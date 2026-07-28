ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
175k
Час на прочитання
2 хв

З Днем ангела Володимира: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Володимир походить зі старонімецької мови і означає «велика влада» або «велика сила».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
З Днем ангела Володимира: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

З Днем ангела Володимира: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках / © Pexels

Коли іменини у Володимира?

Іменини Володимира за православним церковним календарем відзначають кілька разів протягом року. Дні пам’яті святого припадають на 28 січня, 23 лютого, 24 березня, 7 червня, 14 і 15 липня, 14 і 25 серпня, а також 4 і 23 жовтня.

Володимир із ранніх років вирізняється енергійністю, допитливістю та прагненням до знань. Він легко засвоює нову інформацію, не боїться брати на себе відповідальність і часто стає неформальним лідером серед однолітків. З віком ці риси лише зміцнюються: чоловік із таким ім’ям зазвичай має аналітичний склад розуму, вміє мислити масштабно та знаходити найкращі рішення навіть у складних ситуаціях. Саме тому Володимирів нерідко вважають талановитими стратегами. Хоча їхні досягнення можуть здаватися наслідком удачі, за кожним успіхом стоять наполеглива праця, цілеспрямованість і готовність докладати максимум зусиль заради бажаного результату.

Привітання з Днем ангела Володимира своїми словами та у віршах

Щиро вітаю з Днем ангела, Володимире! Нехай твій покровитель береже тебе від життєвих негараздів, допомагає долати будь-які труднощі та веде до нових звершень. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, фінансового добробуту, гармонії в душі та тепла в серці!

З днем ангела Володимира / © ТСН.ua

З днем ангела Володимира / © ТСН.ua

Володимире, в День ангела святковий

Бажаю щастя, радості й любові.

Хай Бог здоров’я щедро посилає,

А Ангел від біди оберігає.

Нехай збуваються усі твої надії,

Здійсняться найзаповітніші мрії.

Хай буде світлим кожен день і час,

А доля щедро тішить повсякчас!

З днем ангела Володимира / © ТСН.ua

З днем ангела Володимира / © ТСН.ua

Володимире, прийми найтепліші вітання з нагоди Дня ангела! Нехай Господь благословляє кожен твій крок, а небесний покровитель дарує мир, силу та натхнення. Бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці, а життя тішило приємними подіями, любов’ю та щастям.

З днем ангела Володимира / © ТСН

З днем ангела Володимира / © ТСН

З Днем ангела, Володимире, вітаю,

Щастя і здоров’я щиро побажаю.

Хай Ангел крилами тебе вкриває,

Від бід і смутку завжди захищає.

Нехай в оселі панують тепло,

Щоб серце радість кожен день несло.

Хай мрії всі здійсняться без вагання,

Любові, миру, віри й процвітання!

З днем ангела Володимира / © ТСН

З днем ангела Володимира / © ТСН

Дорогий Володимире! Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує сили, мудрість і впевненість у кожному рішенні. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих миттєвостей, добробуту та здійснення всіх мрій. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щирої любові, вірних друзів, нових звершень і радості, а кожен день приносить лише добрі новини та приємні несподіванки. Зі святом!

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie