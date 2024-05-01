З Днем праці 2024 року: привітання у прозі, віршах, картинки українською мовою

1 травня в Україні та світі традиційно святкують Міжнародний день праці. Ця подія присвячена важкій боротьбі робітників за 8-годинний робочий день. В наші дні свято прийнято проводити на природі з сім'єю. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем праці.

Привітання з Днем праці 2023: проза, вірші

Вітаємо з Міжнародним днем праці,

Колеги, друзі, рідні, знайомі!

Нехай праця додає сил і здоров'я,

Щоб мрії збувались у життя.

З Днем праці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Шановні колеги! З нагоди Міжнародного дня праці хочу привітати вас із зі святом. Нехай ваша праця буде завжди приносити задоволення і результати, а труднощі залишатимуться в минулому. Бажаю міцного здоров'я та вдалих досягнень!

З Днем праці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Дорогі друзі та колеги,

З Міжнародним днем праці вітаєм!

Нехай усі ваші зусилля,

Завжди будуть оцінені й визнані.

З Днем праці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Дорогі друзі! День праці - це чудовий привід згадати про всі труднощі, які ми переживали на шляху до успіху. Бажаю вам не зупинятися на досягнутому і надалі здобувати нові перемоги. Щоб усі ваші мрії здійснювалися, а робочий день завжди пролітали швидко та легко!

З Днем праці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Вітаємо з Міжнародним днем праці,

Що символізує право на працю.

Нехай ваші трудові досягнення,

Будуть запорукою успіху й здійснень.

З Днем праці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Шановні колеги! Від щирого серця вітаю вас із святом праці. Нехай кожен ваш день буде наповнений енергією, ідеями та успіхами. Бажаю не забувати про важливість взаємодії та підтримки колег, адже саме разом ми досягаємо найбільших результатів.

З Днем праці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Дорогі колеги, друзі, рідні,

З Міжнародним днем праці вас вітаєм!

Нехай трудові зусилля й наполегливість,

Завжди приносять радість і задоволення.

З Днем праці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Дорогі друзі! Міжнародний день праці - це свято, що символізує нашу силу, нашу вмілість та наші здібності. Нехай ваші ідеї знаходять продовження, а кожен ваш крок приводить до успіху. Бажаю вам незнищенної впевненості в своїх можливостях та безмежної мотивації на шляху до великих звершень!

З Днем праці: привітання / Фото: ТСН.ua

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З Міжнародним днем праці вітаємо,

І вшановуємо кожного працівника.

Нехай ваша праця буде вдячною,

І завжди принесе достаток і радість.

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