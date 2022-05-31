З Днем ангела Юлії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Юлія має дві версії походження. За однією це давньогрецьке ім'я, яке означає "пухнаста". За іншою - воно прийшло до нас з латинської мови і означає "липнева".

Коли іменини у Юлії?

Іменини Юлії 2022 року за православним календарем святкують: 3 і 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 31 травня, 15 червня, 5, 19 і 29 липня, 31 серпня, 14 листопада, 17 грудня.

З дитинства Юлія росте дружньою та товариською, легко знаходить спільну мову з іншими дітьми. Дуже радісні діти, заряджають радістю інших. Доволі чутлива дівчинка. Не вміє довго ображатися.

В дорослому віці ніжна та товариська, водночас примхлива, вразлива. Дуже добра та щедра жінка. Але у вчинках нерішуча та надто обережна.

Привітання з Днем ангела Юлії своїми словами

Юлечка, ти, немов прекрасна квітка, така красива і ніжна! Завжди залишайся такою жіночною, усміхненою і щасливою! Нехай твої серце і душа будуть сповнені любові, добра і гармонії! Бажаю, щоб всі добрі мрії збувалися, адже виконання бажань – це величезна радість! Бажаю, щоб у твоє життя щодня приходило щастя, удача і незвичайне диво. Нехай душа не втомлюється вірити в чудеса, і вони трапляються, нехай серце наповнене буде щирою любов'ю, і тебе шалено люблять!

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Мила Юленька, в це чудове свято твого Ангела Охоронця щиро тебе вітаю! Бажаю тобі пахощів квітів і аромату любові в житті, неймовірних відчуттів щастя і радості, щирих почуттів і емоцій, світлої дороги до мрій і заповітних бажань. Великих чудес і чарівних моментів щастя, незламних успіхів і прекрасної заповітної мрії, доброї удачі та щирої любові, бравого натхнення і неоцвітної краси. Завжди перебувай на широті щастя і довготі любові. Ніколи не сумуй, завжди й в усьому встигай, щиро люби та безтурботно мрій, всіх навколо дивуй і насолоджуйся кожною миттю свого життя!

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Юленько, вітаю тебе з іменинами! Хай твоє життя буде сповнене сонця, радощів та приємних моментів, а доля підносить лише хороші сюрпризи! Залишайся такою ж хорошою та чесною людиною, а також не бійся боротись за своє щастя! Твій ангел-охоронець у цьому допоможе!

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Прекрасна Юлія, чудова і найкрасивіша дівчина, від щирого серця тебе вітаю з іменинами! Будь найщасливішою в цьому житті, нехай буде повно твоє серце любов'ю, нехай буде безнапасним і світлим твій шлях. Бажаю тобі, хороша, великої радості та процвітання. Щоб удача тобі посміхалася, щоб щастя твоє нікуди від тебе не поділося, щоб серце любов'ю зігрівають, щоб ти завжди прекрасною і чудовою залишалася!

***

Бажаю тобі, люба Юлія, найбільших, творчих успіхів і розвитку твоїх незрівнянних талантів. Завжди будь на висоті, не піддавайся критиці та провокаціям з боку недоброзичливців. Завжди стій на своєму і добивайся всього про що мріяла. Ти справді гідна тільки найкращого! З іменинами!

Привітання з Днем ангела Юлії: вірші

Сьогодні настали іменини

У Юлії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Кохання тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Юліє! З Днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Ти дуже красива й величава,

Чекають в житті на тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Хай буде ангел добрий до тебе —

Дарує щастя, і все що треба!

Крильми прикриє в хвилину злую.

Від негараздів усіх врятує.

Любов дарує, тепло, надію,

Молитви чує, розрадить вміє.

Тебе, Юля, не полишає.

У Бога щастя й добра благає.

***

З Днем ангела Юлії мої найщиріші привітання,

Від усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Юля вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Юля вітає!

Привітання з Днем ангела Юлії: смс

Чудова Юленька, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ти завжди посміхалася, щоб твоя кожна мрія виконувалася, щоб ти любов'ю і красою надихалася, щоб ти завжди щасливою і прекрасною залишалася!

***

Вітаю тебе, Юлію, з твоїм прекрасним святом – Днем Ангела! Хочу тобі побажати відмінної удачі та неймовірних успіхів, великих перемог і значних досягнень, щирої радості та доброго здоров'я, світлої надії та неземного кохання!

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Величну Юлію вітаю з іменинами! Бажаю бути в потрібному ракурсі, завжди в курсі подій і в центрі уваги! Нехай доля радує приємними несподіванками та не обіцяє неприємностей!

***

Щиро вітаю дорогу Юлю! Бажаю тобі, люба, щоб життя твоє було красивим, щоб ти завжди була на вершині успіху і щастя, щоб тебе стороною обходили негоди. Бажаю гарного настрою і чудового натхнення.

***

Мила Юлія, вітаю тебе з Днем Ангела! Будь неймовірно щаслива та успішна у своїх справах, міцно кохана і надзвичайно красива. Бажаю тобі великого успіху в житті, гарного настрою, веселих ідей і чудових свят!

День ангела Юлії: картинки українською

З днем ангела Юлії: картинки / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Юлії: картинки / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Юлії: картинки / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Юлії: картинки / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Юлії: картинки / Фото: ТСН.ua

З днем ангела Юлії: картинки / Фото: ТСН.ua