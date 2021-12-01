З Днем працівників прокуратури: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Цього дня заведно вітати працівників прокурорських структур із святом, нагороджувати преміями, позачерговими званнями, пам'ятними подарунками, грамотами, подяками, урядовими нагородами.

У середу в Україні своє професійне свято відзначають працівникі прокуратури. День працівників прокуратури відзначається щорічно 1 грудня.

Історія свята

Розвиток прокуратури в сучасній українській державі розпочався 1 грудня 1991 року разом із ухваленням Закону "Про прокуратуру" та деяких інших законодавчих актів. Було сформовано правову базу діяльності органів прокуратури у новонародженій незалежній країні.

Безпосередньо свято було встановлено 2000 року Указом Президента України "…ураховуючи визначну роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисті прав людини і громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу розбудови України як правової держави…".

Привітання з Днем працівників прокуратури у віршах

З Днем працівників прокуратури!

Будуть хай швидкими процеси,

Менше слів і більше буде діла,

Так би в Україні всі хотіли.

Від душі бажаємо у свято

Вдачі вам і радості багато,

Зважених і мудрих рішень в справах,

Захищати і відстоювати право!

***

Працівники прокуратури,

Нехай де-факто та де-юре

У справах завжди співпадають.

Зі святом! Щастя вам бажаєм!

Здоров’я, радості, достатку,

Дотримуйтесь завжди порядку

В робочих справах й особистих.

Кохання вам та оптимізму!

***

Працівники прокуратури,

Із професійним святом вас!

Зламайте всі високі мури

Несправедливості й образ.

Хай буде затишок у домі,

У холодильнику — імбир.

Не буде місця суму й втомі,

У серці буде лад і мир.

Картинки і листівки до Дня працівників прокуратури

З Днем працівників прокуратури

Привітання з Днем працівників прокуратури

З Днем працівників прокуратури України

Привітання з Днем працівників прокуратури України

Привітання з Днем працівників прокуратури у прозі

Вітаю із Днем працівників прокуратури України. Бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні, а також незворушним і непохитним професіоналом будь-яких справ, що потрапили в твої руки. Успіхів у роботі та бажаних результатів, благополуччя в житті та надлишкових надій!

***

Вітаю з Днем працівників прокуратури України та хочу побажати переконаності у своїх міркуваннях, впевненості у своїх звинуваченнях, сміливості у своїх рішеннях, наполегливості у своїх прагненнях, успіху у своїх починаннях. Нехай істина буде на твоїй стороні, а окрім неї й удача. І, незважаючи на неспокійну і таку нелегку діяльність, нехай життя твоє все ж таки буде благополучним, щасливим і різноманітним.

***

Нехай щасливо минає життя, нехай робота робиться легко та із задоволенням. Хоч би які люди траплялися на шляху — нехай любов і турбота переважають над байдужістю до людської долі. Із Днем працівника прокуратури!

***

Доблесні правоохоронці! Від щирого серця вітаю вас з Днем працівника прокуратури! Закон — ваш помічник та наставник, за яким ви захищаєте державу від бандитизму, корупції та несправедливості. Нехай у ваших сім'я панує благополуччя, щастя та любов, а рідні допомагають вам впоратися зі втомою від роботи, даруючи тепло та посмішки.

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