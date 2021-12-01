З Днем невролога: найкращі привітання у прозі, картинках і листівках

Щорічно 1 грудня своє професійне свято неофіційно відзначають неврологи.

1 грудня відзначається День невролога – професійне медичне свято, яке не має поки що офіційного статусу. Цей день присвячений роботі лікарів, фахівців, вчених, чия праця спрямована на профілактику та лікування захворювань центральної та периферичної нервової системи людини. Цього дня привітайте своїх знайомих медиків-неврологів з їхнім святом приємними поздоровленнями та вітальними листівками.

Картинки і листівки до Дня невролога

З Днем невролога

Привітання з Днем невролога

З Днем невролога 2021

Привітання з Днем невролога

Привітання з Днем невролога у прозі

З професійним святом — Днем невролога! Бажаю хронічного здоров’я, щоденних рецидивів щастя, гіпертонічної зарплати та завжди пузатого гаманця!

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Вітаю з Днем ​​невролога! Бажаю ясного і сонячного настрою, адже часом буває нелегко і похмуро навколо. Нехай посмішкою починається кожен день! Доброго тобі оточення, чарівних результатів в кар’єрі і величезною зарплати!

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З Днем невролога! Нехай кожен день славиться гідною роботою, навіть і самим крихітним, але внеском у порятунок здоров’я. Бажаю міцності здоров’я, медичної витримки, удачі, підтримки, достатку і радості!

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Всім тим, хто присвятив життя медицині, я бажаю, щоб ваші труди ніколи не були даремно. Нехай на роботі завжди вам буде добре і легко. А головне — нехай ваше здоров’я ніколи вас не підводить, адже ви нам потрібні здоровими та міцними! З Днем невролога!

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Вітаю з Днем ​​невролога! Ваша професія рятує людям життя, тому бажаю, щоб доля щедро нагородила вас люблячої сім’єю, вірними друзями, дружнім колективом. Нехай турбота, яку ви даруєте людям, повернеться до вас подвійно. Нехай цілі будуть реалізовані, в душі буде гармонія і радість!

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