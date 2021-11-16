З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

У сфері радіо, телебачення та зв'язку України працюють понад 250 тисяч спеціалістів.

16 листопада своє професійне свято щорічно відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку України. ТСН.ua зібрав найкращі привітання, якими можна порадувати своїх близьких, друзів і товаришів, хто працює в цій сфері.

Історія свята

За радянських часів професійне свято працівників телебачення та радіомовлення відзначалося 7 травня. Цю дату було встановлено 1945 року, під час святкування 50-річчя винайдення радіо Олександром Поповим.

Вже за часів незалежності України, 1994 року, Укртелерадіокомпанія запропонувала встановити 16 листопада як професійне свято для теле-, радіопрацівників, оскільки саме цього дня 1924 року в Харкові вийшла в етер перша передача Українського радіо. 11 листопада 1994 року свято було встановлено президентським указом.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку у віршах

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Вітання промінимо

В потиск руки.

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Здоров'я! Наснаги!

І творчого пошуку,

Не марно життєвий

Щоб згаявся час!

Раділи щоб ми

І за всіх, і за кожного,

Й пишалися з того,

Що чуємо вас!

***

Голубий екран –

Як вікно у світ.

Ви за ним усі,

Та поміж людьми,

Знають добре вас.

Ближче від рідні

Багатьом із нас,

Завжди на порі,

Завжди в добрий час.

***

З гучномовця голос рідний

Знов лунає в оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

***

Побажати хочу в свято

Сонячних ефірів.

А в житті вам особистому

Вірних орієнтирів.

Картинки і листівки до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку

З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку

Привытання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку

Привытання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку

З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку у прозі

Вітаю із Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Бажаю радісних новин, чудових ідей, бравої роботи, успішної діяльності, веселих сюжетів, корисної інформації, захоплюючих занять та великого щастя на життєвому шляху.

***

З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Цього дня я від душі хочу побажати йти в ногу з часом і щодня мати можливість слухати лише гарні новини, веселі пісні, дивитися цікаві передачі та особисто брати участь у захоплюючих проектах. Не втрачай зв'язку з українським мовленням і будь завжди на гребені хвилі успіху.

***

Вітаю із Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Бажаю такого ж яскравого, веселого, захоплюючого, різноманітного, цікавого та барвистого життя, як пісні на радіо, як сюжети на телебаченні і як звуки ліній зв'язку. Успіхів у роботі та геніальних ідей, а також удачі, миру, радості, натхнення та незгасного кохання на життєвому шляху.

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Світ без радіо- і телезв'язку складно було б назвати прекрасним. Адже тут можуть розповісти про все безпристрасно, розвеселити слухача, надихнути приємною музикою, задати бадьорий тон всьому дню! Зі святом, друзі!

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З професійним святом усіх, хто належить до сфери радіомовлення, телебачення або зв'язку України. Нехай сигнали завжди йдуть добре, радіослухачі радіють почутим пісням, а розмови для людей приносять їм лише позитивні емоції. Вітаємо та бажаємо бути щасливими на роботі щодня!

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