З Днем працівника дипломатичної служби: найщиріші привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

22 грудня професійне свято відзначають українські дипломати та співробітники дипмісій, посольств та консульств України.

Щороку 22 грудня в Україні своє професійне свято відзначають працівники дипломатичної служби.

Історія свята

Свято встановлене президентським указом від 21 листопада 2005 року з урахуванням "важливої ролі працівників дипломатичної служби України у підтримці мирної та взаємовигідної співпраці України з членами міжнародного співтовариства, забезпечення при цьому національних інтересів та безпеки України, а також захист прав та інтересів громадян та юридичних осіб України за кордоном".

Дата для свята була обрана у зв'язку з тим, що цього дня 1917 року Урядом Української Народної Республіки було створено Генеральний секретаріат міжнародних справ.

Це професійне свято українських дипломатів та співробітників дипмісій, посольств та консульств країни.

Привітання з Днем працівника дипломатичної служби у віршах

Робота ваша всім потрібна,

Вона по-своєму важка,

День дипломата України,

Сьогодні славить вся країна.

Ми всю любов, тепло, турботу,

Вклали в цей наш вірш,

Щоб в похмурий день, і у важку роботу,

Порадувати, зігріти вас він зміг.

***

Часом в далеких країнах і посольствах

Гостинності немає і хлібосольства,

Але ти повинен стояти за нас стіною

І честь берегти твоєї країни рідної.

Бажаємо дипломатам процвітання,

Здоров'я, розуміння рідні,

Нехай вас завжди зустрічає розуміння

І Батьківщини привітні вогні!

***

Війни, конфлікти, не підуть ніколи,

І дипломатія буде завжди,

Всіх дипломатів у цей день вітаю,

Поменше конфліктів вирішувати бажаю!

***

Кому звучить сьогодні спіч натхненний?

Кому сьогодні славу світ співає?

Тим, хто, у справах іноземних,

Успіхів для Батьківщини досягає!

Не дарма ареною міжнародною

Зветься Ваших інтересів коло!

Лише у Вашу честь я кажу сьогодні:

З Днем дипломата! Вітають вас навколо!

Картинки і листівки до Дня працівника дипломатичної служби

Привітання з Днем працівників дипломатичної служби України

З Днем працівників дипломатичної служби України

Привітання з Днем працівників дипломатичної служби

З Днем працівників дипломатичної служби

Привітання з Днем працівника дипломатичної служби у прозі

Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України та бажаю завжди мати можливість та бажання налагодити контакт із будь-яким опонентом. Нехай в Україні не буде конфліктів, нехай твоїми стараннями улюблена країна уникає розбіжностей у масштабах світу. Бажаю бездоганної роботи, щасливих подорожей, повної самореалізації та гармонії душі.

***

Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України та бажаю завжди бути на висоті своїх умінь та дипломатичних талантів, ніколи не губитися у ситуаціях та розпочатих справах, з кожним днем ​​знаходити вірний шлях до особистого добра та до державного компромісу.

***

Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України та хочу побажати завжди вміти вирішувати будь-яке питання, не доводити проблему до конфлікту, стояти на сторожі спокою та лояльності своєї країни, берегти у собі доброту та справедливість. Успіхів по службі, здоров'я, удачі та всіх благ у житті.

***

Вітаю із Днем працівника дипломатичної служби України. Нехай з роками успішної роботи нерви не псуються, терпіння не закінчується, інтерес не пропадає, сил тільки додається, а вирішення конфліктних питань знаходяться власними силами. Ну і, звичайно ж, удачі тобі у всіх ідеях та починаннях, благополуччя життя та прихильності долі.

***

З Днем ​​працівника дипломатичної служби України. Бажаю витримки зі сталі, великої удачі та віри в себе. Нехай шлях дипломатії буде світлим, відкритим, нехай завжди вдається налаштувати на лад будь-які стосунки та переговори. Бажаю порозуміння з друзями, близькими, колегами та опонентами, бажаю успішної діяльності та щасливого життя.

***

Вітаю з Днем дипломатичної служби України і хочу побажати більше компромісів та "золотих середин" у житті, великої удачі та неминучого успіху. Нехай твій дипломатичний талант з кожним днем ​​удосконалюється, хай щастя твого серця з кожним днем ​​зростає.

Читайте також: