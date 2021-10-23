З Днем рекламіста: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

23 жовтня - неофіційна дата святкування Дня рекламиста, втім, не заважає рекламістам відзначати цей день.

23 жовтня в Україні щорічно відзначається професійне свято працівників реклами. Цього дня багато компаній проводять акції, семінари і конференції. Влаштовують ярмарки вакансій для здобувачів і вітають маркетологів, а також PR-фахівців зі святом.

Історія свята

Професійне свято працівників реклами, рекламодавців, маркетологів та PR-фахівців в Україні відзначається щорічно 23 жовтня, починаючи від 1994 року.

За однією з легенд, це свято народилося з ініціативи Алана Ардасенова, студента, який працював рекламним агентом газети "Бізнес Експрес". Саме він вперше вирішив відзначити "День працівників реклами", а на пам’ятний день взяв дату, коли отримав своє перше замовлення – 23 жовтня.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем рекламіста

Привітання з Днем працівників реклами

Привітання з Днем працівників реклами

З Днем рекламіста

Привітання з Днем рекламіста - прикольні sms

Вітаємо з Днем працівників реклами! Ви знаєте всі прийоми її майстерного плетіння, і нікому не втекти з ваших тенет! Правда, ось ми зараз не зачаровані й просто, сердечно хочемо вам побажати дружити зі своєю музою, посміхатися, тим самим залучаючи удачу, і навіть в самий зайнятий день знаходити хвилинку, щоб подумати про те, що життя все-таки вдалося і найкраще ще попереду!

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Вітаємо наших рекламістів із професійним святом! Бажаємо натхнення, креативності, неординарності, цілеспрямованості й працьовитості.

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Завдяки вашій чудовій роботі покупець обізнаний про якість продукції сучасного ринку. Ви знаєте, як вигідно піднести всі достоїнства товару і вміло приховати його недоліки. Креативний підхід і комунікабельність у вас в крові. Удачі вам і творчих успіхів у роботі!

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З професійним святом працівників реклами! Нехай ваші ролики, рекламні щити, листівки і всі інші способи передачі повідомлень можливим покупцям будуть цікавими і захоплюючими. Нехай не викликають бажання моментально переключити канал або викинути листівку в сміттєвий бак.

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Працівник реклами, завдання твоє складне і важливе. Ти знайомиш людей з товарами, послугами з привабливого боку, при цьому, нітрохи не прикрашаючи, не обманюючи. Ти виконуєш роботу на вищий бал, тому прийми заслужені привітання та побажання щастя, удачі, творчого мислення та вільного польоту фантазії. Зі святом!

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