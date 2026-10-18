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З Днем харчовика: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
Свято працівників харчової промисловості 2026 року припадає на 18 жовтня.
18 жовтня в Україні і світі святкують День працівників харчової промисловості. Це свято стосується всіх, хто задіяний у харчовому виробництві і 2026 року воно припадає на 18 жовтня.
Історія свята
День працівників харчової промисловості було встановлено 1966 року і він святкується у третю неділю жовтня. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України № 714/95 від 8 серпня 1995 року.
Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх та малих підприємств різної форми власності. Завдяки їм на полицях магазинів панує таке розмаїття соків та напоїв, м’ясних і молочних продуктів, олії та круп, хлібобулочних виробів, консервів, солодощів тощо.
Працівники харчової промисловості постійно покращують якість своєї продукції, розширюють доступний асортимент продуктів. Звичайно ж, умови розвитку харчової промисловості та економіки в кожній окремій країні різні, мають свою специфіку, однак досягнутий сучасний технологічний рівень виробництва харчової продукції дозволяє зберігати хороший результат навіть в екстримальних умовах.
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем харчовика — прикольні sms
Вітаю з Днем працівників харчової промисловості! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, невичерпної енергії та успіхів у роботі. Нехай ваша щоденна праця завжди буде гідно оцінена, приносить задоволення та гарні результати. Миру, щастя, достатку й упевненості у завтрашньому дні!
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З Днем харчовика вітаю,
Щастя й радості бажаю,
Хай робота до душі
Дарує успіх повсякчас!
Хай здоров’я не підводить,
А удача поруч ходить,
Миру, затишку, добра
І достатку на літа!
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Щиро вітаю з професійним святом — Днем харчовика! Нехай у роботі супроводжують успіх і натхнення, а в житті буде якомога більше приємних подій, щирих людей та приводів для радості. Бажаю родинного затишку, фінансового благополуччя, здоров’я та мирного неба!
***
З професійним святом вас!
Хай щастить вам повсякчас,
Хай робота процвітає,
А зарплата лиш зростає!
В домі — затишку й тепла,
В серці — світла і добра,
Миру, радості, достатку
І в житті усього вдосталь!
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З Днем працівників харчової промисловості! Дякую за вашу важливу працю, майстерність і відповідальність. Бажаю стабільності, професійного розвитку, нових можливостей та достойної винагороди за всі старання. Нехай удома завжди панують тепло і любов, а кожен день приносить добрі новини!
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Харчовиків привітаємо,
Від душі ми побажаємо:
Сил, здоров’я і наснаги,
За роботу — шани й дяки!
Хай здійсняться мрії ваші,
Дні стають лише найкращі,
Буде мирною земля,
Щаслива й дружная сім’я!
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Прийміть найщиріші вітання з Днем харчовика! Бажаю, щоб робота приносила не лише гарні результати, а й задоволення, колеги підтримували, а всі професійні плани успішно здійснювалися. Нехай у житті вистачає здоров’я, сил, достатку, щастя та часу на відпочинок із найдорожчими людьми!
***
Нехай робота легко йде,
Успіх кожен день несе,
Хай достаток прибуває,
А удача не минає.
В День харчовика бажаю
Щастя вам без меж і краю,
Миру, сонця і тепла,
Щоб прихильною доля була!
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Вітаю всіх працівників харчової промисловості з професійним святом! Нехай ваша майстерність, сумлінність і відданість справі завжди користуються повагою. Бажаю процвітання, стабільної роботи, нових досягнень та впевненості у майбутньому. Нехай у ваших родинах панують мир, любов і добробут!