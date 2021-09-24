З Днем весілля: найкращі привітання з одруженням молодятам у віршах, прозі, листівках

Привітайте з днем одруження своїх близьких добрими словами та гарними листівками.

День весілля - особливий день для кожної пари, який запам'ятається подружжю на все життя. Допоможіть зробити цей день яскравішим теплими словами, добрими привітаннями та гарними листівками.

Найкращі привітання з днем ​​весілля у віршах

Hа весільнім рушнику

Стоїте ви нині,

Ще сьогодні вільні ви -

Завтра вже - родина.



Хай міцна буде сім'я,

Хай цвіте кохання,

Тільки пісня солов'я

Хай вас будить зрання.

***

В день весілля побажати

Хочу ніжності я вам,

Щоб кохання не згасало,

Свій будуйте власний храм.



Про романтику бажаю

В буднях лиш не забувати,

Один одного частіше

Пристрастю вам дивувати.

***

Беріть дарунки, молодята,

Живіть щасливо і багато.

Хай доля шле Вам все найкраще,

Як бджоли будьте роботящі.

Ростіть дітей, діждіться внуків

І до весілля золотого

Дійдіть обоє, рука в руку!

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,

Всього найкращого бажаєм:

Щоб в злагоді щасті жили,

Щоб одне одного любили.



Щоб були щедрі і багаті,

Дитячий сміх лунав у хаті.

Щоб весело вам вдвох жилося,

Щоби добро у вас велося!

***

Хай друзі вірні з вами будуть,

А доля збереже вас від горя і біди.

Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,

Щоб всі ваші мрії і плани збувались.

Щоб в своїй оселі були ви щасливі

І в добрім здоров'ї весь вік свій прожили.

Нехай Бог вам допомагає

І в важкі хвилини не покидає.

***

Добра і радості бажаєм,

Здоров’я вам на всі літа,

Хай сонце весело вам сяє

І квітне в серці доброта.



Хай світять вам життєві далі,

Хай обминає вас журба.

Бажаєм вам на видноколі

Блаженства, миру і добра.

Привітання з одруженням в прозі

Вітаю з вас розписом і від душі бажаю завжди пам’ятати про добрі обіцянки, дані один одному і вірних підписах на документі щастя і любові. Нехай сімейне життя сповнене буде сюрпризів і солодких миттєвостей, нехай на спільному шляху вас чекає багато радощів та великих перемог.

***

Дорогі наші! Тепер ви — чоловік і дружина. Від цього моменту ви стали найближчими і рідними людьми на всій планеті! Будь ласка, кохайте один одного і підтримуйте в будь-яких ситуаціях. Нехай ваше сімейне життя буде сповнене романтики, незалежно від кількості років, прожитих у шлюбі.

***

Нехай життєвий шлях, який ви обрали для себе, надівши один одному на палець обручку, буде легким і радісним. Хай не захмаритися він гіркотою зрад або розчарувань. Нехай в будинку вашому завжди буде затишно і тепло від серцевої доброти.

***

Вітаю молодих і бажаю їм нескінченного сімейного щастя біля теплого домашнього вогнища, пристрасних ночей, приємного пробудження в обіймах один одного, повноти почуттів, ніжності і взаєморозуміння! Нехай ваші почуття будуть довгими і міцними. Гірко!

***

Дорогі молодята! Бажаємо вам безхмарного сімейного життя, ніжно поводьтеся з почуттями і дбайливо зберігаїте свій осередок. Завжди дивіться з такою ж ласкою і любов’ю в очах, як сьогодні. І якщо на шляху до сімейного щастя виникнуть перешкоди, просто міцніше візьміться за руки!

***

Вітаю вас з розписом, дорогі молодята! Нехай щастя переповнює ваші закохані серця! Бажаю вам море романтики, радісних подій і щирих почуттів! Нехай ваше життя буде прекрасним, немов казка! Нехай спільний побут буде легким і необтяжливим! Насолоджуйтесь кожною хвилиною, проведеної удвох, і завжди кахайте один одного!

Привітання з днем весілля у картинках і листівках

Короткі смс-привітання з днем ​​весілля

Нехай Ваша любов трояндою квітне,

Життєвий шлях встеляє успіх-зорепад,

Хай доля щастя і добро дарує,

В родині завжди буде мир і лад!

***

Бажаю, щоб любов в серцях

Жила завжди і до кінця.

Дітей здорових народити,

Душа у душу разом жити!

***

Моїх поздоровлень не так і багато:

Хай разом завжди проживуть молодята,

І кожна хвилина, мов перша, красива,

Дає любов вам, і пристрасть, і сили!

***

Весілля — урочисте свято,

Щасти вам, милі молодята,

Ви разом стали на рушник,

Нехай же буде Божа воля,

Щоби щаслива ваша доля.

Була із вами з року в рік.

***

Весільний марш для вас заграли,

На рушник щастя обоє ви стали,

Будьте щасливі в подружнім житті,

Багаті, вродливі, завжди молоді.

***

Нехай любов утвердить віру,

Взаємність зміцнить почуття,

Цей незабутній день весілля,

Візміть собою у життя!

***

Достаток, щастя і кохання

Хай будуть поруч повсякчас;

Нарешті справдилось бажання,

Яке навік з’єднало Вас.

Оригінальні побажання

Дорогі молодята!

День єдиний у житті

Лиш такий буває

Вас із створенням сім'ї

Вся рідня вітає.

Дві обручки золоті

Вас удвох з'єднали;

Зичим, щоб печалі всі

Дім ваш обминали.

Завжди в злагоді живіть

Грошей наживайте,

Один одного любіть,

Хмарних днів незнайте!

***

Бажаємо вам любові,

Але не такої, як сонце,

Бо воно заходить;

Не такої, як вітер,

Бо він гуляє;

А такої як небо,

Бо воно безкрає.

***

Молодий як ясний сокіл,

Молода як зірка

Встаньте, поцілуйтеся

Хай вам буде гірко!

***

Гривні, євро і доляри,

Хай ростуть в вас на тополі,

На городі в три гектари,

Тім шо в Кончі-Заспі в полі,



Хату вам там збудувати,

Хмарочос, як три тополі,

Щоби бігали по ньому,

День і ніч щасливі й голі!



Мерседес новий придбати,

У Парижі віддихати,

І лелек терроризуйте,

Ну, а зараз поцілуйтесь!

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