за вікном світило яскраве сонце, щоб руки твої займалися любимою справою, а в голові з’являлися цікаві ідеї, щоб близькі тебе цінували і любили, а навколишні люди – поважали і захоплювалися тобою.
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Бажаю в День Ангела Вікторії великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків. Хай ангел завжди тебе вберігає від всього лихого.
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Дорога Вікторія. В День твого Ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго світу і щирих молитв.
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Вікторія! Вітаю з Днем Ангела Вікторії! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.
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Вікторія, вітаю з Днем Ангела. Нехай твій шлях і далі йде світлою смугою і доброю дорогою, хай ангел вкриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірну любов і справжнє щастя.
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Дорога Вікторія. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Вікторії! Нехай твій добрий ангел дарує твоїй душі світло надії, захищає від усіляких негараздів і дарує здоров’я й силу.
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Вікторія. В День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.
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Дорога Вікторія. Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя.
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Вікторія, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!
Привітання з Днем ангела Вікторії: вірші
Хай Віку нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Вікторія! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Щоб Ваще здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Твоє ім’я Вікторія — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
З Днем Ангела тебе вітаю,
Та нехай твій Ангел тебе оберігає.
Стежку життя квітами барвистими посипає,
Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.
Смійся, радій, будь коханою та від усього серця люби,
Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: о Віка, ти моє дитя!
***
Сьогодні Віка лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Вікторія, найкращі привітання!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Віці помагає,
Ангел покровитель!
***
Свят у світі є багато.
Лиш у Віки нині свято —
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх —
Все — тобі, усе — для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого —
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
Привітання з Днем ангела Вікторії: смс
Вікторія люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Вікторія, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Нехай під крилами своїми
Віку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
З Днем Ангела Вікторії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
В День Ангела Вікторії бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Вікторія і добре виконував свої обов’язки!
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Вікторія зі святом тебе! Нехай сьогодні у тебе буде чудовий настрій, багато радості та щирих посмішок. Вір у успіх! Щастя, достатку та любові!
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Вікторія бажаю мудрості тобі від Бога, благословень від нього. Нехай буде світлою і чистою дорога. Вітаю з днем ангела!
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Вікторія, в день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Боже!
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Вікторія вітаю Вас з Днем Ангела! Хай сонечко Вам усміхається, щоб квітла в житті весна, удача хай Вас не цурається, щоб Ви весела та щаслива була