З Днем ангела Віри: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Віри: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

30 вересня - день ангела Віри. Цього дня можна привітати близьких та знайомих ВІр з іменинами.

Що означає ім'я Віра?

Ім'я Віра за походженням грецьке, воно означає "віра", а звучить на давньогрецькій як Пістіс (Πίστις). Це одне з тих небагатьох імен, що перекладаються і трактуються так само, як і звучать.

Головними характеристиками Віри можна назвати розсудливість і виваженість. Їй також властива певна флегматичність. Віра не любить поспішності в життя. Вона має досить незворушний характер, що нерідко виручає її в житті. У Віри добре розвинена інтуїція і вона до неї прислухається. Іноді Віра стає недовірливою, але це досить швидко проходить.

Коли святкувати День ангела Віри?

Іменини Віри 2021 року за православним календарем святкують 30 вересня.

Привітання з іменинами Віри у віршах

Палкі вітання для нашої Віри,

Хай буде у неї усього без міри,

Хай доленька їм завжди усміхається,

І кожна мрія нехай збувається!

***

Вірі бажаємо світлої долі,

І кожного дня натхнення доволі.

Бажаю запалу та міцної наснаги,

В роботі — грошенят та поваги!

***

День Ангела сьогодні твій,

Рідна наша Віро!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості – без міри.

Хай дні без зайвої метушні

Йдуть, несучи удачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекрасніша й багатша!

***

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже Ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож негода тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

Привітання Віри в картинках і листівках

Привітання на день Віри у прозі

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Віра. Бажаю тобі міцного здоров’я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

***

Вірочка, нехай всі твої заповітні мрії здійсняться, а життя підносить безліч приємних сюрпризів! Бажаю тобі завжди зберігати в серці віру, а душу наповнювати любов'ю і добром! Нехай кожен твій день буде неймовірно вдалим і казково щасливим!

***

Дорога Вірочка, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєї яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня, бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров'я!

***

Дорога Вірочка, я вітаю тебе і від чистого серця бажаю запаморочливого щастя, чудових ідей, приголомшливого успіху в будь-якій справі, безсумнівної удачі в кожному старті, світлих надій на майбутнє, добрих спогадів з минулого і приголомшливого життя в твоєму сьогоденні.

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