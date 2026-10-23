З Днем рекламіста: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Привітання з днем рекламіста! / © Pexels

Реклама

23 жовтня в Україні щорічно святкують професійне свято працівників реклами. Цього дня багато компаній проводять акції, семінари і конференції. Влаштовують ярмарки вакансій для здобувачів і вітають маркетологів, а також PR-фахівців зі святом.

Історія свята

Професійне свято працівників реклами, рекламодавців, маркетологів та PR-фахівців в Україні відзначається щорічно 23 жовтня, починаючи від 1994 року.

Реклама

За однією з легенд, це свято народилося з ініціативи Алана Ардасенова, студента, який працював рекламним агентом газети «Бізнес Експрес». Саме він вперше вирішив відзначити «День працівників реклами», а на пам’ятний день взяв дату, коли отримав своє перше замовлення — 23 жовтня.

Реклама

Привітання з Днем рекламіста: проза та вірші

Вітаю з Днем рекламіста! Бажаю невичерпного натхнення, креативних ідей, вдалих проєктів і вдячних клієнтів. Нехай кожна рекламна кампанія приносить чудові результати, кожен задум стає успішним, а робота дарує задоволення, визнання та гідну винагороду!

З днем рекламіста: картинки / © ТСН.ua

З Днем рекламіста вітаю щиро,

Бажаю успіху, натхнення й миру!

Хай ідеї яскраво розквітають,

Реклама

А всі проєкти прибуток приносять!

Хай креатив веде до перемог,

Щасливих буде хай багато доріг.

Хай клієнти цінують твою працю,

Реклама

А мрії в реальність легко втіляться!

З днем рекламіста: картинки / © ТСН.ua

З Днем рекламіста! Нехай твоя фантазія не знає меж, ідеї випереджають тренди, а слова знаходять шлях до сердець людей. Бажаю яскравих концепцій, гучних перемог, успішних запусків і клієнтів, які завжди говорять: «Так, це саме те, що ми хотіли!»

З днем рекламіста: картинки / © ТСН.ua

Хай реклама всюди лунає,

А твій талант перешкод не знає!

Хай будуть успішними всі кампанії,

А в гаманці — приємні надбання!

Бажаю ідей, що дивують усіх,

Натхнення, удачі й життєвих утіх.

Хай кожен проєкт принесе результат,

А доля дарує щасливий формат!

З днем рекламіста: картинки / © ТСН.ua

Вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб твоя креативність перетворювала звичайне на незабутнє, реклама приносила мільйони переглядів, а кожен проєкт ставав прикладом успіху. Нехай дедлайни будуть комфортними, бюджети — щедрими, команда — надійною, а натхнення ніколи не зникає!

Новини партнерів