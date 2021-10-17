З Днем харчовика: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Свято працівників харчової промисловості 2021 року припадає на 17 жовтня.
17 жовтня в Україні і світі святкують День працівників харчової промисловості. Це свято стосується всіх, хто задіяний у харчовому виробництві і 2021 року воно припадає на 17 жовтня.
Історія свята
День працівників харчової промисловості було встановлено 1966 року і він святкується у третю неділю жовтня. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України № 714/95 від 8 серпня 1995 року.
Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх та малих підприємств різної форми власності. Завдяки їм на полицях магазинів панує таке розмаїття соків та напоїв, м’ясних і молочних продуктів, олії та круп, хлібобулочних виробів, консервів, солодощів тощо.
Працівники харчової промисловості постійно покращують якість своєї продукції, розширюють доступний асортимент продуктів. Звичайно ж, умови розвитку харчової промисловості та економіки в кожній окремій країні різні, мають свою специфіку, однак досягнутий сучасний технологічний рівень виробництва харчової продукції дозволяє зберігати хороший результат навіть в екстримальних умовах.
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем харчовика - прикольні sms
Щиро вітаю з Днем працівників харчової промисловості. Бажаю, щоб все було по ГОСТу і у відмінній якості, бажаю благополуччя і успіхів у діяльності, бажаю чудових шансів на удачу і світлого щастя в житті, бажаю щирої любові і радості в серці, бажаю гарного настрою і доброго здоров’я.
***
Дорогі працівники харчової промисловості
Без Вас нам біда, їжі — ніякої!
Бажаємо Вам процвітати і процвітати,
В роботі успіх і удачу лише знати.
Спасибі за цей Ваш нелегкий труд,
Радість і щастя нехай Вас ведуть.
***
Чи в світі їжа головна?
Ми твердо можем відповісти:
Харчовикам ми дякуєм за те,
Що можем сміло все ми їсти!
Харчовиків ми всіх вітаєм,
Здоров'я всім їм ми бажаєм!
Готуйте нам і щось творіть -
Щоб смачно нам на світі жить!
***
Від щирого серця вітаю із професійним святом - Днем працівників харчової промисловості. Від вашої невтомної праці, професіоналізму та сумлінності безпосередньо залежить добробут і якість життя кожного українця. Сьогодні продукція вітчизняної харчової галузі стала справді конкурентоспроможною й успішно задовольняє потреби споживачів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, достатку та нових трудових звершень на благо України.
***
Хочемо від щирого серця привітати працівників харчової промисловості! Нехай необхідних інгредієнтів на виробництві буде вдосталь і настрій завжди буде відмінним, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти! Нкехай настрій всегда буде відміннім, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти!
***
Вітаю з Днем працівників харчової промисловості. Нехай твоє благополуччя буде ситним, як перші страви, удача — смачною, як другі, а кохання — солодким, як десерт. Бажаю тобі здорового, повноцінного і збалансованого життя.
Читайте також: