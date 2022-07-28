З Днем ангела Володимира: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Володимир походить зі старонімецької мови і означає "велика влада" або "велика сила".
Коли іменини у Володимира?
Іменини Володимира 2022 року за православним календарем святкують: 1 січня, 10 лютого, 7 березня, 6 квітня, 20 червня, 27 та 28 липня, 27 серпня, 7 вересня, 17 жовтня і 5 листопада.
З дитинства Володимир росте активним хлопчиком, має здібності до навчання та володіє лідерськими якостями. В дорослому віці стає допитливим, має широкі погляди. Саме тому Володимири - хороші стратеги. Часто успіхи видаються випадковими, але чоловік багато працює, щоб отримати гарний результат.
Привітання з Днем ангела Володимира своїми словами
З Днем Ангела тебе вітаю й бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються!
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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
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Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.
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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!
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Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди поруч. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й безмежного щастя.
Привітання з Днем ангела Володимира: вірші
Твоє ім'я Володя – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Хай щастя зародить виноградними гронами,
Хай радість із серця б’є в небо фонтанами,
З красою весни мелодійними струнами,
Вітаю, Володю, тебе з іменинами!
***
Кохай, живи і щастя май,
Здоров'я повний човен,
Від друзів посмішки тримай,
Що зичать всього-всього!
У день Ангела ти свій
На роки май завдання:
Володя, ти побільше мрій,
Хай збудуться бажання!
Привітання з Днем ангела Володимира: смс
Володимире, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами =)
***
З днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
і що робити на вухо підказував!
***
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
***
Вітаю із днем ангела, Володя,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!