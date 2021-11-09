З Днем працівника культури: привітання у прозі, листівках, історія свята

Традиційно, у цей святковий день усіх працівників культури керівництво країни вітає з цим професійним святом, а найбільше вручаються державні нагороди та цінні подарунки.

У вівторок, 9 листопада, в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Історія свята

Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва відзначався в Україні 23 березня. Ця дата була встановлена в березні 2000 року Указом Президента, втім 2013 року за часів президента Віктора Януковича були внесені певні зміни і свято перенесли на 9 листопада. Це було зроблено аби відзначати це свято разом із Днем української писемності та мови, яке який також святкується щорічно 9 литсопада.

Традиційно, у цей святковий день усіх працівників культури керівництво країни вітає з цим професійним святом, а найбільше вручаються державні нагороди та цінні подарунки. По всій країні до свята готуються різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію української культури.

Картинки і листівки для привітання

З Днем працівникиі культури

Привітання з Днем працівникиі культури

Привітання з Днем працівникиі культури

З Днем працівникиі культури

Привітання з Днем працівника культури - прикольні sms

Шановні працівники культури, вітаємо вас із професійним святом, бажаємо вам творчої наснаги, польоту думок та фантазій, успішної реалізації нових проектів. Нехай будуть здорові та щасливі ваші близькі, а у ваших сім'ях панує гармонія та любов!

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Вітаю із професійним святом! Бажаю великого натхнення та культурного зростання. Нехай муза завжди буде у вас у гостях. Розвитку вам, легких звершень, досягнення бажаних результатів та визнання у улюбленій справі! Всього вам найкращого!

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Дорогі наші працівники культури! Вітаю вас із вашим професійним днем! Бажаю вам бути творчими, активними та професійними працівниками у своїй сфері! Нехай ваша фантазія буде безмежною, робота приємна, а результат позитивний! Здоров'я, щастя та удачі

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Вітаємо Вас із професійним святом Днем працівника культури! Ви даруєте людям радість, несете культуру до кожного серця, кожної душі, а разом з тим, примножуючи велич нашого краю, своєю плідною творчою працею та силою духу звеличуєте рідну Україну! Нехай творча наснага, професійний успіх і любов до своєї роботи ніколи не покидають Вас, нехай здійснюються всі плани та задуми як на професійному, так і на життєвому поприщі. Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя, щастя, миру, любові та злагоди!

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Щиро вітаю з професійним святом усіх, хто за покликанням серця присвятив своє життя благородній справі! Ваша праця завжди на виду: ви створюєте людям свято та даруєте радість спілкування, несете культуру до кожного серця та кожної душі. Допомагаєте молодому поколінню долучатися до справжніх витоків української культури. Споконвіку пісня і танець, музика і слово були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам’яті, вони вселяли і зміцнювали надію народу на краще майбутнє. Бажаю всім вам невичерпного оптимізму та натхнення, потужної творчої енергії, з ентузіазмом шукати і втілювати в життя свої приголомшливі ідеї, перетворювати задумане в шедеври!

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