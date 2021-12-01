З Днем працівників прокуратури: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Цього дня заведно вітати працівників прокурорських структур із святом, нагороджувати преміями, позачерговими званнями, пам'ятними подарунками, грамотами, подяками, урядовими нагородами.
У середу в Україні своє професійне свято відзначають працівникі прокуратури. День працівників прокуратури відзначається щорічно 1 грудня.
Історія свята
Розвиток прокуратури в сучасній українській державі розпочався 1 грудня 1991 року разом із ухваленням Закону "Про прокуратуру" та деяких інших законодавчих актів. Було сформовано правову базу діяльності органів прокуратури у новонародженій незалежній країні.
Безпосередньо свято було встановлено 2000 року Указом Президента України "…ураховуючи визначну роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисті прав людини і громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу розбудови України як правової держави…".
Привітання з Днем працівників прокуратури у віршах
З Днем працівників прокуратури!
Будуть хай швидкими процеси,
Менше слів і більше буде діла,
Так би в Україні всі хотіли.
Від душі бажаємо у свято
Вдачі вам і радості багато,
Зважених і мудрих рішень в справах,
Захищати і відстоювати право!
***
Працівники прокуратури,
Нехай де-факто та де-юре
У справах завжди співпадають.
Зі святом! Щастя вам бажаєм!
Здоров’я, радості, достатку,
Дотримуйтесь завжди порядку
В робочих справах й особистих.
Кохання вам та оптимізму!
***
Працівники прокуратури,
Із професійним святом вас!
Зламайте всі високі мури
Несправедливості й образ.
Хай буде затишок у домі,
У холодильнику — імбир.
Не буде місця суму й втомі,
У серці буде лад і мир.
Картинки і листівки до Дня працівників прокуратури
Привітання з Днем працівників прокуратури у прозі
Вітаю із Днем працівників прокуратури України. Бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні, а також незворушним і непохитним професіоналом будь-яких справ, що потрапили в твої руки. Успіхів у роботі та бажаних результатів, благополуччя в житті та надлишкових надій!
***
Вітаю з Днем працівників прокуратури України та хочу побажати переконаності у своїх міркуваннях, впевненості у своїх звинуваченнях, сміливості у своїх рішеннях, наполегливості у своїх прагненнях, успіху у своїх починаннях. Нехай істина буде на твоїй стороні, а окрім неї й удача. І, незважаючи на неспокійну і таку нелегку діяльність, нехай життя твоє все ж таки буде благополучним, щасливим і різноманітним.
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Нехай щасливо минає життя, нехай робота робиться легко та із задоволенням. Хоч би які люди траплялися на шляху — нехай любов і турбота переважають над байдужістю до людської долі. Із Днем працівника прокуратури!
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Доблесні правоохоронці! Від щирого серця вітаю вас з Днем працівника прокуратури! Закон — ваш помічник та наставник, за яким ви захищаєте державу від бандитизму, корупції та несправедливості. Нехай у ваших сім'я панує благополуччя, щастя та любов, а рідні допомагають вам впоратися зі втомою від роботи, даруючи тепло та посмішки.
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