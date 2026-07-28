З Днем ангела Володимира: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках / © Pexels

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Коли іменини у Володимира?

Іменини Володимира за православним церковним календарем відзначають кілька разів протягом року. Дні пам’яті святого припадають на 28 січня, 23 лютого, 24 березня, 7 червня, 14 і 15 липня, 14 і 25 серпня, а також 4 і 23 жовтня.

Володимир із ранніх років вирізняється енергійністю, допитливістю та прагненням до знань. Він легко засвоює нову інформацію, не боїться брати на себе відповідальність і часто стає неформальним лідером серед однолітків. З віком ці риси лише зміцнюються: чоловік із таким ім’ям зазвичай має аналітичний склад розуму, вміє мислити масштабно та знаходити найкращі рішення навіть у складних ситуаціях. Саме тому Володимирів нерідко вважають талановитими стратегами. Хоча їхні досягнення можуть здаватися наслідком удачі, за кожним успіхом стоять наполеглива праця, цілеспрямованість і готовність докладати максимум зусиль заради бажаного результату.

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Привітання з Днем ангела Володимира своїми словами та у віршах

Щиро вітаю з Днем ангела, Володимире! Нехай твій покровитель береже тебе від життєвих негараздів, допомагає долати будь-які труднощі та веде до нових звершень. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, фінансового добробуту, гармонії в душі та тепла в серці!

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З днем ангела Володимира / © ТСН.ua

Володимире, в День ангела святковий

Бажаю щастя, радості й любові.

Хай Бог здоров’я щедро посилає,

А Ангел від біди оберігає.

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Нехай збуваються усі твої надії,

Здійсняться найзаповітніші мрії.

Хай буде світлим кожен день і час,

А доля щедро тішить повсякчас!

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З днем ангела Володимира / © ТСН.ua

Володимире, прийми найтепліші вітання з нагоди Дня ангела! Нехай Господь благословляє кожен твій крок, а небесний покровитель дарує мир, силу та натхнення. Бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці, а життя тішило приємними подіями, любов’ю та щастям.

З днем ангела Володимира / © ТСН

З Днем ангела, Володимире, вітаю,

Щастя і здоров’я щиро побажаю.

Хай Ангел крилами тебе вкриває,

Від бід і смутку завжди захищає.

Нехай в оселі панують тепло,

Щоб серце радість кожен день несло.

Хай мрії всі здійсняться без вагання,

Любові, миру, віри й процвітання!

З днем ангела Володимира / © ТСН

Дорогий Володимире! Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує сили, мудрість і впевненість у кожному рішенні. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих миттєвостей, добробуту та здійснення всіх мрій. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щирої любові, вірних друзів, нових звершень і радості, а кожен день приносить лише добрі новини та приємні несподіванки. Зі святом!

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