З Днем ангела Юлії: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Юлія має дві версії походження. За однією це давньогрецьке ім'я, яке означає "пухнаста". За іншою - воно прийшло до нас з латинської мови і означає "липнева".
Коли іменини у Юлії?
Іменини Юлії 2022 року за православним календарем святкують: 3 і 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 31 травня, 15 червня, 5, 19 і 29 липня, 31 серпня, 14 листопада, 17 грудня.
З дитинства Юлія росте дружньою та товариською, легко знаходить спільну мову з іншими дітьми. Дуже радісні діти, заряджають радістю інших. Доволі чутлива дівчинка. Не вміє довго ображатися.
В дорослому віці ніжна та товариська, водночас примхлива, вразлива. Дуже добра та щедра жінка. Але у вчинках нерішуча та надто обережна.
Привітання з Днем ангела Юлії своїми словами
Юлечка, ти, немов прекрасна квітка, така красива і ніжна! Завжди залишайся такою жіночною, усміхненою і щасливою! Нехай твої серце і душа будуть сповнені любові, добра і гармонії! Бажаю, щоб всі добрі мрії збувалися, адже виконання бажань – це величезна радість! Бажаю, щоб у твоє життя щодня приходило щастя, удача і незвичайне диво. Нехай душа не втомлюється вірити в чудеса, і вони трапляються, нехай серце наповнене буде щирою любов'ю, і тебе шалено люблять!
***
Мила Юленька, в це чудове свято твого Ангела Охоронця щиро тебе вітаю! Бажаю тобі пахощів квітів і аромату любові в житті, неймовірних відчуттів щастя і радості, щирих почуттів і емоцій, світлої дороги до мрій і заповітних бажань. Великих чудес і чарівних моментів щастя, незламних успіхів і прекрасної заповітної мрії, доброї удачі та щирої любові, бравого натхнення і неоцвітної краси. Завжди перебувай на широті щастя і довготі любові. Ніколи не сумуй, завжди й в усьому встигай, щиро люби та безтурботно мрій, всіх навколо дивуй і насолоджуйся кожною миттю свого життя!
***
Юленько, вітаю тебе з іменинами! Хай твоє життя буде сповнене сонця, радощів та приємних моментів, а доля підносить лише хороші сюрпризи! Залишайся такою ж хорошою та чесною людиною, а також не бійся боротись за своє щастя! Твій ангел-охоронець у цьому допоможе!
***
Прекрасна Юлія, чудова і найкрасивіша дівчина, від щирого серця тебе вітаю з іменинами! Будь найщасливішою в цьому житті, нехай буде повно твоє серце любов'ю, нехай буде безнапасним і світлим твій шлях. Бажаю тобі, хороша, великої радості та процвітання. Щоб удача тобі посміхалася, щоб щастя твоє нікуди від тебе не поділося, щоб серце любов'ю зігрівають, щоб ти завжди прекрасною і чудовою залишалася!
***
Бажаю тобі, люба Юлія, найбільших, творчих успіхів і розвитку твоїх незрівнянних талантів. Завжди будь на висоті, не піддавайся критиці та провокаціям з боку недоброзичливців. Завжди стій на своєму і добивайся всього про що мріяла. Ти справді гідна тільки найкращого! З іменинами!
Привітання з Днем ангела Юлії: вірші
Сьогодні настали іменини
У Юлії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Кохання тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Юліє! З Днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Ти дуже красива й величава,
Чекають в житті на тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Хай буде ангел добрий до тебе —
Дарує щастя, і все що треба!
Крильми прикриє в хвилину злую.
Від негараздів усіх врятує.
Любов дарує, тепло, надію,
Молитви чує, розрадить вміє.
Тебе, Юля, не полишає.
У Бога щастя й добра благає.
***
З Днем ангела Юлії мої найщиріші привітання,
Від усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Юля вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Юля вітає!
Привітання з Днем ангела Юлії: смс
Чудова Юленька, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ти завжди посміхалася, щоб твоя кожна мрія виконувалася, щоб ти любов'ю і красою надихалася, щоб ти завжди щасливою і прекрасною залишалася!
***
Вітаю тебе, Юлію, з твоїм прекрасним святом – Днем Ангела! Хочу тобі побажати відмінної удачі та неймовірних успіхів, великих перемог і значних досягнень, щирої радості та доброго здоров'я, світлої надії та неземного кохання!
***
Величну Юлію вітаю з іменинами! Бажаю бути в потрібному ракурсі, завжди в курсі подій і в центрі уваги! Нехай доля радує приємними несподіванками та не обіцяє неприємностей!
***
Щиро вітаю дорогу Юлю! Бажаю тобі, люба, щоб життя твоє було красивим, щоб ти завжди була на вершині успіху і щастя, щоб тебе стороною обходили негоди. Бажаю гарного настрою і чудового натхнення.
***
Мила Юлія, вітаю тебе з Днем Ангела! Будь неймовірно щаслива та успішна у своїх справах, міцно кохана і надзвичайно красива. Бажаю тобі великого успіху в житті, гарного настрою, веселих ідей і чудових свят!