"З Днем єднання, синьо-жовті": Зеленський звернувся до українців під час телемарафону національної єдності

Телемарафон стартува 16 лютого о 8:00.

Телемарафон національної єдності з нагоди Дня єднання стартував. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

"Великий народе, великої країни, добрий ранок тобі! Сьогодні важливий день - День єднання нас всіх. Ми різні. Різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об'єднує нас єдине бажання - бажання жити в мирі, жити щасливо однією родиною з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома. Ми в Україні. І ніхто не буде любити наш дім, як ми любимо. І ніхто - тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо-жовті! З Днем єднання, Україно! Схід, захід, південь, північ звучить тільки разом, але звучить дуже сильно", - наголосив президент.

Зеленський також закликав дивитися телемарафон "UAразом" на українських каналах.

Нагадаємо, 16 лютого головні телеканали показують телемарафон національної єдності. Вранці - від 8:00 до 10:00 та ввечері - від 19:00 до 22:00. Зазначається, що це один із заходів до Дня єднання - свята, яке напередодні запровадив президент Зеленський. В телеефірах представники влади та лідери думок обговорюватимуть поточну ситуацію на кордонах України та всередині держави.

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