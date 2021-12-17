З Днем святої Варвари: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

17 грудня - день ангела Варвари. Цього дня можна привітати близьких та знайомих Варь з іменинами.

Що означає ім'я Варвара?

Історія імені пов'язана з грецьким словом "варвар", що означає інородець або чужинець. Тому можна вважати, що Варвара у перекладі означає "чужоземка". Варвара дуже сильна, активна і смілива, працьовита й вміє ставити перед собою мету, має сильну інтуїцію і часто покладається саме на неї.

На роботі Варвара – прекрасний співробітник. Вона зрідка працює там, де їй буде працюватися важко, любить вирішувати нові завдання. Вона із задоволенням займається домашньою роботою і облаштовує побут. Чоловіка вибирає довго і дуже прискіпливо.

Коли святкувати День ангела Варвари?

Іменини Варвари 2021 року за православним календарем святкують 17 грудня.

Ким була свята Варвара?

За переказами, свята Варвара Іліопольська, народилася у Фінікії у родині впливового язичника Діоскора. Варвара відзначалася красою, і батько вирішив замкнути її у вежі, щоб приховати від сторонніх очей. У період ув'язнення дівчина дивилася у вікно, вивчала світ, що відкривався, і вдавалася роздумам. В результаті Варвара самостійно дійшла висновку, що все, що існує, міг створити тільки один Творець.

Нарешті Діоскор вирішив випустити доньку із вежі, щоб підготувати до заміжжя. Варвара, скориставшись свободою, відразу прийняла хрещення у місцевих християн. Дізнавшись про це, батько-язичник розгнівався і наказав катувати дівчину: її бичували воловими жилами і розтирали рани власниці. На довершення всього правитель міста дав Діоскор право здійснити суд над Варварою, і батько власними руками обезголовив дочку.

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Привітання з іменинами Варвари у віршах

У День святої Варвари я свічку запалю,

І простої молитви слова прошепочу.

Не прошу я слави, влади та багатства,

Дітям та батькам прошу здоров'я, щастя.

Милості та захисту я прошу для них,

Збережи, свята, улюблених і рідних.

У ​день святої Варвари до неба я звертаюсь,

Почуй і допоможи, заступниця свята.

***

Ти Варвара наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання Варвари в картинках і листівках

З Днем ангела Варвари

Привітання з Днем ангела Варвари

Привітання з Днем ангела Варвари

Привітання з іменинами Варвари

З Днем ангела Варвари

Привітання на день Варвари у прозі

Вітаю з Днем святої Варвари і від душі бажаю міцної віри та добрих діянь, вірних цілей та світлої надії, чистої любові та щирої пошани, доброї допомоги небес та істинного щастя життя.

***

Вітаю з Днем святої Варвари і побажати хочу, щоб дух великомучениці завжди наставляв на вірний шлях та добрі вчинки, щоб життя дарувало світлі моменти щастя та любові, щоб серце незмінно вірило у чудеса та доброту цього світу.

***

Вітаю з Днем Варвари і від душі бажаю благополуччя у житті та достатку, здоров'я тобі та твоїй родині, щирої віри та доброї надії, сміливості серця та доброти душі. Нехай Свята Варвара буде прикладом рішучості, честі та свободи, нехай у тебе завжди все виходить без жодних сумнівів, забобонів та втрат.

***

День святої Варвари, чию глибоку християнську віру не змогли зламати жодних випробувань, відзначаємо сьогодні. Хочеться побажати Вам добра, спокою, мудрості, непохитності у досягненні своїх заповітних цілей, миру, впевненості у своїх силах. Вітаю зі святом!

***

Вітаємо з Днем Святої Великомучениці Варвари Іліопольської, покровительки немічних та рятівниці від раптової смерті. Нехай свята захистить нас від бід, що застерігають на кожному кроці і проведе через усі небезпеки в цілості та неушкодження.

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З Днем святої Варвари. Бажаю міцної віри в себе, правди на твоїй стороні, добра в житті та достатку. Нехай ні вітру долі, ні злі язики, ні наміри сторонніх не зможуть зламати твій внутрішній стрижень, хай щодня дарує мир і добро.

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У День святої Варвари прийміть щирі побажання благополуччя. Нехай ім'я її, як символ мужності та віри, оберігає Вас, а краса нашого світу, так улюблена нею, привносить цю красу в душу, тішить своєю чистотою та яскравими барвами.

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Вітаю з Днем святої Варвари і щиро бажаю, щоб близькі твої та друзі завжди були за тебе горою, щоб у вежі твоєї душі завжди панувало щастя та натхнення. Бажаю ніколи не відчувати болю та втоми, бажаю з кожним днем ​​відкривати чистий аркуш свого життя та писати там свою добру історію.

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