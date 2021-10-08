З Днем юриста 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

На День юриста заведено вітати правозахисників різних сфер. Це можуть бути нотаріуси, адвокати, слідчі, судді.

День юриста - це професійне свято, яке щорічно відзначається в Україні 8 жовтня.

Історія свята

Професійне свято юристів в Україні відзначається від 1997 року. Воно було встановлено відповідним президентським указом "Про День юриста". Вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руська правда

Юристи вважають, що з державою все гаразд, якщо його основний Закон - Конституція - не обмежує права і свободи громадян, а, навпаки, збільшує зону цих свобод. А завдання самих юристів служити закону і стояти на захисті цих прав і свобод.

На День юриста заведено вітати правозахисників різних сфер. Це можуть бути нотаріуси, адвокати, слідчі, судді.

Привітання з Днем юриста у віршах

Було отак, так є

І завжди буде,

Закон щоб нас

Виводив із пітьми.

Щоб довіряли,

Вірили нам люди,

І чесним людям

Вірили всі ми!

***

Гомонить сьогодні місто

Хлопці поголились чисто,

Дівки одягли намисто.

Це сьогодні - день юриста.

Вип’ємо горілки банку.

Хто не в змозі - грам по триста.

Будемо гулять до ранку.

Бо сьогодні - день юриста.

***

Невинного скарати не дасте,

Порадою підтримуєте нас,

Закони добре знаєте. За все

У день святковий всі вітаєм вас!

***

Юрист – це поклик вищих сил

Щодня родитися й вмирати

Заради грішних людських тіл,

Судити, захищати та карати.

І тільки раз у рік є день,

Коли не хочеться вершити

Доль із вказівками наймень,

А є бажання просто Жити.

Всміхатися без справ і без турбот,

Вшановувати успіхи, здобутки

Заслужених колегами висот

І дарувати в жовтні "незабудки".

Це завтра: юрисконсульт, прокурор,

Нотаріус, суддя з адвокатом,

З законним шансом на фурор,

У шахи гратимуть з азартом.

Сьогодні ж ми вітаємо Вас

Зі святом справжньої еліти,

Хай врешті Вас оцінить час

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем юриста у прозі

Вітаю з Днем юриста і побажати хочу справедливості і чесності в життя, поваги і високого статусу, бравих перемог і виграшних справ, світлої удачі і безсумнівного везіння, особистого блага і доброго щастя.

***

З Днем юриста. Бажаю завжди добиватися абсолюту чесної і гарної перемоги, справедливості в кожній справі і гучних оплесків на свою адресу. Нехай буде постійним потік клієнтів в діяльності, потік удачі – в життя.

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Вітаю тебе з Днем юриста! Бажаю тобі успішних угод і безпрограшних справ, значного гонорару, фізичної і моральної стійкості і винахідливості. Благополучних процесів тобі, поваги в суспільстві і бурхливим особистим діяльності.

***

Дорогі юристи, вітаю з професійним святом. Бажаю, щоб ваші очі і серце були так само сліпі, як і у богині правосуддя Феміди, адже в своїй справі у вас на першому місці завжди стоять закони, а не почуття.

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Відомо, що все що в цьому житті приносить задоволення – або незаконно, або аморально, або шкодить здоров'ю. Тому давайте привітаємо юристів, які хоча і позбавляють нас 33,3% задоволень, але роблять наше життя більш цивілізованим!

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У цей святковий для усіх українських юристів день хочеться побажати, щоб професійні здібності юристів співпадали з фінансовими можливостями їхніх клієнтів!

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