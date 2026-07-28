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З Днем ангела Володимира: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках
Ім’я Володимир походить зі старонімецької мови і означає «велика влада» або «велика сила».
Коли іменини у Володимира?
Іменини Володимира за православним церковним календарем відзначають кілька разів протягом року. Дні пам’яті святого припадають на 28 січня, 23 лютого, 24 березня, 7 червня, 14 і 15 липня, 14 і 25 серпня, а також 4 і 23 жовтня.
Володимир із ранніх років вирізняється енергійністю, допитливістю та прагненням до знань. Він легко засвоює нову інформацію, не боїться брати на себе відповідальність і часто стає неформальним лідером серед однолітків. З віком ці риси лише зміцнюються: чоловік із таким ім’ям зазвичай має аналітичний склад розуму, вміє мислити масштабно та знаходити найкращі рішення навіть у складних ситуаціях. Саме тому Володимирів нерідко вважають талановитими стратегами. Хоча їхні досягнення можуть здаватися наслідком удачі, за кожним успіхом стоять наполеглива праця, цілеспрямованість і готовність докладати максимум зусиль заради бажаного результату.
Привітання з Днем ангела Володимира своїми словами та у віршах
Щиро вітаю з Днем ангела, Володимире! Нехай твій покровитель береже тебе від життєвих негараздів, допомагає долати будь-які труднощі та веде до нових звершень. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, фінансового добробуту, гармонії в душі та тепла в серці!
Володимире, в День ангела святковий
Бажаю щастя, радості й любові.
Хай Бог здоров’я щедро посилає,
А Ангел від біди оберігає.
Нехай збуваються усі твої надії,
Здійсняться найзаповітніші мрії.
Хай буде світлим кожен день і час,
А доля щедро тішить повсякчас!
Володимире, прийми найтепліші вітання з нагоди Дня ангела! Нехай Господь благословляє кожен твій крок, а небесний покровитель дарує мир, силу та натхнення. Бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці, а життя тішило приємними подіями, любов’ю та щастям.
З Днем ангела, Володимире, вітаю,
Щастя і здоров’я щиро побажаю.
Хай Ангел крилами тебе вкриває,
Від бід і смутку завжди захищає.
Нехай в оселі панують тепло,
Щоб серце радість кожен день несло.
Хай мрії всі здійсняться без вагання,
Любові, миру, віри й процвітання!
Дорогий Володимире! Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує сили, мудрість і впевненість у кожному рішенні. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих миттєвостей, добробуту та здійснення всіх мрій. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щирої любові, вірних друзів, нових звершень і радості, а кожен день приносить лише добрі новини та приємні несподіванки. Зі святом!