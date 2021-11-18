З Днем сержанта ЗСУ: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Сьогодні вшановуються сержанти Збройних Сил України за їхній професіоналізм та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність країни.

18 листопада в Україні відзначається День сержанта Збройних Сил.

Історія свята

Свято День сержанта ЗСУ було встановлено два роки тому - 19 квітня 2019 року Президентом України Петро Порошенко підписав відповідний указ, ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їхню мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

ТСН.ua зібрав найкращі привітання з Днем сержанта Збройних сил України у віршах, прозі та листівках.

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у віршах

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

***

З Днем сержанта тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

Картинки і листівки до Дня сержанта ЗСУ

З Днем сержанта Збройних сил

Привітання з Днем сержанта ЗСУ

З Днем сержанта Збройних Сил України

Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у прозі

Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську державу!

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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

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З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.

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Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!

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Вітаю з професійним святом - з Днем сержанта Збройних Сил! Нехай цей день подарує залпи привітань та багато добрих побажань. Нехай попереду чекає багато перемог, і лаврів слави, і героїчних вчинків. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

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