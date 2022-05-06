З Днем ангела Юрія: оригінальні привітання у віршах, листівках і картинках

Ім’я Юрій походить від чоловічого імені Георгій, що означає "хлібороб". Також існує версія, що ім'я прийшло до нас з латині і може перекладатися як "вірність клятві".
Коли іменини у Юрія?
Іменини Юрія 2022 року за православним календарем святкують: 17 лютого, 6 травня, 6 липня, 13 серпня, 11 листопада.
З дитинства Юрій зворушливий хлопчик, який дуже любить тварин та гарно навчається у школі. Це наполегливі та життєрадісні діти, які стають більш стриманими в підлітковому віці. Подорослішавши, Юрій добре ладить з іншими людьми, користується повагою на роботі, аде шумні та великі компанії намагається уникати.
Привітання з Днем ангела Юрія своїми словами
Вітаю тебе з Днем Ангела! Дорогий Юрію, прийми вітання від щирого серця. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху і підтримки рідних людей, доброго здоров'я і добробуту, цілеспрямованості до своїх бажань і переможних підсумків великих справ, відмінного настрою і велику повагу.
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В цей радісний для нас день саме ти є іменинником! Юрчику, щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди любити й бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.
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З Днем ангела, Юрчику, тебе! Нехай кожна мить тобі приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! Будь сильним і духом, і тілом, бажаю міцного здоров'я і добробуту у всьому!
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Юро, вітаємо з Днем Ангела! Чудовий хлопець Юра, сьогодні свято твоєї душі, твій день, вітаю тебе. Побажаю великих успіхів на шляху до великих цілей і заповітним бажанням, бажаю невтомних сил і бадьорості духу, нескінченної енергії та
натхнення, міцного кохання і приємних щасливих моментів.
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Юро, з Днем ангела! Хоробрий, славний і гарний Юрій, у твій день бажаю тобі сили, щастя, здоров'я і перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним і улюбленим. Всіх благ тобі, Юрій, удачі та здоров'я!
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Юрчику, Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес! Вітаю і бажаю удачі в усіх сферах життя. Нехай кожен твій друг, тільки почувши твоє ім'я, Юрій, пишається знайомством з тобою. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, а в роботі й житті у тебе будуть лише успішні дні, тижні та місяці. Зі святом!
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Шановний Юрій! Вітаю і хочу побажати міцного здоров'я, світлого розуму і стовідсоткового щастя. Будьте завжди сміливим, рішучим, впевненим, чарівним і гарним, з легкістю розв'язуйте будь-які справи й з успіхом підкорюйте будь-які вершини. І нехай вам жити й творити допомагає любов!
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Юро, з Днем ангела! Хоробрий, славний і гарний Юрій, у твій день бажаю тобі сили, щастя, здоров'я і перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним і улюбленим. Всіх благ тобі, Юрій, удачі та здоров'я!
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Юрій. В День твого Ангела Юрія хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
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Юрій, прийми мої найщиріші вітання з днем ангела! В твій святковий день хочу побажати найкращого, щоб в житті було якомога більше хороших емоцій, приємних моментів і постійного кругообігу позитивних подій. Щоб тебе оточували тільки любі, рідні, дорогі серцю люди. Щоб у всьому супроводжував успіх і везіння. І щоб тебе завжди охороняв від біди твій ангел!
Привітання з Днем ангела Юрія: вірші
Юрій – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Сильний, сміливий, незалежний,
Ти, як Зевс, непереможний.
Ми тобі бажаємо, Юрій,
Жити як цар, як Алладін.
Нехай не пропадає жага
Вражень, життя, нехай
Для тебе відкриті двері
У сади радості й почуттів.
***
Сьогодні поспішаємо від серця ми Юрія привітати,
Ми Вам хочемо подарунки, настрій запропонувати,
А якщо у Вас є трохи часу та бажання,
То можемо прочитати Вам побажання.
Успіхів на роботі і в сімейному житті,
Дружина і діти щоб не були сумні,
У всьому знайдіть гумор та позитив,
Тоді для Вас світліше стане цей світ.
***
Тихий, скромний, добрий малий,
Педантичний унікал,
Домосід, рибак бувалий,
І лиш трішки екстремал.
Шануєш сім'ю, її закони,
Влада дружини, порив ідей,
Всім зрозумілі канони,
Любиш бути серед людей.
Юрій, по суті – господар,
Справ домашніх – спец,
Нікуди не зникаємо,
Кращий у світі ти татусь!
***
Хай же Юрі життєву дорогу Встеляють небесні зірки, І ангел твій хоронитель, Хай буде з тобою завжди! Щоб ти кожної миті відчув Богородиці щиру опіку. Бог з неба тобі хай дарує Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,
Щоб збувалися найскладніші мрії,
Надихайся та всепланово рости,
Все, що шукаєш – легко знайти.
І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,
В голові, в родині тотального порядку.
***
Нехай вдача пронесеться
По всім житті бурею,
А ти в епіцентр потрап
До неї швидше, Юрію!
Нехай підхопить вітер щастя,
Завірюха грошей нехай замете,
Ураган любові й краси
Дах нехай геть знесе.
***
Юрій, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І Ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд, завжди тільки гарні люди.
Хай Ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Юрія,
Прийми привітання!
Привітання з Днем ангела Юрія: смс
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Юро, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров'я додається!
***
Нехай під крилами своїми
Юрія ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Тебе з іменинами вітаю,
Добра тобі і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець оберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Юрці нашому дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Побажаємо ми Юрі
Уникати всі печалі,
Щоб нотки чарів
На душі звучали!
***
Юрій, вірний наш товариш!
Всі вітаємо тебе.
Нехай праця буде в радість,
В щасті віднайди себе.
***
У день ангела хочемо ми Юрі побажати
Творити добро і слабких захищати!
***
Георгій — дивовижне ім’я!
Він яскравий і сміливий, він відзначений долею.
І в словах, і в справах, і один, і з іншими —
Він завжди і у всьому залишається собою!