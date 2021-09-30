З Днем ангела Віри: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

30 вересня - день ангела Віри. Цього дня можна привітати близьких та знайомих ВІр з іменинами.
Що означає ім'я Віра?
Ім'я Віра за походженням грецьке, воно означає "віра", а звучить на давньогрецькій як Пістіс (Πίστις). Це одне з тих небагатьох імен, що перекладаються і трактуються так само, як і звучать.
Головними характеристиками Віри можна назвати розсудливість і виваженість. Їй також властива певна флегматичність. Віра не любить поспішності в життя. Вона має досить незворушний характер, що нерідко виручає її в житті. У Віри добре розвинена інтуїція і вона до неї прислухається. Іноді Віра стає недовірливою, але це досить швидко проходить.
Коли святкувати День ангела Віри?
Іменини Віри 2021 року за православним календарем святкують 30 вересня.
Привітання з іменинами Віри у віршах
Палкі вітання для нашої Віри,
Хай буде у неї усього без міри,
Хай доленька їм завжди усміхається,
І кожна мрія нехай збувається!
***
Вірі бажаємо світлої долі,
І кожного дня натхнення доволі.
Бажаю запалу та міцної наснаги,
В роботі — грошенят та поваги!
***
День Ангела сьогодні твій,
Рідна наша Віро!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості – без міри.
Хай дні без зайвої метушні
Йдуть, несучи удачу!
Щоб з кожним днем була б ти
Прекрасніша й багатша!
***
Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже Ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож негода тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.
Привітання Віри в картинках і листівках
Привітання на день Віри у прозі
З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Віра. Бажаю тобі міцного здоров’я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!
***
Вірочка, нехай всі твої заповітні мрії здійсняться, а життя підносить безліч приємних сюрпризів! Бажаю тобі завжди зберігати в серці віру, а душу наповнювати любов'ю і добром! Нехай кожен твій день буде неймовірно вдалим і казково щасливим!
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Дорога Вірочка, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєї яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня, бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров'я!
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Дорога Вірочка, я вітаю тебе і від чистого серця бажаю запаморочливого щастя, чудових ідей, приголомшливого успіху в будь-якій справі, безсумнівної удачі в кожному старті, світлих надій на майбутнє, добрих спогадів з минулого і приголомшливого життя в твоєму сьогоденні.
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