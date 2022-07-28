З Днем ангела Володимира: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Коли іменини у Володимира?

Іменини Володимира 2022 року за православним календарем святкують: 1 січня, 10 лютого, 7 березня, 6 квітня, 20 червня, 27 та 28 липня, 27 серпня, 7 вересня, 17 жовтня і 5 листопада.

З дитинства Володимир росте активним хлопчиком, має здібності до навчання та володіє лідерськими якостями. В дорослому віці стає допитливим, має широкі погляди. Саме тому Володимири - хороші стратеги. Часто успіхи видаються випадковими, але чоловік багато працює, щоб отримати гарний результат.

Привітання з Днем ангела Володимира своїми словами

З Днем Ангела тебе вітаю й бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються!

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

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Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!

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Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди поруч. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й безмежного щастя.

Привітання з Днем ангела Володимира: вірші

Твоє ім'я Володя – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Хай щастя зародить виноградними гронами,

Хай радість із серця б’є в небо фонтанами,

З красою весни мелодійними струнами,

Вітаю, Володю, тебе з іменинами!

***

Кохай, живи і щастя май,

Здоров'я повний човен,

Від друзів посмішки тримай,

Що зичать всього-всього!

У день Ангела ти свій

На роки май завдання:

Володя, ти побільше мрій,

Хай збудуться бажання!

Привітання з Днем ангела Володимира: смс

Володимире, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами =)

***

З днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

Багато щастя додавав,

і що робити на вухо підказував!

***

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

***

Вітаю із днем ангела, Володя,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

День ангела Володимира: картинки українською

З днем ангела Володимира / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Володимира / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Володимира / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Володимира / Фото: ТСН.ua