З днем жіночої дружби: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах

13 лютого — День жіночої дружби. Хоч це і не офіційне свято, однак гарний привід подарувати своїм подругам теплі слова та гарні листівки. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем жіночої дружби і картинки українською мовою.

Щороку це незвичайне свято святкують напередодні Свята Всіх Закоханих. Воно вигадане, але ніхто не забороняє. Перша згадка про день жіночої дружби пов'язана з американським комедійним серіалом "Парки та розваги". Там про нього розповідає героїня Леслі Ноуп та описує цей день як найкращий день року.

Привітання з Днем жіночої дружби: вірші і проза

День жіночої дружби – чудове свято,

Прекраснішого почуття дружби в світі немає,

Адже немає в світі більше щастя,

Чим друзі – це не секрет.

Я так хочу, щоб наша дружба,

Тривала багато років,

Тобі, подруга люба,

Бажаю радості, любові, добра.

З днем жіночої дружби: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Мила подруга! Я не можу уявити своє життя без тебе. Вітаю тебе з Днем жіночої дружби! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі!

З днем жіночої дружби: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хто – то відразу втрачає,

Тільки у нас вона не така,

Сама чиста, найміцніша в світі, я знаю.

Сьогодні день друзів, тебе, подруга, вітаю,

Від усієї душі тобі бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу нашу святиню, зберегти і не забути.

З днем жіночої дружби: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Дорога і улюблена подруга, прийми мої привітання! Спасибі тобі за твою щиру дружбу, за веселі дні і підтримку! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі.

З днем жіночої дружби: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Подружка, в житті всяке буває,

Було багато різного у нас,

Але дружба наша не зникає,

Вона лише окрилює нас.

У день жіночої дружби, бажаю тобі тільки щастя,

Хай зникнуть назавжди напасті,

Здоров'я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,

І багато – багато літ прожити.

З днем жіночої дружби: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю з Днем жіночої дружби! Будь здорова і щаслива! Міцно обіймаю тебе і цілую! Бажаю гармонії в житті! Нехай збуваються твої потаємні мрії і бажання, нехай життя наповнюється натхненням, відмінним настроєм і найяскравішими і прекрасними подіями!

З днем жіночої дружби: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Хоч кажуть, що жіночої дружби не буває,

Я всім відповім, це – злі плітки,

Свою подругу з днем жіночої дружби я вітаю,

З тим, що ти є і з нашою дружбою світлою.

Бажаю тобі з вибором подруг не помилитися,

Щоб після сльози гіркі не лити,

Ще тобі бажаю, щоб закохатися

У того, хто зможе вірність зберегти.

З днем жіночої дружби: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Люба моя подружка, я хочу, щоб ти була завжди щаслива, успішна і улюблена, щоб радо ділилася зі мною своїми досягненнями і приємними життєвими подіями, і ніколи не плакала мені «в жилетку». З днем жіночої дружби!

З днем жіночої дружби: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Привіт, подруга, день такий чудовий,

Хай погляд твій буде веселіше,

Тобі відкрию секрет, якщо невідомо,

Сьогодні свято наше, день жіночої дружби.

Бажаю бути тобі свободною, як птах,

Свій вибір зробити, куди шлях тримати,

Друзі нехай будуть навіть за кордоном,

Хто буде пам'ятати, поважати і допомагати.

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