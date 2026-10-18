З Днем харчовика: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

З Днем харчовика: привітання у віршах, прозі / © ТСН

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18 жовтня в Україні і світі святкують День працівників харчової промисловості. Це свято стосується всіх, хто задіяний у харчовому виробництві і 2026 року воно припадає на 18 жовтня.

Історія свята

День працівників харчової промисловості було встановлено 1966 року і він святкується у третю неділю жовтня. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України № 714/95 від 8 серпня 1995 року.

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Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх та малих підприємств різної форми власності. Завдяки їм на полицях магазинів панує таке розмаїття соків та напоїв, м’ясних і молочних продуктів, олії та круп, хлібобулочних виробів, консервів, солодощів тощо.

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Працівники харчової промисловості постійно покращують якість своєї продукції, розширюють доступний асортимент продуктів. Звичайно ж, умови розвитку харчової промисловості та економіки в кожній окремій країні різні, мають свою специфіку, однак досягнутий сучасний технологічний рівень виробництва харчової продукції дозволяє зберігати хороший результат навіть в екстримальних умовах.

Картинки і листівки для привітання

З Днем харчовика

Привітання з Днем харчовика

З Днем працівників харчової промисловості

Привітання з Днем працівників харчової промисловості

Привітання з Днем харчовика — прикольні sms

Вітаю з Днем працівників харчової промисловості! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, невичерпної енергії та успіхів у роботі. Нехай ваша щоденна праця завжди буде гідно оцінена, приносить задоволення та гарні результати. Миру, щастя, достатку й упевненості у завтрашньому дні!

***

З Днем харчовика вітаю,

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Щастя й радості бажаю,

Хай робота до душі

Дарує успіх повсякчас!

Хай здоров’я не підводить,

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А удача поруч ходить,

Миру, затишку, добра

І достатку на літа!

***

Щиро вітаю з професійним святом — Днем харчовика! Нехай у роботі супроводжують успіх і натхнення, а в житті буде якомога більше приємних подій, щирих людей та приводів для радості. Бажаю родинного затишку, фінансового благополуччя, здоров’я та мирного неба!

***

З професійним святом вас!

Хай щастить вам повсякчас,

Хай робота процвітає,

А зарплата лиш зростає!

В домі — затишку й тепла,

В серці — світла і добра,

Миру, радості, достатку

І в житті усього вдосталь!

***

З Днем працівників харчової промисловості! Дякую за вашу важливу працю, майстерність і відповідальність. Бажаю стабільності, професійного розвитку, нових можливостей та достойної винагороди за всі старання. Нехай удома завжди панують тепло і любов, а кожен день приносить добрі новини!

***

Харчовиків привітаємо,

Від душі ми побажаємо:

Сил, здоров’я і наснаги,

За роботу — шани й дяки!

Хай здійсняться мрії ваші,

Дні стають лише найкращі,

Буде мирною земля,

Щаслива й дружная сім’я!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем харчовика! Бажаю, щоб робота приносила не лише гарні результати, а й задоволення, колеги підтримували, а всі професійні плани успішно здійснювалися. Нехай у житті вистачає здоров’я, сил, достатку, щастя та часу на відпочинок із найдорожчими людьми!

***

Нехай робота легко йде,

Успіх кожен день несе,

Хай достаток прибуває,

А удача не минає.

В День харчовика бажаю

Щастя вам без меж і краю,

Миру, сонця і тепла,

Щоб прихильною доля була!

***

Вітаю всіх працівників харчової промисловості з професійним святом! Нехай ваша майстерність, сумлінність і відданість справі завжди користуються повагою. Бажаю процвітання, стабільної роботи, нових досягнень та впевненості у майбутньому. Нехай у ваших родинах панують мир, любов і добробут!

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