З Днем весілля: найкращі привітання з одруженням молодятам у віршах, прозі, листівках

Привітайте з днем одруження своїх близьких добрими словами та гарними листівками.
День весілля - особливий день для кожної пари, який запам'ятається подружжю на все життя. Допоможіть зробити цей день яскравішим теплими словами, добрими привітаннями та гарними листівками.
Найкращі привітання з днем весілля у віршах
Hа весільнім рушнику
Стоїте ви нині,
Ще сьогодні вільні ви -
Завтра вже - родина.
Хай міцна буде сім'я,
Хай цвіте кохання,
Тільки пісня солов'я
Хай вас будить зрання.
***
В день весілля побажати
Хочу ніжності я вам,
Щоб кохання не згасало,
Свій будуйте власний храм.
Про романтику бажаю
В буднях лиш не забувати,
Один одного частіше
Пристрастю вам дивувати.
***
Беріть дарунки, молодята,
Живіть щасливо і багато.
Хай доля шле Вам все найкраще,
Як бджоли будьте роботящі.
Ростіть дітей, діждіться внуків
І до весілля золотого
Дійдіть обоє, рука в руку!
***
Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили.
Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!
***
Хай друзі вірні з вами будуть,
А доля збереже вас від горя і біди.
Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,
Щоб всі ваші мрії і плани збувались.
Щоб в своїй оселі були ви щасливі
І в добрім здоров'ї весь вік свій прожили.
Нехай Бог вам допомагає
І в важкі хвилини не покидає.
***
Добра і радості бажаєм,
Здоров’я вам на всі літа,
Хай сонце весело вам сяє
І квітне в серці доброта.
Хай світять вам життєві далі,
Хай обминає вас журба.
Бажаєм вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.
Привітання з одруженням в прозі
Вітаю з вас розписом і від душі бажаю завжди пам’ятати про добрі обіцянки, дані один одному і вірних підписах на документі щастя і любові. Нехай сімейне життя сповнене буде сюрпризів і солодких миттєвостей, нехай на спільному шляху вас чекає багато радощів та великих перемог.
***
Дорогі наші! Тепер ви — чоловік і дружина. Від цього моменту ви стали найближчими і рідними людьми на всій планеті! Будь ласка, кохайте один одного і підтримуйте в будь-яких ситуаціях. Нехай ваше сімейне життя буде сповнене романтики, незалежно від кількості років, прожитих у шлюбі.
***
Нехай життєвий шлях, який ви обрали для себе, надівши один одному на палець обручку, буде легким і радісним. Хай не захмаритися він гіркотою зрад або розчарувань. Нехай в будинку вашому завжди буде затишно і тепло від серцевої доброти.
***
Вітаю молодих і бажаю їм нескінченного сімейного щастя біля теплого домашнього вогнища, пристрасних ночей, приємного пробудження в обіймах один одного, повноти почуттів, ніжності і взаєморозуміння! Нехай ваші почуття будуть довгими і міцними. Гірко!
***
Дорогі молодята! Бажаємо вам безхмарного сімейного життя, ніжно поводьтеся з почуттями і дбайливо зберігаїте свій осередок. Завжди дивіться з такою ж ласкою і любов’ю в очах, як сьогодні. І якщо на шляху до сімейного щастя виникнуть перешкоди, просто міцніше візьміться за руки!
***
Вітаю вас з розписом, дорогі молодята! Нехай щастя переповнює ваші закохані серця! Бажаю вам море романтики, радісних подій і щирих почуттів! Нехай ваше життя буде прекрасним, немов казка! Нехай спільний побут буде легким і необтяжливим! Насолоджуйтесь кожною хвилиною, проведеної удвох, і завжди кахайте один одного!
Привітання з днем весілля у картинках і листівках
Короткі смс-привітання з днем весілля
Нехай Ваша любов трояндою квітне,
Життєвий шлях встеляє успіх-зорепад,
Хай доля щастя і добро дарує,
В родині завжди буде мир і лад!
***
Бажаю, щоб любов в серцях
Жила завжди і до кінця.
Дітей здорових народити,
Душа у душу разом жити!
***
Моїх поздоровлень не так і багато:
Хай разом завжди проживуть молодята,
І кожна хвилина, мов перша, красива,
Дає любов вам, і пристрасть, і сили!
***
Весілля — урочисте свято,
Щасти вам, милі молодята,
Ви разом стали на рушник,
Нехай же буде Божа воля,
Щоби щаслива ваша доля.
Була із вами з року в рік.
***
Весільний марш для вас заграли,
На рушник щастя обоє ви стали,
Будьте щасливі в подружнім житті,
Багаті, вродливі, завжди молоді.
***
Нехай любов утвердить віру,
Взаємність зміцнить почуття,
Цей незабутній день весілля,
Візміть собою у життя!
***
Достаток, щастя і кохання
Хай будуть поруч повсякчас;
Нарешті справдилось бажання,
Яке навік з’єднало Вас.
Оригінальні побажання
Дорогі молодята!
День єдиний у житті
Лиш такий буває
Вас із створенням сім'ї
Вся рідня вітає.
Дві обручки золоті
Вас удвох з'єднали;
Зичим, щоб печалі всі
Дім ваш обминали.
Завжди в злагоді живіть
Грошей наживайте,
Один одного любіть,
Хмарних днів незнайте!
***
Бажаємо вам любові,
Але не такої, як сонце,
Бо воно заходить;
Не такої, як вітер,
Бо він гуляє;
А такої як небо,
Бо воно безкрає.
***
Молодий як ясний сокіл,
Молода як зірка
Встаньте, поцілуйтеся
Хай вам буде гірко!
***
Гривні, євро і доляри,
Хай ростуть в вас на тополі,
На городі в три гектари,
Тім шо в Кончі-Заспі в полі,
Хату вам там збудувати,
Хмарочос, як три тополі,
Щоби бігали по ньому,
День і ніч щасливі й голі!
Мерседес новий придбати,
У Парижі віддихати,
І лелек терроризуйте,
Ну, а зараз поцілуйтесь!
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