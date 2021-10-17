З Днем харчовика: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Свято працівників харчової промисловості 2021 року припадає на 17 жовтня.

17 жовтня в Україні і світі святкують День працівників харчової промисловості. Це свято стосується всіх, хто задіяний у харчовому виробництві і 2021 року воно припадає на 17 жовтня.

Історія свята

День працівників харчової промисловості було встановлено 1966 року і він святкується у третю неділю жовтня. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України № 714/95 від 8 серпня 1995 року.

Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх та малих підприємств різної форми власності. Завдяки їм на полицях магазинів панує таке розмаїття соків та напоїв, м’ясних і молочних продуктів, олії та круп, хлібобулочних виробів, консервів, солодощів тощо.

Працівники харчової промисловості постійно покращують якість своєї продукції, розширюють доступний асортимент продуктів. Звичайно ж, умови розвитку харчової промисловості та економіки в кожній окремій країні різні, мають свою специфіку, однак досягнутий сучасний технологічний рівень виробництва харчової продукції дозволяє зберігати хороший результат навіть в екстримальних умовах.

Картинки і листівки для привітання

З Днем харчовика

Привітання з Днем харчовика

З Днем працівників харчової промисловості

Привітання з Днем працівників харчової промисловості

Привітання з Днем харчовика - прикольні sms

Щиро вітаю з Днем працівників харчової промисловості. Бажаю, щоб все було по ГОСТу і у відмінній якості, бажаю благополуччя і успіхів у діяльності, бажаю чудових шансів на удачу і світлого щастя в житті, бажаю щирої любові і радості в серці, бажаю гарного настрою і доброго здоров’я.

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Дорогі працівники харчової промисловості

Без Вас нам біда, їжі — ніякої!

Бажаємо Вам процвітати і процвітати,

В роботі успіх і удачу лише знати.

Спасибі за цей Ваш нелегкий труд,

Радість і щастя нехай Вас ведуть.

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Чи в світі їжа головна?

Ми твердо можем відповісти:

Харчовикам ми дякуєм за те,

Що можем сміло все ми їсти!

Харчовиків ми всіх вітаєм,

Здоров'я всім їм ми бажаєм!

Готуйте нам і щось творіть -

Щоб смачно нам на світі жить!

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Від щирого серця вітаю із професійним святом - Днем працівників харчової промисловості. Від вашої невтомної праці, професіоналізму та сумлінності безпосередньо залежить добробут і якість життя кожного українця. Сьогодні продукція вітчизняної харчової галузі стала справді конкурентоспроможною й успішно задовольняє потреби споживачів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, достатку та нових трудових звершень на благо України.

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Хочемо від щирого серця привітати працівників харчової промисловості! Нехай необхідних інгредієнтів на виробництві буде вдосталь і настрій завжди буде відмінним, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти! Нкехай настрій всегда буде відміннім, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти!

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Вітаю з Днем працівників харчової промисловості. Нехай твоє благополуччя буде ситним, як перші страви, удача — смачною, як другі, а кохання — солодким, як десерт. Бажаю тобі здорового, повноцінного і збалансованого життя.

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