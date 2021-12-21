З Днем працівника дипломатичної служби: найщиріші привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

22 грудня професійне свято відзначають українські дипломати та співробітники дипмісій, посольств та консульств України.
Щороку 22 грудня в Україні своє професійне свято відзначають працівники дипломатичної служби.
Історія свята
Свято встановлене президентським указом від 21 листопада 2005 року з урахуванням "важливої ролі працівників дипломатичної служби України у підтримці мирної та взаємовигідної співпраці України з членами міжнародного співтовариства, забезпечення при цьому національних інтересів та безпеки України, а також захист прав та інтересів громадян та юридичних осіб України за кордоном".
Дата для свята була обрана у зв'язку з тим, що цього дня 1917 року Урядом Української Народної Республіки було створено Генеральний секретаріат міжнародних справ.
Це професійне свято українських дипломатів та співробітників дипмісій, посольств та консульств країни.
Привітання з Днем працівника дипломатичної служби у віршах
Робота ваша всім потрібна,
Вона по-своєму важка,
День дипломата України,
Сьогодні славить вся країна.
Ми всю любов, тепло, турботу,
Вклали в цей наш вірш,
Щоб в похмурий день, і у важку роботу,
Порадувати, зігріти вас він зміг.
***
Часом в далеких країнах і посольствах
Гостинності немає і хлібосольства,
Але ти повинен стояти за нас стіною
І честь берегти твоєї країни рідної.
Бажаємо дипломатам процвітання,
Здоров'я, розуміння рідні,
Нехай вас завжди зустрічає розуміння
І Батьківщини привітні вогні!
***
Війни, конфлікти, не підуть ніколи,
І дипломатія буде завжди,
Всіх дипломатів у цей день вітаю,
Поменше конфліктів вирішувати бажаю!
***
Кому звучить сьогодні спіч натхненний?
Кому сьогодні славу світ співає?
Тим, хто, у справах іноземних,
Успіхів для Батьківщини досягає!
Не дарма ареною міжнародною
Зветься Ваших інтересів коло!
Лише у Вашу честь я кажу сьогодні:
З Днем дипломата! Вітають вас навколо!
Картинки і листівки до Дня працівника дипломатичної служби
Привітання з Днем працівника дипломатичної служби у прозі
Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України та бажаю завжди мати можливість та бажання налагодити контакт із будь-яким опонентом. Нехай в Україні не буде конфліктів, нехай твоїми стараннями улюблена країна уникає розбіжностей у масштабах світу. Бажаю бездоганної роботи, щасливих подорожей, повної самореалізації та гармонії душі.
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Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України та бажаю завжди бути на висоті своїх умінь та дипломатичних талантів, ніколи не губитися у ситуаціях та розпочатих справах, з кожним днем знаходити вірний шлях до особистого добра та до державного компромісу.
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Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України та хочу побажати завжди вміти вирішувати будь-яке питання, не доводити проблему до конфлікту, стояти на сторожі спокою та лояльності своєї країни, берегти у собі доброту та справедливість. Успіхів по службі, здоров'я, удачі та всіх благ у житті.
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Вітаю із Днем працівника дипломатичної служби України. Нехай з роками успішної роботи нерви не псуються, терпіння не закінчується, інтерес не пропадає, сил тільки додається, а вирішення конфліктних питань знаходяться власними силами. Ну і, звичайно ж, удачі тобі у всіх ідеях та починаннях, благополуччя життя та прихильності долі.
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З Днем працівника дипломатичної служби України. Бажаю витримки зі сталі, великої удачі та віри в себе. Нехай шлях дипломатії буде світлим, відкритим, нехай завжди вдається налаштувати на лад будь-які стосунки та переговори. Бажаю порозуміння з друзями, близькими, колегами та опонентами, бажаю успішної діяльності та щасливого життя.
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Вітаю з Днем дипломатичної служби України і хочу побажати більше компромісів та "золотих середин" у житті, великої удачі та неминучого успіху. Нехай твій дипломатичний талант з кожним днем удосконалюється, хай щастя твого серця з кожним днем зростає.
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