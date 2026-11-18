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З Днем сержанта ЗСУ: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята
Сьогодні вшановуються сержанти Збройних Сил України за їхній професіоналізм та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність країни. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем сержанта ЗСУ.
18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил.
Історія свята
Свято День сержанта ЗСУ було встановлено два роки тому — 19 квітня 2019 року Президентом України Петро Порошенко підписав відповідний указ, ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їхню мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.
Привітання з Днем сержанта ЗСУ у віршах та прозі
З Днем сержанта Збройних сил України! Бажаю міцного здоров’я, витримки, незламного духу та надійного плеча поруч. Нехай повага побратимів і посестер, підтримка рідних та віра в Перемогу додають сил у найскладніші моменти. Бажаю успішного виконання завдань, надійного зв’язку з рідними, якомога більше спокійних днів і якнайшвидшого повернення додому з Перемогою. Дякую за службу, відповідальність і захист України!
З Днем сержанта щиро вас вітаєм,
Сили й мужності від серця побажаєм!
Хай надійним буде кожен крок,
А в боях чекає успіх і пророк.
Хай побратими поруч міцно стоять,
А рідні вдома з нетерпінням ждуть.
Хай Бог від куль і небезпек оберігає,
А Україна Перемогу здобуває!
Хай повернення додому буде швидким,
А майбутнє — мирним і щасливим!
З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю честі, мужності, професійної витримки та сили духу. Нехай командирська мудрість допомагає знаходити правильні рішення, побратими завжди залишаються надійною опорою, а кожен день наближає нашу спільну Перемогу. Міцного здоров’я, Божого захисту, удачі в бою та мирного неба над Україною. Дякую за службу й відданість Батьківщині!
Сьогодні свято сержантів ЗСУ —
Людей відважних, сильних духом.
Хто захищає землю дорогу свою,
Хто ворога долає серцем і зі зброєю в руках.
Бажаю сили, витримки й наснаги,
Надійних друзів, вірності й поваги.
Хай кожен день до Перемоги наближає,
А вдома рідна сім’я обіймає.
Хай доля береже від зла й біди,
А мир прийде в Україну назавжди!
Вітаю з Днем сержанта ЗСУ! Сержант — це лідер, на якого рівняються, командир, якому довіряють, і воїн, який власним прикладом веде за собою. Бажаю мудрих рішень, упевненості у власних силах, згуртованого підрозділу та побратимів, на яких завжди можна покластися. Нехай кожне завдання завершується успіхом, а вдома завжди чекають любов, тепло й обійми найдорожчих людей. Сил, мужності та Перемоги!