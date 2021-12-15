З Днем працівників суду: найщиріші привітання у прозі та листівках, історія свята

День працівників суду щорічно відзначається 15 грудня.

15 грудня щорічно відзначається професійне свято працівників суду України.

Історія свята

Свято було встановлено Президентом України Леонідом Кучмой. Він підписав відповідний указ "…ураховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина, в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцненні України як демократичної, правової держави…" 8 грудня 2000 року.

Цього дня вітають працівників Конституційного суду України, покликаних дотримуватися відповідності законів країни Конституції України, а також тлумачити ці закони та інші правові акти країни, працівників судів загальної юрисдикції, які займаються кримінальними, цивільними справами та справами про адміністративні правопорушення, працівників Арбітражних судів, а також працівників Верховного Суду України, який очолює суди загальної юрисдикції. Це професійне свято людей, основною місією яких є захищати права та свободи громадян, незалежно від їхньої статі, віку, поглядів.

Картинки і листівки до Дня працівників суду

З Днем працівників суду

З Днем працівників суду України

Привітання з Днем працівників суду

Привітання з Днем працівників суду України

Привітання з Днем працівників суду у прозі

Вітаю з Днем працівників суду України та щиро бажаю стійкої витримки та великої удачі, поваги на роботі та світлого щастя вдома, радісного настрою та впевненого прагнення до цілей, блискучих успіхів та відмінних ідей.

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Із Днем працівників суду України! Нехай завдяки вам наше суспільство стає все більш правовим та гуманним! Бажаємо вам процвітання, мудрості, неупередженості у прийнятті рішень та бездоганної репутації!

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Вітаю із Днем працівників суду України. Бажаю незмінних принципів справедливості та безсторонності, бездоганної діяльності та великих успіхів, абсолютної удачі у житті та високій репутації, міцного здоров'я та бравих сил. Нехай правосуддя завжди тріумфує, нехай закон і чесність правлять країною.

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Вітаю з Днем працівників суду України та бажаю, щоб у улюбленій країні не було таких складних проблем, які доводилося б довго розплутувати, щоб усі справи вирішувалися швидко та правильно. А для відповідальної та важливої ​​роботи бажаю здоров'я, терпіння, сил та бездоганного професіоналізму, а також бажаю удачі, кохання, достатку та щастя для повноцінного життя.

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Ти працюєш в українському суді, а отже чесність — це твоя головна перевага! Нехай справедливість і правосуддя завжди панують у твоєму житті! Бажаю рухатися вгору кар'єрними сходами і віддано служити суду України!

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У День працівників суду України побажаю не знати промахів у діяльності та житті, досягати потрібних цілей та прагнути успіху, бути щасливою людиною та робити добрі вчинки.

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Вітаю з Днем працівників суду України та хочу побажати завжди залишатися на боці правди та справедливості у нашій країні. Нехай кожна справа, кожне питання завершується чесним вироком, нехай щодня, кожна мить знаменується успіхом, радістю, благополуччям без жодних протестів.

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