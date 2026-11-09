З Днем працівника культури: привітання у прозі, листівках, історія свята

З Всеукраїнським днем працівника культури: привітання у прозі, листівках, історія свята / © УНІАН

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У понеділок, 9 листопада, в Україні святкують Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Історія свята

Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва святкували в Україні 23 березня. Ця дата була встановлена в березні 2000 року Указом Президента, втім 2013 року за часів президента Віктора Януковича були внесені певні зміни і свято перенесли на 9 листопада. Це було зроблено, аби святкувати його разом із Днем української писемності та мови, яке який також святкується щорічно 9 листопада.

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Традиційно, у цей святковий день усіх працівників культури керівництво країни вітає з цим професійним святом, а найбільше вручаються державні нагороди та цінні подарунки. По всій країні до свята готуються різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію української культури.

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Картинки і листівки для привітання

З Днем працівникиі культури

Привітання з Днем працівникиі культури

Привітання з Днем працівникиі культури

З Днем працівникиі культури

Привітання з Днем працівника культури — прикольні sms

Вітаю з Днем працівників культури! Ваша праця наповнює життя красою, зберігає пам’ять поколінь і відкриває людям світ мистецтва. Завдяки вам живуть традиції, народжуються нові ідеї та звучать голоси української культури. Бажаю натхнення, вдячних глядачів, щирих оплесків і нових творчих перемог. Нехай у вашому житті завжди буде місце для прекрасного!

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З Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва! Ви бережете те, що робить нас українцями: нашу пісню, мову, традиції, ремесла й неповторний творчий дух. Ваша робота допомагає українській культурі жити, розвиватися та звучати на весь світ. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, нових творчих задумів і впевненості в тому, що ваша праця має велику цінність.

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Вітаю з професійним святом! Нехай натхнення приходить легко, ідеї знаходять втілення, а кожен день дарує приводи для радості. Бажаю вдячності за вашу працю, поваги до ваших талантів, підтримки однодумців і щасливих митей, сповнених краси та творчості.

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Зі святом усіх, хто творить красу, дарує емоції та допомагає побачити світ по-новому! Нехай музика супроводжує ваші мрії, мистецтво надихає на сміливі кроки, а серце завжди відчуває радість від улюбленої справи. Бажаю, щоб ваша творчість знаходила відгук у душах людей, а кожен новий задум ставав початком чогось прекрасного.

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Щиро вітаємо з Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва! Ваша щоденна праця об’єднує людей, зберігає духовні надбання народу та примножує культурні скарби України. Дякуємо за професіоналізм, відданість справі й талант дарувати людям незабутні враження. Бажаємо творчого процвітання, успішних проєктів, надійної підтримки та заслуженого визнання!

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З Днем працівників культури! Нехай у вашому житті буде більше світлих подій, добрих новин і приводів для щирої усмішки. Бажаю миру Україні, спокою вашим родинам, сил для нових звершень і натхнення для улюбленої справи. Нехай мистецтво, якому ви присвячуєте свій час і талант, допомагає людям знаходити надію, підтримку та віру в краще майбутнє.

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Вітаю з Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва! У ваших руках оживають давні традиції, звичайні матеріали перетворюються на витвори мистецтва, а досвід предків передається наступним поколінням. Бажаю золотих рук, творчої сміливості, вдячних учнів і шанувальників. Нехай кожен ваш виріб, картина, вишивка чи декоративна композиція знаходить свого поціновувача та приносить радість!

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Зі святом людей, які вміють бачити незвичайне у звичайному, знаходити красу в деталях і дарувати іншим емоції через творчість! Бажаю вам ідей, якими хочеться ділитися, можливостей для їх реалізації та людей, які підтримуватимуть ваші найсміливіші задуми. Нехай робота приносить задоволення, талант відкриває нові горизонти, а успіхи додають сил рухатися вперед.

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З Днем працівників культури! Вітаю всіх, хто наповнює світ музикою, театром, мистецтвом і живими українськими традиціями. Нехай вистачає натхнення на великі справи, поруч будуть однодумці, а кожен творчий крок знаходить відгук у серцях людей. Миру, добробуту, професійного визнання та якомога більше приводів для гордості за свою справу!

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З Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва! Ваша робота залишає слід у серцях людей: у спогадах про виставу, улюблену пісню, цікаву виставку, народне свято чи зустріч із прекрасним. Ви допомагаєте культурі залишатися живою частиною нашого повсякдення. Бажаю вам міцного здоров’я, душевного тепла, професійного зростання, гідної оцінки вашої праці та щастя, яке надихає творити далі!

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