З Днем сержанта ЗСУ: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

З Днем сержанта ЗСУ / © ТСН.ua

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18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил.

Історія свята

Свято День сержанта ЗСУ було встановлено два роки тому — 19 квітня 2019 року Президентом України Петро Порошенко підписав відповідний указ, ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їхню мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

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Привітання з Днем сержанта ЗСУ у віршах та прозі

З Днем сержанта Збройних сил України! Бажаю міцного здоров’я, витримки, незламного духу та надійного плеча поруч. Нехай повага побратимів і посестер, підтримка рідних та віра в Перемогу додають сил у найскладніші моменти. Бажаю успішного виконання завдань, надійного зв’язку з рідними, якомога більше спокійних днів і якнайшвидшого повернення додому з Перемогою. Дякую за службу, відповідальність і захист України!

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З Днем сержанта Збройних сил

З Днем сержанта щиро вас вітаєм,

Сили й мужності від серця побажаєм!

Хай надійним буде кожен крок,

А в боях чекає успіх і пророк.

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Хай побратими поруч міцно стоять,

А рідні вдома з нетерпінням ждуть.

Хай Бог від куль і небезпек оберігає,

А Україна Перемогу здобуває!

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Хай повернення додому буде швидким,

А майбутнє — мирним і щасливим!

Привітання з Днем сержанта ЗСУ

З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю честі, мужності, професійної витримки та сили духу. Нехай командирська мудрість допомагає знаходити правильні рішення, побратими завжди залишаються надійною опорою, а кожен день наближає нашу спільну Перемогу. Міцного здоров’я, Божого захисту, удачі в бою та мирного неба над Україною. Дякую за службу й відданість Батьківщині!

З Днем сержанта Збройних Сил України

Сьогодні свято сержантів ЗСУ —

Людей відважних, сильних духом.

Хто захищає землю дорогу свою,

Хто ворога долає серцем і зі зброєю в руках.

Бажаю сили, витримки й наснаги,

Надійних друзів, вірності й поваги.

Хай кожен день до Перемоги наближає,

А вдома рідна сім’я обіймає.

Хай доля береже від зла й біди,

А мир прийде в Україну назавжди!

Привітання з Днем сержанта Збройних Сил України

Вітаю з Днем сержанта ЗСУ! Сержант — це лідер, на якого рівняються, командир, якому довіряють, і воїн, який власним прикладом веде за собою. Бажаю мудрих рішень, упевненості у власних силах, згуртованого підрозділу та побратимів, на яких завжди можна покластися. Нехай кожне завдання завершується успіхом, а вдома завжди чекають любов, тепло й обійми найдорожчих людей. Сил, мужності та Перемоги!

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