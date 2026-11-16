З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

З Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку / © Pexels

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16 листопада своє професійне свято щорічно святкують працівники радіо, телебачення та зв’язку України. ТСН.ua зібрав найкращі привітання, якими можна порадувати своїх близьких, друзів і товаришів, хто працює в цій сфері.

Історія свята

За радянських часів професійне свято працівників телебачення та радіомовлення відзначалося 7 травня. Цю дату було встановлено 1945 року, під час святкування 50-річчя винайдення радіо Олександром Поповим.

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Вже за часів незалежності України, 1994 року, Укртелерадіокомпанія запропонувала встановити 16 листопада як професійне свято для теле-, радіопрацівників, оскільки саме цього дня 1924 року в Харкові вийшла в етер перша передача Українського радіо. 11 листопада 1994 року свято було встановлено президентським указом.

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Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку

З Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку!

Бажаємо чіткого сигналу, правдивих новин, вдалих ефірів, творчої енергії та професійних перемог. Нехай ваші слова знаходять слухачів, ідеї стають успішними проєктами, а кожен день дарує добрі новини. Здоров’я, миру, достатку й тепла вам та вашим близьким!

З днем працівників радіо, телебачення та зв’язку / © ТСН.ua

Зі святом усіх, хто працює зі словом, звуком, зображенням і сигналом!

Нехай у роботі завжди вистачає вдалих ідей, техніка не підводить у найвідповідальніший момент, дедлайни будуть реалістичними, а результати перевершують очікування. Бажаємо сильних команд, цікавих завдань, професійного зростання та аудиторії, яка цінує вашу працю. І нехай у житті завжди буде зв’язок із найважливішими людьми!

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З днем працівників радіо, телебачення та зв’язку / © ТСН.ua

Щиро вітаємо з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку!

Ваша професійна діяльність забезпечує доступ до інформації, сприяє розвитку комунікацій і допомагає суспільству залишатися єдиним. Дякуємо за відповідальність, компетентність і відданість своїй справі. Бажаємо стабільної роботи, успішної реалізації професійних планів, нових можливостей, міцного здоров’я та благополуччя вам і вашим родинам!

З днем працівників радіо, телебачення та зв’язку / © ТСН.ua

З Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку!

За кожним голосом в ефірі, кожним кадром і кожним повідомленням стоять люди, які вкладають у свою роботу час, талант і душу. Нехай ваша праця знаходить відгук у серцях людей, поруч завжди будуть ті, хто підтримує та надихає, а в житті вистачає приводів для радості. Міцного здоров’я, добробуту, миру та здійснення задумів!

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З днем працівників радіо, телебачення та зв’язку / © ТСН.ua

Вітаємо з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку!

Дякуємо всім, хто щодня тримає інформаційний зв’язок із країною, створює новини, розповідає важливі історії та допомагає людям залишатися на одній хвилі. Бажаємо професійного натхнення, цікавих проєктів, надійних партнерів, вдячної аудиторії та нових досягнень. Нехай кожен робочий день приносить гарні новини, а всі сигнали будуть чіткими!

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