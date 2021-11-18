З Днем сержанта ЗСУ: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Сьогодні вшановуються сержанти Збройних Сил України за їхній професіоналізм та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність країни.
18 листопада в Україні відзначається День сержанта Збройних Сил.
Історія свята
Свято День сержанта ЗСУ було встановлено два роки тому - 19 квітня 2019 року Президентом України Петро Порошенко підписав відповідний указ, ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їхню мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.
ТСН.ua зібрав найкращі привітання з Днем сержанта Збройних сил України у віршах, прозі та листівках.
Привітання з Днем сержанта ЗСУ у віршах
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося Вами
Українськими синами
Ви – це доблесть та відвага,
Всім сержантам сьогодні слава!
***
Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі –
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
***
З Днем сержанта тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться тобі!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадок славних віків.
Картинки і листівки до Дня сержанта ЗСУ
Привітання з Днем сержанта ЗСУ у прозі
Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську державу!
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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.
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З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.
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Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!
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Вітаю з професійним святом - з Днем сержанта Збройних Сил! Нехай цей день подарує залпи привітань та багато добрих побажань. Нехай попереду чекає багато перемог, і лаврів слави, і героїчних вчинків. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!
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