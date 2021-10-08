З Днем юриста 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

На День юриста заведено вітати правозахисників різних сфер. Це можуть бути нотаріуси, адвокати, слідчі, судді.
День юриста - це професійне свято, яке щорічно відзначається в Україні 8 жовтня.
Історія свята
Професійне свято юристів в Україні відзначається від 1997 року. Воно було встановлено відповідним президентським указом "Про День юриста". Вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руська правда
Юристи вважають, що з державою все гаразд, якщо його основний Закон - Конституція - не обмежує права і свободи громадян, а, навпаки, збільшує зону цих свобод. А завдання самих юристів служити закону і стояти на захисті цих прав і свобод.
На День юриста заведено вітати правозахисників різних сфер. Це можуть бути нотаріуси, адвокати, слідчі, судді.
Привітання з Днем юриста у віршах
Було отак, так є
І завжди буде,
Закон щоб нас
Виводив із пітьми.
Щоб довіряли,
Вірили нам люди,
І чесним людям
Вірили всі ми!
***
Гомонить сьогодні місто
Хлопці поголились чисто,
Дівки одягли намисто.
Це сьогодні - день юриста.
Вип’ємо горілки банку.
Хто не в змозі - грам по триста.
Будемо гулять до ранку.
Бо сьогодні - день юриста.
***
Невинного скарати не дасте,
Порадою підтримуєте нас,
Закони добре знаєте. За все
У день святковий всі вітаєм вас!
***
Юрист – це поклик вищих сил
Щодня родитися й вмирати
Заради грішних людських тіл,
Судити, захищати та карати.
І тільки раз у рік є день,
Коли не хочеться вершити
Доль із вказівками наймень,
А є бажання просто Жити.
Всміхатися без справ і без турбот,
Вшановувати успіхи, здобутки
Заслужених колегами висот
І дарувати в жовтні "незабудки".
Це завтра: юрисконсульт, прокурор,
Нотаріус, суддя з адвокатом,
З законним шансом на фурор,
У шахи гратимуть з азартом.
Сьогодні ж ми вітаємо Вас
Зі святом справжньої еліти,
Хай врешті Вас оцінить час
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем юриста у прозі
Вітаю з Днем юриста і побажати хочу справедливості і чесності в життя, поваги і високого статусу, бравих перемог і виграшних справ, світлої удачі і безсумнівного везіння, особистого блага і доброго щастя.
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З Днем юриста. Бажаю завжди добиватися абсолюту чесної і гарної перемоги, справедливості в кожній справі і гучних оплесків на свою адресу. Нехай буде постійним потік клієнтів в діяльності, потік удачі – в життя.
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Вітаю тебе з Днем юриста! Бажаю тобі успішних угод і безпрограшних справ, значного гонорару, фізичної і моральної стійкості і винахідливості. Благополучних процесів тобі, поваги в суспільстві і бурхливим особистим діяльності.
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Дорогі юристи, вітаю з професійним святом. Бажаю, щоб ваші очі і серце були так само сліпі, як і у богині правосуддя Феміди, адже в своїй справі у вас на першому місці завжди стоять закони, а не почуття.
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Відомо, що все що в цьому житті приносить задоволення – або незаконно, або аморально, або шкодить здоров'ю. Тому давайте привітаємо юристів, які хоча і позбавляють нас 33,3% задоволень, але роблять наше життя більш цивілізованим!
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У цей святковий для усіх українських юристів день хочеться побажати, щоб професійні здібності юристів співпадали з фінансовими можливостями їхніх клієнтів!
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