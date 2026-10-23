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З Днем рекламіста: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
23 жовтня — неофіційна дата святкування Дня рекламіста. Ви можете привітати своїх друзів та знайомих з їхнім професійним святом.
23 жовтня в Україні щорічно святкують професійне свято працівників реклами. Цього дня багато компаній проводять акції, семінари і конференції. Влаштовують ярмарки вакансій для здобувачів і вітають маркетологів, а також PR-фахівців зі святом.
Історія свята
Професійне свято працівників реклами, рекламодавців, маркетологів та PR-фахівців в Україні відзначається щорічно 23 жовтня, починаючи від 1994 року.
За однією з легенд, це свято народилося з ініціативи Алана Ардасенова, студента, який працював рекламним агентом газети «Бізнес Експрес». Саме він вперше вирішив відзначити «День працівників реклами», а на пам’ятний день взяв дату, коли отримав своє перше замовлення — 23 жовтня.
Привітання з Днем рекламіста: проза та вірші
Вітаю з Днем рекламіста! Бажаю невичерпного натхнення, креативних ідей, вдалих проєктів і вдячних клієнтів. Нехай кожна рекламна кампанія приносить чудові результати, кожен задум стає успішним, а робота дарує задоволення, визнання та гідну винагороду!
З Днем рекламіста вітаю щиро,
Бажаю успіху, натхнення й миру!
Хай ідеї яскраво розквітають,
А всі проєкти прибуток приносять!
Хай креатив веде до перемог,
Щасливих буде хай багато доріг.
Хай клієнти цінують твою працю,
А мрії в реальність легко втіляться!
З Днем рекламіста! Нехай твоя фантазія не знає меж, ідеї випереджають тренди, а слова знаходять шлях до сердець людей. Бажаю яскравих концепцій, гучних перемог, успішних запусків і клієнтів, які завжди говорять: «Так, це саме те, що ми хотіли!»
Хай реклама всюди лунає,
А твій талант перешкод не знає!
Хай будуть успішними всі кампанії,
А в гаманці — приємні надбання!
Бажаю ідей, що дивують усіх,
Натхнення, удачі й життєвих утіх.
Хай кожен проєкт принесе результат,
А доля дарує щасливий формат!
Вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб твоя креативність перетворювала звичайне на незабутнє, реклама приносила мільйони переглядів, а кожен проєкт ставав прикладом успіху. Нехай дедлайни будуть комфортними, бюджети — щедрими, команда — надійною, а натхнення ніколи не зникає!