З Днем працівників статистики: найщиріші привітання своїми словами, в картинках, історія свята

День працівників статистики святкують 5 грудня у зв'язку з проведенням цього дня 2001 року першого Всеукраїнського перепису населення.

Щорічно 5 грудня в Україні святкується професійне свято працівників статистики.

Історія свята

Професійне свято День працівників статистики було встановлене Указом Президента № 1120/2002 від 2 грудня 2002 року, на підтримку ініціативи Державного комітету статистики України та враховуючи значний внесок працівників цієї галузі у розвиток економіки держави.

Ця дата пов'язана із проведенням 2001 року першого Всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної роботи. Але перепис це невелика частина статистики.

Чимала кількість державніх органів влади здійснюють державну статистичну діяльність, спрямовану на збір та опрацювання "статистичної інформації про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні явища та процеси, що відбуваються в Україні та її регіонах".

Цього дня традиційно працівники статистики отримують вітання та заохочення від керівництва та представників влади.

Картинки і листівки до Дня працівників статистики

З Днем працівників статистики України

Привітання з Днем працівників статистики України

З Днем працівників статистики України

Привітання з Днем працівників статистики України

Привітання з Днем працівників статистики своїми словами

Вітаю з Днем працівників статистики України та бажаю працювати весело, легко та успішно, не втрачаючи ані ентузіазму, ані важливих даних. Нехай кожен день особистого життя має свою статистику успіху та процвітання, благополуччя та удачі. Бажаю залишатися впевненою, терплячою, спокійною, наполегливою, посидючою та рішучою людиною, адже тільки з такими якостями можна вести статистику країни в точному напрямку.

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Вітаю з Днем працівників статистики України і бажаю завжди залишатися професійним, обережним, пильним, уважним, відповідальним, розумним, впевненим спеціалістом статистики, а також просто хорошою, щирою, доброю, щасливою, коханою, яскравою, життєрадісною, успішною у всіх відношеннях людиною!

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Вітаю з Днем працівників статистики України та від щирого серця побажати хочу вірних підрахунків та правильних рішень, блискучих успіхів та бездоганної діяльності, світлого щастя та доброго блага, великої поваги та безперечної удачі.

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Вітаю з Днем працівників статистики України та хочу побажати, щоб одиницями спостереження у твоєму житті були радість, відрада та натхнення, щоб класифікації твої ділилися і на щастя, і на достаток, і на кохання, щоб у тебе не було незавершеного виробництва, щоб з кожним вдень збільшувався твій основний капітал, щоб у твоїй сім'ї зростало національне багатство і мінус не йшло твоє валове накопичення.

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